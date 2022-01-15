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Новый глава МАРТ рассказал о предложениях переформатировать министерство и расширить его штат
15.01.2022 19:23 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов рассказал о предложениях переформатировать министерство и расширить его штат. Об этом он завил в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", передает корреспондент БЕЛТА.
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Новый глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов рассказал о предложениях переформатировать министерство и расширить его...
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