«Ничего лучше по цене сейчас нет». Как люди пять дней стоят на улице в очереди за дешевыми квартирами в Минске

Утро возле здания по адресу Пономаренко, 43 проходит нервно. В ожидании начала работы строительной организации у входа собрались около сотни человек. Некоторые из них провели тут ночь. Благо, в последние дни немного потеплело.

Говорят, что во вторник (день выхода декларации) в очереди уже было около 50 человек, в среду список достиг 220 человек, в четверг перешагнул за 260, а за выходные преодолел планку в 350 человек. Это при том, что очередникам без направлений и всем желающим предлагалось только 200 квартир.