Введены новые подходы к налогообложению ИП

Источник материала: БелТА

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 января меняются подходы по налогообложению индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.

Единый налог

С 1 января 2022 года увеличивается размер ставок единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц. Новые ставки применяются при исчислении суммы единого налога, срок уплаты которого наступает после 30 января 2022 года. Исчисление единого налога за январь 2022 года производится по старым ставкам единого налога.

Физическим лицам - плательщикам единого налога, представившим в декабре 2021 года уведомления по единому налогу за февраль-декабрь 2022 года, необходимо на основании извещений налогового органа произвести доплату единого налога по новым ставкам в сроки, указанные в данных извещениях.

Индивидуальные предприниматели - плательщики единого налога вносят соответствующие изменения и (или) дополнения в налоговую декларацию (расчет) по единому налогу за первый квартал 2022 года и в срок не позднее 31 января 2022 года представляют в налоговый орган.

Для индивидуальных предпринимателей с 1 января 2022 года сокращается сфера применения единого налога с ИП и иных физических лиц. Так, единый налог не применяется при реализации дополнительных жилищно-коммунальных услуг, дистанционной торговли товарами, деятельности пассажирского сухопутного и речного транспорта, общественного питания, розничной торговли автомототранспортными средствами.

Индивидуальным предпринимателям, уплатившим за первый квартал 2022 года (его часть) единый налог, в отношении видов деятельности, признаваемых объектом налогообложения единым налогом, предоставляется право перейти с 1 января 2022 года на иной порядок налогообложения (общий порядок налогообложения или упрощенную систему налогообложения).

Индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти с 1 января 2022 года на применение УСН, должны не позднее 31 января 2022 года представить в налоговый орган уведомление о своем переходе.

Упрощенная система налогообложения

С 1 января 2022 года не вправе применять упрощенную систему налогообложения индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги. За исключением туристической деятельности, деятельности в сфере здравоохранения, сухопутного транспорта, в области компьютерного программирования, услуг по общественному питанию.

Индивидуальные предприниматели, которые с 1 января 2022 года не смогут применять УСН, обязаны с указанной даты уплачивать подоходный налог с физических лиц в отношении доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности. В то же время вместо уплаты подоходного налога отдельные категории таких ИП вправе применять систему уплаты единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физлиц (при соблюдении условий его применения, определенных в главе 3 Налогового кодекса).

Более подробно с информацией можно ознакомиться на сайте МНС в разделе "Разъяснения".-0-