Проценты по кредитам цементных предприятий и Гродненского стеклозавода будут уплачены из бюджета

Источник материала: БелТА

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проценты по кредитам цементных предприятий и Гродненского стеклозавода в 2022 году будут уплачены из республиканского бюджета. Соответствующее постановление Совета Министров от 3 января 2022 года №1 сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Кредиты выданы Беларусбанком и Банком развития открытым акционерным обществам "Белорусский цементный завод", "Кричевцементношифер", "Красносельскстройматериалы", "Гродненский стеклозавод".

По кредитам цементным заводам в белорусских рублях из бюджета будут выплачиваться проценты в размере ставки по кредиту, но не более 100% ставки рефинансирования, по валютным кредитам - в размере ставки по кредиту, но не более 7% годовых с уплатой в белорусских рублях.

По валютным кредитам Гродненского стеклозавода - 50% ставки по кредиту с уплатой в белорусских рублях.-0-