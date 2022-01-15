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"Министр был крайне удивлен". Разбираемся, почему до сих пор не заселена уходившая под землю жилая высотка в Минске

15.01.2022 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Дольщики дома на Купревича, 16 в Уручье ключи от своих квартир ждут уже два года. Причина нетипичная для минских долгостроев - застройщик не обанкротился, генподрядчик не сбежал с деньгами. Фактически готовая к заселению трехсекционная высотка дала чрезмерную осадку и полностью остановить этот процесс у строителей не получается до сих пор. Обнадеживающие новости были лишь для дольщиков из третьей секции — эта часть 16-этажного дома под землю не проваливается и в нее можно заселяться. Однако сроки новоселья постоянно переносятся, под домом сейчас работают геологи, люди нервничают. Что происходит?

"Министр был крайне удивлен". Разбираемся, почему до сих пор не заселена уходившая под землю жилая высотка в Минске

Что за долгострой?

Дом по улице Купревича расположен через дорогу от Музея валунов. В нем 235 квартир, он состоит из трех секций по 16 этажей. На первом этаже планировались магазины и офисы. Возле дома возвели 4-уровневый паркинг на 191 машиноместо. Заказчик и подрядчик строительства — Минский домостроительный комбинат.


"Министр был крайне удивлен". Разбираемся, почему до сих пор не заселена уходившая под землю жилая высотка в Минске
Так дом выглядел в 2019 году

Высотка пользовалась большой популярностью среди покупателей — квартиры в новостройке раскупили практически сразу после выхода проектных деклараций. На этапе фундамента стоимость «квадрата» составляла около $ 1080 по курсу. Сюда же была включена стоимость машиноместа.

Строить начали в 2017 году. Никто из дольщиков тогда не подозревал, что инвестирует в проблемный недострой. В 2019 году, когда строители были практически на финише, проявились проблемы — выяснилось, что дом дал чрезмерную усадку.

По мнению застройщика, это связано с недостаточностью проведенных геологических изысканий на самом начальном этапе проектирования дома, когда определяется, какие фундаменты нужны для конкретного строения. Однако доказать это в суде (МДК подавал иск на проектную организацию) не удалось.

"Министр был крайне удивлен". Разбираемся, почему до сих пор не заселена уходившая под землю жилая высотка в Минске
Внешне дом выглядит полностью достроенным и готовым к заселению

Стоит отметить, что дом построен на месте русла реки: для многих было очевидно, что грунты здесь слабые. Дольщики говорят, что вопросы нужно задавать не только тем, кто предоставил результаты геологических изысканий, но и тем, кто в итоге определил, какой фундамент нужен в таких грунтах.

Усиление не помогло

В начале 2020 годастало понятно, что сроки сдачи дома переносятся. Застройщик объяснил, что нужно усилить фундаменты и стабилизировать усадку, и после этого дом будет сдан. Работы по стабилизации усадки и в самом деле велись. Однако добиться желаемого результата удалось лишь частично.

"Министр был крайне удивлен". Разбираемся, почему до сих пор не заселена уходившая под землю жилая высотка в Минске
Первая попытка усилить фундамент проблему не решила
"Министр был крайне удивлен". Разбираемся, почему до сих пор не заселена уходившая под землю жилая высотка в Минске

Во время проведения дополнительных геологических изысканий и наблюдения за несущими конструкциями здания стало ясно, что дом продолжает осадку, превышающую проектные значения. Был проведен ряд экспериментов, который выявил некоторые неточности в изначальном определении грунтов. Поэтому решили привлечь к проведению расчетов еще одну дополнительную организацию — БелНИИС.

К этому времени около 40 дольщиков решили не испытывать судьбу и расторгли договор с застройщиком. Деньги им возвращают до сих пор: частями и без учета курса доллара.

«Не сгущайте краски, ждите»

Остались самый стойкие, и большинство из них — дольщики из третьей секции. Дело в том, секции между собой не связаны, и проблемы именно эту часть дома не коснулись — ни осадки, ни крена.

К тому же теперь для дольщиков ситуация патовая — если расторгнуть договор, то деньги им вернут в белорусских рублях без учета курсовой разницы. О возмещении неустойки за нарушение условий договора застройщиком речи не идет. Кроме того, деньги при расторжении договора выплачиваются не сразу, а за время ожидания рубль может еще больше обесцениться. Поэтому люди ждут.

"Министр был крайне удивлен". Разбираемся, почему до сих пор не заселена уходившая под землю жилая высотка в Минске
"Министр был крайне удивлен". Разбираемся, почему до сих пор не заселена уходившая под землю жилая высотка в Минске
"Министр был крайне удивлен". Разбираемся, почему до сих пор не заселена уходившая под землю жилая высотка в Минске

- Сроки сдачи переносились неоднократно, - говорит Юрий, дольщик МДК. - Последний был намечен на конец 2021. Но вот уже и 2022 год наступил, а ясности так и нет. В нашем чате 195 дольщиков. Каждый из нас ждал и надеялся, что стройка сдвинется с мертвой точки в прошлом году. Люди, которые своевременно исполнили свои обязательства по договорам долевого строительства, внесли немалые суммы. Многие в расчете на быстрое завершение строительства продали свои квартиры, взяли кредит в банке. За два года они потеряли крупные суммы и на выплате процентов банку, и на вынужденной аренде жилья.

К сожалению, пока видимых результатов нет и от встреч с представителями власти — с министром строительства и архитектуры, с главой Совета Республики Натальей Кочановой, со специалистами Госстройнадзора.

- В начале декабря мы были на приеме у министра архитектуры и строительства Руслана Пархимовича, там был и директор НИПТИС, - говорит представитель дольщиков. - Оба заверяли нас, что 3-я секция полностью готова к вводу и безопасна для проживания. 21 декабря были на приеме у директора МДК, который тоже заверял, что с третьей секцией все в порядке и вот-вот ее должны ввести в эксплуатацию, нужно только подождать.

"Министр был крайне удивлен". Разбираемся, почему до сих пор не заселена уходившая под землю жилая высотка в Минске
"Министр был крайне удивлен". Разбираемся, почему до сих пор не заселена уходившая под землю жилая высотка в Минске

В начале уже этого года дольщики дозвонились на горячую линию министру архитектуры и строительства и еще раз рассказали о проблемах дома.

- Пархимович был крайне удивлен, что до сих пор не введена 3-я секция и нет никакой информации по дому, обещал разобраться, - говорит Юрий. - В одном из последних разговоров нам сказали, что секцию не вводят из-за документации, которую должен собрать и предоставить МДК. В общем, складывается впечатление, что все — и Кочанова, и Пархимович — о нашей проблеме знают, но есть причины, по которой дом или хотя бы одну секцию сдать не могут. МДК в свою очередь просит нас, дольщиков, «не сгущать краски» и подождать еще немного.

Дело только за документами?

За комментарием мы обратились к директору Минского домостроительного комбинатаЮрию Сергееву. Он объяснил причины, по которым третью секцию не вводят в эксплуатацию. По его словам, дело застопорилась на получении заключения от Госстройнадзора. Причем документы направлялись уже два раза и оба раза их возвращали на доработку и устранение недочетов. Все остальные заключения уже получены.

Юрий Сергеев пояснил, что сейчас ведется работа устранению замечаний Госстройнадзора. С его слов, недочеты несущественные, после их устранения МДК рассчитывает на положительное заключение - на следующей неделе документацию планируют подавать в третий раз.

По поводу первой и второй секций Юрий Сергеев рассказал, что эту часть дома ждет работа по усилению фундамента (сейчас возле фундамента дома работает буровая установка. — Прим. Realt).

Проект мероприятий заказали в «Минскметропроекте». Дом будет усилен без доплат для дольщиков, за счет оборотных средств МДК. Также Юрий Сергеев заявил, что с дольщиками, расторгнувшими договор, предприятие практически расплатилось, в феврале этот вопрос будет полностью закрыт.

Когда же введут в эксплуатацию хотя бы третью секцию? О конкретных сроках ввода третьей секции Сергеев решил пока не говорить.

 
Теги: Минск
 
 
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Дольщики дома на Купревича, 16 в Уручье ключи от своих квартир ждут уже два года. Причина нетипичная для минских долгостроев - застройщик не обанкротился,...
 
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