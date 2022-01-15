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"Кошмарить бизнес не надо ни в коем случае". Глава МАРТ о нюансах борьбы с необоснованным посредничеством
15.01.2022 19:35 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стоит задача бороться именно с необоснованным посредничеством, и ни в коем случае нельзя кошмарить бизнес и устранять посредников, которые действительно необходимы. Соответствующие заявления сделал Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", передает корреспондент БЕЛТА.
Отвечая на вопрос о том, нужно ли в борьбе с посредничеством перейти к более тесной кооперации с силовым блоком, министр сказал: "Совершенству нет предела. Проект указа, который докладывался главе государства, он как раз направлен на то, чтобы усовершенствовать систему борьбы. Но я подчеркну, с какими посредниками - с необоснованными. Кошмарить бизнес не надо ни в коем случае. Бизнес нормальный, и адекватный есть, и патриотичный, который действительно много вкладывает в развитие нашего государства. И та же торговля – тоже можно назвать посредником между производителями и покупателями. Но это нормальный посредник, который выполняет правильную функцию", - заявил Алексей Богданов.
Он пояснил, что задача состоит в том, чтобы между производителем и конечным потребителем была как можно меньшая цепочка посредников.
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"Кошмарить бизнес не надо ни в коем случае". Глава МАРТ о нюансах борьбы с необоснованным посредничеством
Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов пояснил, что задача состоит в том, чтобы между производителем и конечным потребителем была как...
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