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"Кошмарить бизнес не надо ни в коем случае". Глава МАРТ о нюансах борьбы с необоснованным посредничеством

15.01.2022 19:35 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стоит задача бороться именно с необоснованным посредничеством, и ни в коем случае нельзя кошмарить бизнес и устранять посредников, которые действительно необходимы. Соответствующие заявления сделал Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о том, нужно ли в борьбе с посредничеством перейти к более тесной кооперации с силовым блоком, министр сказал: "Совершенству нет предела. Проект указа, который докладывался главе государства, он как раз направлен на то, чтобы усовершенствовать систему борьбы. Но я подчеркну, с какими посредниками - с необоснованными. Кошмарить бизнес не надо ни в коем случае. Бизнес нормальный, и адекватный есть, и патриотичный, который действительно много вкладывает в развитие нашего государства. И та же торговля – тоже можно назвать посредником между производителями и покупателями. Но это нормальный посредник, который выполняет правильную функцию", - заявил Алексей Богданов.

Он пояснил, что задача состоит в том, чтобы между производителем и конечным потребителем была как можно меньшая цепочка посредников.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов пояснил, что задача состоит в том, чтобы между производителем и конечным потребителем была как...
 
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