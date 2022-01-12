Белорусский газоперерабатывающий завод модернизировал один из участков

Источник материала: БелТА

12 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На Белорусском газоперерабатывающем заводе (БГПЗ) модернизировали отделение получения углеводородных пропеллентов на участке подготовки газа. Проект выполнили для более тщательной очистки изопентановой фракции от сернистых соединений, сообщили БЕЛТА в пресс-службе производственного объединения "Белоруснефть".

Проектировщиком выступило предприятие "Союзнефтехимпроект". Все работы по модернизации проведены на базе действующего оборудования отделения получения углеводородных пропеллентов БГПЗ.

Начальник производства - главный технолог БГПЗ Андрей Павловец отметил, что модернизация позволит выпускать один из видов продукции завода - изопентановую фракцию марки А с более высоким качеством. "Теперь мы можем получать углеводородные пропелленты с массовой долей общей серы не более 0,001 %. Такие показатели однозначно повысят уровень конкурентоспособности этого вида продукции на рынке, дадут нашему предприятию экономический эффект в виде дополнительного дохода", - сказал он.

Проектная мощность обновленного производства по очистке изопентановой фракции составляет почти 53 тыс. т продукции в год.

Белорусский газоперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1976 году. Основные виды деятельности - переработка попутного нефтяного газа, привозного сырья, производство электроэнергии.-0-