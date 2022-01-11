"У некоторых здесь по три квартиры". Побывали в неочевидно элитном доме в Минске, который в 90-е заселили влиятельные белорусы

Источник материала: realt.by

В столице элитное жилье расположено, как правило, в центре. Дом Чижа, Троицкое предместье, улица Карла Маркса – стоимость квартир в этих районах доходит до семизначных цифр. Но не только ценой квадрата определяется звездность дома. Зачастую показатель его престижности – известные и влиятельные соседи. Высотка на Чкалова – один из неочевидно элитных домов Минска. Realt побывал в доме и узнал, кто его заселял и заселяет.

Информации о доме на Чкалова, 18/1 в открытом доступе немного. 20-этажка словно шифруется под обычную доминанту на пересечении улиц Брилевской и Воронянского.

Дом хоть и заметно выделяется на фоне остальных своей этажностью, но не отличается необычностью архитектуры.

С момента регистрации (в 1989 году) "Комконом" построено более 200 000 квадратных метров жилых, административных и других зданий. В числе прочего она построила первый современный бизнес-центр Минска на улице Воронянского, жилые дома комфорт-класса в разных районах и Новоапостольскую церковь на Шаранговича.

Эта высотка появилась в 1997 году. Ее построила одна из старейших частных строительных компаний Минска - ЗАО "Комкон". Главой этой компании в 1990-х - начале 2000-х годов был бизнесмен Валентин Бойдак.

Но одним из самых значимых проектов компании стал именно жилой дом на улице Чкалова. Как писали СМИ, в него тогда заселился генеральный прокурор Олег Божелко, члены семьи помощника президента Сергея Посохова и журналист Александр Зимовский, который потом стал главой Белтелерадиокомпании. К слову, все трое уже покинули свои должности. Божелко и Посохов - в начале 2000-х, Зимовский - в 2010-м.

Жилой дом на Чкалова на самом деле жилой только на 16 этажей. Первые четыре этажа занимает офис БПС-Сбербанка. Вход в него со стороны улицы. К слову, дом изначально проектировался так, чтобы здесь размещался банк.

Подъезд дома прячется от лишних глаз – войти в него можно только со двора. Снаружи, правда, подъезд выглядит удручающе – асфальт и лестница давно требуют замены. Сбоку - мусорный контейнер и грязные стены.

Возле него мы встречаем консьержку дома Антонину Александровну, которая вышла «размять кости». Она работает здесь уже 10 лет. Сейчас на пенсии, а раньше была уважаемым учителем русского языка и литературы. Всех жильцов 56 квартир знает в лицо и по имени. Впрочем, это ее прямая обязанность, как говорит она.

– Люди в целом хорошие здесь живут – поздороваются всегда, шоколадкой на праздник угостят. Известных личностей немало – управляющие банками, племянник Мясниковича и другие. Но не все посторонних любят.

– В доме правда живет бывший генпрокурор Олег Божелко?

– Давно уже не видела я его здесь. Помню, они с женой заболели, сюда приезжали сыновья ухаживать за ними. Божелко-старший – чудесный и добрый мужчина, настоящий джентльмен. Сейчас иногда приезжает только его младший сын.

Также в этом доме по-прежнему живут и члены семьи бывшего помощника президента, говорит консьержка.