"Министр был крайне удивлен". Разбираемся, почему до сих пор не заселена уходившая под землю жилая высотка в Минске

Источник материала: realt.by

Дольщики дома на Купревича, 16 в Уручье ключи от своих квартир ждут уже два года. Причина нетипичная для минских долгостроев - застройщик не обанкротился, генподрядчик не сбежал с деньгами. Фактически готовая к заселению трехсекционная высотка дала чрезмерную осадку и полностью остановить этот процесс у строителей не получается до сих пор. Обнадеживающие новости были лишь для дольщиков из третьей секции — эта часть 16-этажного дома под землю не проваливается и в нее можно заселяться. Однако сроки новоселья постоянно переносятся, под домом сейчас работают геологи, люди нервничают. Что происходит?

Дом по улице Купревича расположен через дорогу от Музея валунов. В нем 235 квартир, он состоит из трех секций по 16 этажей. На первом этаже планировались магазины и офисы. Возле дома возвели 4-уровневый паркинг на 191 машиноместо. Заказчик и подрядчик строительства — Минский домостроительный комбинат.

По мнению застройщика, это связано с недостаточностью проведенных геологических изысканий на самом начальном этапе проектирования дома, когда определяется, какие фундаменты нужны для конкретного строения. Однако доказать это в суде (МДК подавал иск на проектную организацию) не удалось.

Строить начали в 2017 году. Никто из дольщиков тогда не подозревал, что инвестирует в проблемный недострой. В 2019 году, когда строители были практически на финише, проявились проблемы — выяснилось, что дом дал чрезмерную усадку.

Высотка пользовалась большой популярностью среди покупателей — квартиры в новостройке раскупили практически сразу после выхода проектных деклараций. На этапе фундамента стоимость «квадрата» составляла около $ 1080 по курсу. Сюда же была включена стоимость машиноместа.

В начале 2020 годастало понятно, что сроки сдачи дома переносятся. Застройщик объяснил, что нужно усилить фундаменты и стабилизировать усадку, и после этого дом будет сдан. Работы по стабилизации усадки и в самом деле велись. Однако добиться желаемого результата удалось лишь частично.

Стоит отметить, что дом построен на месте русла реки: для многих было очевидно, что грунты здесь слабые. Дольщики говорят, что вопросы нужно задавать не только тем, кто предоставил результаты геологических изысканий, но и тем, кто в итоге определил, какой фундамент нужен в таких грунтах.

К этому времени около 40 дольщиков решили не испытывать судьбу и расторгли договор с застройщиком. Деньги им возвращают до сих пор: частями и без учета курса доллара.

Во время проведения дополнительных геологических изысканий и наблюдения за несущими конструкциями здания стало ясно, что дом продолжает осадку, превышающую проектные значения. Был проведен ряд экспериментов, который выявил некоторые неточности в изначальном определении грунтов. Поэтому решили привлечь к проведению расчетов еще одну дополнительную организацию — БелНИИС.

К тому же теперь для дольщиков ситуация патовая — если расторгнуть договор, то деньги им вернут в белорусских рублях без учета курсовой разницы. О возмещении неустойки за нарушение условий договора застройщиком речи не идет. Кроме того, деньги при расторжении договора выплачиваются не сразу, а за время ожидания рубль может еще больше обесцениться. Поэтому люди ждут.

Остались самый стойкие, и большинство из них — дольщики из третьей секции. Дело в том, секции между собой не связаны, и проблемы именно эту часть дома не коснулись — ни осадки, ни крена.

- В начале декабря мы были на приеме у министра архитектуры и строительства Руслана Пархимовича, там был и директор НИПТИС, - говорит представитель дольщиков. - Оба заверяли нас, что 3-я секция полностью готова к вводу и безопасна для проживания. 21 декабря были на приеме у директора МДК, который тоже заверял, что с третьей секцией все в порядке и вот-вот ее должны ввести в эксплуатацию, нужно только подождать.

К сожалению, пока видимых результатов нет и от встреч с представителями власти — с министром строительства и архитектуры, с главой Совета Республики Натальей Кочановой, со специалистами Госстройнадзора.

- Сроки сдачи переносились неоднократно, - говорит Юрий , дольщик МДК. - Последний был намечен на конец 2021. Но вот уже и 2022 год наступил, а ясности так и нет. В нашем чате 195 дольщиков. Каждый из нас ждал и надеялся, что стройка сдвинется с мертвой точки в прошлом году. Люди, которые своевременно исполнили свои обязательства по договорам долевого строительства, внесли немалые суммы. Многие в расчете на быстрое завершение строительства продали свои квартиры, взяли кредит в банке. За два года они потеряли крупные суммы и на выплате процентов банку, и на вынужденной аренде жилья.

В начале уже этого года дольщики дозвонились на горячую линию министру архитектуры и строительства и еще раз рассказали о проблемах дома.

- Пархимович был крайне удивлен, что до сих пор не введена 3-я секция и нет никакой информации по дому, обещал разобраться, - говорит Юрий. - В одном из последних разговоров нам сказали, что секцию не вводят из-за документации, которую должен собрать и предоставить МДК. В общем, складывается впечатление, что все — и Кочанова, и Пархимович — о нашей проблеме знают, но есть причины, по которой дом или хотя бы одну секцию сдать не могут. МДК в свою очередь просит нас, дольщиков, «не сгущать краски» и подождать еще немного.

Дело только за документами?

За комментарием мы обратились к директору Минского домостроительного комбинатаЮрию Сергееву. Он объяснил причины, по которым третью секцию не вводят в эксплуатацию. По его словам, дело застопорилась на получении заключения от Госстройнадзора. Причем документы направлялись уже два раза и оба раза их возвращали на доработку и устранение недочетов. Все остальные заключения уже получены.

Юрий Сергеев пояснил, что сейчас ведется работа устранению замечаний Госстройнадзора. С его слов, недочеты несущественные, после их устранения МДК рассчитывает на положительное заключение - на следующей неделе документацию планируют подавать в третий раз.

По поводу первой и второй секций Юрий Сергеев рассказал, что эту часть дома ждет работа по усилению фундамента (сейчас возле фундамента дома работает буровая установка. — Прим. Realt).

Проект мероприятий заказали в «Минскметропроекте». Дом будет усилен без доплат для дольщиков, за счет оборотных средств МДК. Также Юрий Сергеев заявил, что с дольщиками, расторгнувшими договор, предприятие практически расплатилось, в феврале этот вопрос будет полностью закрыт.

Когда же введут в эксплуатацию хотя бы третью секцию? О конкретных сроках ввода третьей секции Сергеев решил пока не говорить.