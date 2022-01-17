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«Ничего лучше по цене сейчас нет». Как люди пять дней стоят на улице в очереди за дешевыми квартирами в Минске
17.01.2022 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В столицу после четырехлетнего перерыва вернулись очереди за квартирами. На этот раз в центре внимания оказался каркасный дом на Жуковского, который строит «Минский домостроительный комбинат». На прошлой неделе застройщик
Утро возле здания по адресу Пономаренко, 43 проходит нервно. В ожидании начала работы строительной организации у входа собрались около сотни человек. Некоторые из них провели тут ночь. Благо, в последние дни немного потеплело.
Говорят, что во вторник (день выхода декларации) в очереди уже было около 50 человек, в среду список достиг 220 человек, в четверг перешагнул за 260, а за выходные преодолел планку в 350 человек. Это при том, что очередникам без направлений и всем желающим предлагалось только 200 квартир.
Для того, чтобы упорядочить процесс, был организован чат в телеграм, переклички и круглосуточное дежурство. Люди в очереди утверждают, что все проходило спокойно, без эксцессов.
Вообще, очередь возле МДК – пример очень хорошей организации. Кажется, что случайный человек тут точно не проскочит. При нас в начало пытается пройти новенький. Ему сразу же подсказывают, как и куда можно записаться и предупреждают, что перед ним больше 350 человек. Парень в яркой жилетке просит собравшихся остаться у входа первую двадцатку.
− Попрошу, давайте отойдем. Все видят, что все честно, открыто, никто чужой не пройдет. Охрана МДК будет нам помогать. В буферной зоне остаются 20 человек.
Мы подходим к двум девушкам. Одна из них в пледе.
− Вы что ночевали тут?
− Да, каждый должен был отдежурить 1 или 2 раза. Мы группой были здесь этой ночью. Я в основном сидела в машине, ребята стояли возле дверей.
− Почему такой спрос именно на этот дом?
− Да, ничего лучше по цене в Минске на сегодняшний день нет! А тут и дом – не панелька, и метро рядом, и вид на «Минск Мир».
Действительно, причина возникшего ажиотажа – в приятной стоимости и том, что от очередников не требуют направлений от администрации. То есть, претендовать на квадратные метры по 1983 рубля может тот, кто встал на учет нуждающихся хоть месяц назад. Именно потому, несмотря на то, что в декларации упомянуты и все желающие (для них стоимость метра начинается от 2950 рублей), в реальности под дверями организации стоят те самые очередники без направлений.
Для них, учитывая льготную стоимость «квадрата», цены на квартиры в доме на Жуковского выглядят весьма заманчиво. К примеру, однушку (в зависимости от состава семьи) можно приобрести за $ 23-34 тысячи, двушку − за $ 40-44 тысячи. Да, дополнительно всем дольщикам придется заплатить за обязательное место в паркинге (оно стоит около $ 8 тысяч), но этот нюанс потенциальных покупателей, кажется, не пугает.
Кстати, забавный момент: рассказывают, что одним из первых записываться в список прибежал парень, который днем ранее уже подал заявление на квартиру в
Напомним, что многоквартирный жилой дом на улице Жуковского
Площади жилья в доме – стандартные: однокомнатные квартиры − от 30 до 44 «квадратов», двухкомнатные − от 52 до 57 «квадратов», трехкомнатные − от 66 до 118 «квадратов», четырехкомнатные − от 98 до 99 «квадратов». На первых этажах 2, 3 и 4-го подъездов будут расположены административные помещения.
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«Ничего лучше по цене сейчас нет». Как люди пять дней стоят на улице в очереди за дешевыми квартирами в Минске
В столицу опять вернулись очереди за квартирами. На этот раз в центре внимания оказался каркасный дом на Жуковского, который строит «Минский домостроительный...
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