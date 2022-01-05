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Проценты по кредитам цементных предприятий и Гродненского стеклозавода будут уплачены из бюджета

05.01.2022 09:51 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проценты по кредитам цементных предприятий и Гродненского стеклозавода в 2022 году будут уплачены из республиканского бюджета. Соответствующее постановление Совета Министров от 3 января 2022 года №1 сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Кредиты выданы Беларусбанком и Банком развития открытым акционерным обществам "Белорусский цементный завод", "Кричевцементношифер", "Красносельскстройматериалы", "Гродненский стеклозавод".

По кредитам цементным заводам в белорусских рублях из бюджета будут выплачиваться проценты в размере ставки по кредиту, но не более 100% ставки рефинансирования, по валютным кредитам - в размере ставки по кредиту, но не более 7% годовых с уплатой в белорусских рублях.

По валютным кредитам Гродненского стеклозавода - 50% ставки по кредиту с уплатой в белорусских рублях.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Кредиты выданы Беларусбанком и Банком развития открытым акционерным обществам "Белорусский цементный завод", "Кричевцементношифер", "Красносельскстройматериалы",...
 
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