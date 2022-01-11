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"У некоторых здесь по три квартиры". Побывали в неочевидно элитном доме в Минске, который в 90-е заселили влиятельные белорусы

11.01.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В столице элитное жилье расположено, как правило, в центре. Дом Чижа, Троицкое предместье, улица Карла Маркса – стоимость квартир в этих районах доходит до семизначных цифр. Но не только ценой квадрата определяется звездность дома. Зачастую показатель его престижности – известные и влиятельные соседи. Высотка на Чкалова – один из неочевидно элитных домов Минска. Realt побывал в доме и узнал, кто его заселял и заселяет.

"У некоторых здесь по три квартиры". Побывали в неочевидно элитном доме в Минске, который в 90-е заселили влиятельные белорусы

Значимый проект компании «Комкон» и его первые известные жильцы 

Информации о доме на Чкалова, 18/1 в открытом доступе немного. 20-этажка словно шифруется под обычную доминанту на пересечении улиц Брилевской и Воронянского. 

"У некоторых здесь по три квартиры". Побывали в неочевидно элитном доме в Минске, который в 90-е заселили влиятельные белорусы
"У некоторых здесь по три квартиры". Побывали в неочевидно элитном доме в Минске, который в 90-е заселили влиятельные белорусы
"У некоторых здесь по три квартиры". Побывали в неочевидно элитном доме в Минске, который в 90-е заселили влиятельные белорусы

Дом хоть и заметно выделяется на фоне остальных своей этажностью, но не отличается необычностью архитектуры. 

"У некоторых здесь по три квартиры". Побывали в неочевидно элитном доме в Минске, который в 90-е заселили влиятельные белорусы
"У некоторых здесь по три квартиры". Побывали в неочевидно элитном доме в Минске, который в 90-е заселили влиятельные белорусы
"У некоторых здесь по три квартиры". Побывали в неочевидно элитном доме в Минске, который в 90-е заселили влиятельные белорусы

Эта высотка появилась в 1997 году. Ее построила одна из старейших частных строительных компаний Минска - ЗАО "Комкон". Главой этой компании в 1990-х - начале 2000-х годов был бизнесмен Валентин Бойдак.

С момента регистрации (в 1989 году) "Комконом" построено более 200 000 квадратных метров жилых, административных и других зданий. В числе прочего она построила первый современный бизнес-центр Минска на улице Воронянского, жилые дома комфорт-класса в разных районах и Новоапостольскую церковь на Шаранговича.

"У некоторых здесь по три квартиры". Побывали в неочевидно элитном доме в Минске, который в 90-е заселили влиятельные белорусы
"У некоторых здесь по три квартиры". Побывали в неочевидно элитном доме в Минске, который в 90-е заселили влиятельные белорусы
"У некоторых здесь по три квартиры". Побывали в неочевидно элитном доме в Минске, который в 90-е заселили влиятельные белорусы

Но одним из самых значимых проектов компании стал именно жилой дом на улице Чкалова. Как писали СМИ, в него тогда заселился генеральный прокурор Олег Божелко, члены семьи помощника президента Сергея Посохова и журналист Александр Зимовский, который потом стал главой Белтелерадиокомпании. К слову, все трое уже покинули свои должности. Божелко и Посохов - в начале 2000-х, Зимовский - в 2010-м. 

Кто еще живет в высотке?

Жилой дом на Чкалова на самом деле жилой только на 16 этажей. Первые четыре этажа занимает офис БПС-Сбербанка. Вход в него со стороны улицы. К слову, дом изначально проектировался так, чтобы здесь размещался банк.

"У некоторых здесь по три квартиры". Побывали в неочевидно элитном доме в Минске, который в 90-е заселили влиятельные белорусы
"У некоторых здесь по три квартиры". Побывали в неочевидно элитном доме в Минске, который в 90-е заселили влиятельные белорусы
"У некоторых здесь по три квартиры". Побывали в неочевидно элитном доме в Минске, который в 90-е заселили влиятельные белорусы
"У некоторых здесь по три квартиры". Побывали в неочевидно элитном доме в Минске, который в 90-е заселили влиятельные белорусы

Подъезд дома прячется от лишних глаз – войти в него можно только со двора. Снаружи, правда, подъезд выглядит удручающе – асфальт и лестница давно требуют замены. Сбоку - мусорный контейнер и грязные стены.

"У некоторых здесь по три квартиры". Побывали в неочевидно элитном доме в Минске, который в 90-е заселили влиятельные белорусы
"У некоторых здесь по три квартиры". Побывали в неочевидно элитном доме в Минске, который в 90-е заселили влиятельные белорусы
"У некоторых здесь по три квартиры". Побывали в неочевидно элитном доме в Минске, который в 90-е заселили влиятельные белорусы

Возле него мы встречаем консьержку дома Антонину Александровну, которая вышла «размять кости». Она работает здесь уже 10 лет. Сейчас на пенсии, а раньше была уважаемым учителем русского языка и литературы. Всех жильцов 56 квартир знает в лицо и по имени. Впрочем, это ее прямая обязанность, как говорит она.

"У некоторых здесь по три квартиры". Побывали в неочевидно элитном доме в Минске, который в 90-е заселили влиятельные белорусы
"У некоторых здесь по три квартиры". Побывали в неочевидно элитном доме в Минске, который в 90-е заселили влиятельные белорусы
"У некоторых здесь по три квартиры". Побывали в неочевидно элитном доме в Минске, который в 90-е заселили влиятельные белорусы
"У некоторых здесь по три квартиры". Побывали в неочевидно элитном доме в Минске, который в 90-е заселили влиятельные белорусы

 –"У некоторых здесь по три квартиры". Побывали в неочевидно элитном доме в Минске, который в 90-е заселили влиятельные белорусы Люди в целом хорошие здесь живут – поздороваются всегда, шоколадкой на праздник угостят. Известных личностей немало – управляющие банками, племянник Мясниковича и другие. Но не все посторонних любят.

– В доме правда живет бывший генпрокурор Олег Божелко?

– Давно уже не видела я его здесь. Помню, они с женой заболели, сюда приезжали сыновья ухаживать за ними. Божелко-старший – чудесный и добрый мужчина, настоящий джентльмен. Сейчас иногда приезжает только его младший сын.

Также в этом доме по-прежнему живут и члены семьи бывшего помощника президента, говорит консьержка.

«У некоторых здесь по три квартиры. Сдают китайцам»

За беседой Антонина Александровна приглашает зайти в подъезд и посмотреть вид с самого верхнего этажа.

В лифтах кнопки начинаются с цифры «5». Внутри дом выглядит прилично. Здесь чистые коридоры с несовременным, но очень аккуратным ремонтом.

"У некоторых здесь по три квартиры". Побывали в неочевидно элитном доме в Минске, который в 90-е заселили влиятельные белорусы
"У некоторых здесь по три квартиры". Побывали в неочевидно элитном доме в Минске, который в 90-е заселили влиятельные белорусы

– На первых четырех жилых этажах по три квартиры. Они очень большие. А повыше по семь квартир на этаже. Они поменьше, но все равно шикарные и уютные. Обзор у всех отличный. Единственное, что надо заменить – это лифты. Им столько же лет, сколько и дому, – рассказывает консьержка, а мы ощущаем небольшую тряску, пока движемся наверх.

"У некоторых здесь по три квартиры". Побывали в неочевидно элитном доме в Минске, который в 90-е заселили влиятельные белорусы
"У некоторых здесь по три квартиры". Побывали в неочевидно элитном доме в Минске, который в 90-е заселили влиятельные белорусы

Вид, который открывается с общего балкона на формально 16-м этаже, а неформально на 20-м, и впрямь шикарный, хоть и выходит на железнодорожные пути.

"У некоторых здесь по три квартиры". Побывали в неочевидно элитном доме в Минске, который в 90-е заселили влиятельные белорусы
"У некоторых здесь по три квартиры". Побывали в неочевидно элитном доме в Минске, который в 90-е заселили влиятельные белорусы
"У некоторых здесь по три квартиры". Побывали в неочевидно элитном доме в Минске, который в 90-е заселили влиятельные белорусы

– Почему же в таком доме и такой вандализм? – указываем мы на расписанные баллончиком стены.

– В этих надписях никакого смысла. Случалось и похуже. На одном из этажей проживает очень любвеобильный молодой человек. У него девушек было много и одновременно. Видимо, они сговорились и пришли сюда расписывать весь его этаж обидными фразами. Вызывали по этому случаю домоуправление, делали ремонт.

"У некоторых здесь по три квартиры". Побывали в неочевидно элитном доме в Минске, который в 90-е заселили влиятельные белорусы
"У некоторых здесь по три квартиры". Побывали в неочевидно элитном доме в Минске, который в 90-е заселили влиятельные белорусы

Кстати, в этом доме продается одна квартира на 14 этаже. Она находится в самом углу. В агентстве, которое разместило объявление, мы узнали, что продает квартиру белорусский хоккеист. Дать комментарий он отказался.

А вот такой вид там открывается с балкона.

"У некоторых здесь по три квартиры". Побывали в неочевидно элитном доме в Минске, который в 90-е заселили влиятельные белорусы

Консьержка говорит, что в доме часто продают квартиры.

– 18-я вообще раз пять раз переходила из рук в руки за 10 лет. У некоторых здесь по три квартиры выкуплено. Сдают в аренду. Много китайцев в них заселяются. Вот, пожалуй, и все, что я знаю об этом доме, – говорит Антонина Александровна, прогоняя голубей с техэтажа.

"У некоторых здесь по три квартиры". Побывали в неочевидно элитном доме в Минске, который в 90-е заселили влиятельные белорусы

 
Теги: Минск
 
 
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В столице элитное жилье расположено, как правило, в центре. Дом Чижа, Троицкое предместье, улица Карла Маркса – стоимость квартир в этих районах доходит до...
 
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