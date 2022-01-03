«Можно было представить, что ты в Праге». Как выглядит мастерская художника в самом центре Минска, которая раньше была мансардной квартирой

Вообще в Минске много нежилого фонда, который еще при СССР отдали художникам под мастерские. Союз художников арендует эти помещения на льготной основе. Роман проводит для нас небольшой ликбез.

– Но у Союза есть и мастерские, которые ему принадлежат. Например, в самом известном доме на улице Сурганова, где живут все художники. Идея его строительства принадлежала Петру Машерову. Тогда искусство в стране имело иное значение – это был, скажем, элемент пропаганды, а художники плотно взаимодействовали с политикой. Белорусская академия искусств, дом художников, где им выделили квартиры и мастерские, художественный комбинат – эту триаду называют «Машеровским треугольником». Идея была чисто коммунистической – художник заканчивает академию, идет работать на комбинат, и, если хорошо работает, получает квартиру и мастерскую в доме.