«Готовьте деньги». Эксперты рассказали, что будет с рынком недвижимости и ценами на квартиры в Минске в 2022 году

– Покупатели и продавцы должны правильно понимать ситуацию на рынке, и сегодня, несмотря на активность спроса в течение 2021 года, ее нельзя назвать оптимистичной. Покупательская активность базируется на стабильности доллара и наличии кредитов. Если хотя бы один из этих факторов изменится в худшую сторону, то соответствующим образом это отразится на спросе и продажах за счет снижения платежеспособности людей. Поэтому сейчас время не для того, чтобы рассматривать возможность повысить цены, а чтобы на благоприятной волне поддерживать стабильные продажи.

Потому что покупателям по-прежнему непросто – высокие ставки по кредитам, инфляция, рост цен на товары.