«Когда мы строились, двушка тут стоила 43 тысячи долларов, а в Новой Боровой – 80». Побывали в перспективном поселке в 10 минутах от МКАД

− Мы живем тут третий год. В принципе, тут все хорошо. Но минус с детками – трудно попасть в детский сад, хоть он и находится у нас под боком. Мы встали в очередь с самого рождения, но пока нас не берут. Сюда ходят из всех ближайших деревень, и мест всем не хватает. Нам, к примеру, предлагают ехать в поселок Орешники Смолевичского района. Туда детей централизованно возит автобус, но хотелось бы пойти все же рядом с домом. Обещают взят в следующем году – вот, ждем. Вообще, еще одного садика Слободе не хватает, как и хороших детских площадок. В школе детей тоже много, она работает в две смены. Знаю, что некоторые родители возят детей в Минск.

− А вы как в Слободу попали?

− Мы переехали сюда из Сокола. Там снимали квартиру, здесь купили свою. В целом, если не брать вопрос с садом, то нам нравится. Тихо, спокойно, плюсы есть.

− А отдыхаете где?

− Ну где? Ездим в Уручье или в «Дана Молл». Это 10-15 минут. Машина есть, да и маршрутки ходят с самого утра и до позднего вечера. С транспортным сообщением вопросов нет вообще. Магазинов вот не хватает. Обещали нам «Виталюр» построить, но некоторые тут выступили против – мол, там спортивная площадка для детей. Так и заглохло пока. Говорят, что на поле хотят построить еще десяток жилых домов и детский сад. Но это только планы.

− А поликлиника есть?

− Есть амбулатория, там и педиатр, и терапевт. Если нужно, едем в Смолевичи.

− А почему вы в Соколе не остались?

− В Соколе, когда мы строились, были варианты двушек только от 60 тысяч долларов, в Новой Боровой – от 80 тысяч, а тут мы за 43 тысячи двухкомнатную квартиру взяли. А по большому счету в Слободе оказалось даже удобнее, чем в Соколе. Нам до города и всей инфраструктуры ближе, чем им. Это направление перспективнее, и пока что мы не пожалели, что переехали.