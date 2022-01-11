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"У некоторых здесь по три квартиры". Побывали в неочевидно элитном доме в Минске, который в 90-е заселили влиятельные белорусы
11.01.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В столице элитное жилье расположено, как правило, в центре. Дом Чижа, Троицкое предместье, улица Карла Маркса – стоимость квартир в этих районах доходит до семизначных цифр. Но не только ценой квадрата определяется звездность дома. Зачастую показатель его престижности – известные и влиятельные соседи. Высотка на Чкалова – один из неочевидно элитных домов Минска. Realt побывал в доме и узнал, кто его заселял и заселяет.
Эта высотка появилась в 1997 году. Ее построила одна из старейших частных строительных компаний Минска - ЗАО "Комкон". Главой этой компании в 1990-х - начале 2000-х годов был бизнесмен Валентин Бойдак.
С момента регистрации (в 1989 году) "Комконом" построено более 200 000 квадратных метров жилых, административных и других зданий. В числе прочего она построила первый современный бизнес-центр Минска на улице Воронянского, жилые дома комфорт-класса в разных районах и Новоапостольскую церковь на Шаранговича.
Но одним из самых значимых проектов компании стал именно жилой дом на улице Чкалова. Как писали СМИ, в него тогда заселился генеральный прокурор Олег Божелко, члены семьи помощника президента Сергея Посохова и журналист Александр Зимовский, который потом стал главой Белтелерадиокомпании. К слову, все трое уже покинули свои должности. Божелко и Посохов - в начале 2000-х, Зимовский - в 2010-м.
Возле него мы встречаем консьержку дома Антонину Александровну, которая вышла «размять кости». Она работает здесь уже 10 лет. Сейчас на пенсии, а раньше была уважаемым учителем русского языка и литературы. Всех жильцов 56 квартир знает в лицо и по имени. Впрочем, это ее прямая обязанность, как говорит она.
– Люди в целом хорошие здесь живут – поздороваются всегда, шоколадкой на праздник угостят. Известных личностей немало – управляющие банками, племянник Мясниковича и другие. Но не все посторонних любят.
– В доме правда живет бывший генпрокурор Олег Божелко?
– Давно уже не видела я его здесь. Помню, они с женой заболели, сюда приезжали сыновья ухаживать за ними. Божелко-старший – чудесный и добрый мужчина, настоящий джентльмен. Сейчас иногда приезжает только его младший сын.
Также в этом доме по-прежнему живут и члены семьи бывшего помощника президента, говорит консьержка.
– На первых четырех жилых этажах по три квартиры. Они очень большие. А повыше по семь квартир на этаже. Они поменьше, но все равно шикарные и уютные. Обзор у всех отличный. Единственное, что надо заменить – это лифты. Им столько же лет, сколько и дому, – рассказывает консьержка, а мы ощущаем небольшую тряску, пока движемся наверх.
– Почему же в таком доме и такой вандализм? – указываем мы на расписанные баллончиком стены.
– В этих надписях никакого смысла. Случалось и похуже. На одном из этажей проживает очень любвеобильный молодой человек. У него девушек было много и одновременно. Видимо, они сговорились и пришли сюда расписывать весь его этаж обидными фразами. Вызывали по этому случаю домоуправление, делали ремонт.
Кстати, в этом доме
А вот такой вид там открывается с балкона.
Консьержка говорит, что в доме часто продают квартиры.
– 18-я вообще раз пять раз переходила из рук в руки за 10 лет. У некоторых здесь по три квартиры выкуплено. Сдают в аренду. Много китайцев в них заселяются. Вот, пожалуй, и все, что я знаю об этом доме, – говорит Антонина Александровна, прогоняя голубей с техэтажа.
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"У некоторых здесь по три квартиры". Побывали в неочевидно элитном доме в Минске, который в 90-е заселили влиятельные белорусы
В столице элитное жилье расположено, как правило, в центре. Дом Чижа, Троицкое предместье, улица Карла Маркса – стоимость квартир в этих районах доходит до...
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