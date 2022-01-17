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«Когда мы строились, двушка тут стоила 43 тысячи долларов, а в Новой Боровой – 80». Побывали в перспективном поселке в 10 минутах от МКАД
17.01.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Мы продолжаем исследовать пригороды и сегодня расскажем вам о небольшом поселке, который занял удачную позицию – напротив Кургана Славы, между Смолевичами и Минском. Благодаря такому неплохому месторасположению, в Слободу (а речь именно о ней) то и дело приходят застройщики, увеличивающие агрогородок на несколько домов и несколько сотен жителей. Узнали, сколько тут стоит жилье, и почему местные жители не спешат перебираться в Минск.
Для начала разберемся с названием. Слобода – топоним в наших краях весьма распространенный. Мы рассказываем про ту, которая располагается рядом с трассой М2, по дороге на Колодищи, Смолевичи и Национальный аэропорт. В некоторых источниках этот поселок носит название Озерицкая Слобода (собственно так называется и местный сельсовет), однако на большинстве карт Слобода – это просто Слобода.
Десять минут от Уручья по скоростной трассе и вот мы уже на месте. Осматриваться по сторонам - и прихорашиваться некогда: сворачиваем направо и сразу же оказываемся в центре событий. По одну сторону – храм, по другую – школа, по третью – сельсовет, по четвертую – магазин «Родны кут». Собственно вот оно, сердце поселка.
− Мы живем тут третий год. В принципе, тут все хорошо. Но минус с детками – трудно попасть в детский сад, хоть он и находится у нас под боком. Мы встали в очередь с самого рождения, но пока нас не берут. Сюда ходят из всех ближайших деревень, и мест всем не хватает. Нам, к примеру, предлагают ехать в поселок Орешники Смолевичского района. Туда детей централизованно возит автобус, но хотелось бы пойти все же рядом с домом. Обещают взят в следующем году – вот, ждем. Вообще, еще одного садика Слободе не хватает, как и хороших детских площадок. В школе детей тоже много, она работает в две смены. Знаю, что некоторые родители возят детей в Минск.
− А вы как в Слободу попали?
− Мы переехали сюда из Сокола. Там снимали квартиру, здесь купили свою. В целом, если не брать вопрос с садом, то нам нравится. Тихо, спокойно, плюсы есть.
− А отдыхаете где?
− Ну где? Ездим в Уручье или в «Дана Молл». Это 10-15 минут. Машина есть, да и маршрутки ходят с самого утра и до позднего вечера. С транспортным сообщением вопросов нет вообще. Магазинов вот не хватает. Обещали нам «Виталюр» построить, но некоторые тут выступили против – мол, там спортивная площадка для детей. Так и заглохло пока. Говорят, что на поле хотят построить еще десяток жилых домов и детский сад. Но это только планы.
− А поликлиника есть?
− Есть амбулатория, там и педиатр, и терапевт. Если нужно, едем в Смолевичи.
− А почему вы в Соколе не остались?
− В Соколе, когда мы строились, были варианты двушек только от 60 тысяч долларов, в Новой Боровой – от 80 тысяч, а тут мы за 43 тысячи двухкомнатную квартиру взяли. А по большому счету в Слободе оказалось даже удобнее, чем в Соколе. Нам до города и всей инфраструктуры ближе, чем им. Это направление перспективнее, и пока что мы не пожалели, что переехали.
Кстати, перед нами – самая свежая новостройка в Слободе. Аккуратную панельную пятиэтажку застройщик «Миракш инвест» сдал в эксплуатацию только в прошлом году. Квартиры здесь можно было приобрести в свободной продаже. Метр в однушках и двушках стоил одинаково: от 1850 рублей (750 долларов). Сейчас у застройщика свободных квартир уже нет. Мы нашли один вариант на вторичке – за однокомнатную
Учитывая сильный ветер и периодически идущий снег, прохожих на улице совсем немного. За час-полтора, что мы провели в Слободе, нам встретилось всего несколько человек. Не считая первой семьи, это школьник, выгуливающий собаку, да люди на остановке. В общем, если вы устали от нетворкинга и коммуникаций, а социофобия стала вашей хронической болячкой, Слобода – отличное место для жизни.
Впрочем, нам повезло − в одном из дворов мы замечаем хорошо утепленную женщину и спешим с ней пообщаться. На наш вопрос, как ей живется в Слободе, она говорит, что она не совсем местная – ее дом находится в деревне Сосновая, что в паре километров отсюда. А в Слободу она ходит пешком на йогу и на массаж.
− Мы переехали в
Что сейчас продается в Слободе?
Если брать вторичку, то сейчас в Озерицкой Слободе продается чуть более 25 квартир. Среди вариантов, как жилье с тех самых «кубиках» рядом с трассой, так и квартиры в новостройках.
Самый недорогой вариант –
За 43,9 тысяч долларов можно приобрести готовую ко въезду
А вот эта современная 39-метровая
За 55 тысяч долларов можно претендовать и на двушку – 55-метровая
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«Когда мы строились, двушка тут стоила 43 тысячи долларов, а в Новой Боровой – 80». Побывали в перспективном поселке в 10 минутах от МКАД
Мы продолжаем исследовать пригороды и сегодня расскажем вам о небольшом поселке, который занял удачную позицию – напротив Кургана Славы, между Смолевичами и...
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