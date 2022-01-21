Вниманию субъектов хозяйствования, использующих кассовое и иное оборудование при приеме средств платежа!

Источник материала: БелТА

В связи с принятием постановлений Совета Министров и Национального банка от 15 ноября 2021 г. № 647/11 и от 07.04.2021 № 203/4 "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16" расширен перечень случаев, при которых субъект хозяйствования обязан установить и использовать кассовое оборудование при реализации товаров и услуг.

Срок установки и использования кассового оборудования:

10.10.2021*:

- осуществление розничной торговли товарами в торговых объектах потребительской кооперации, расположенных в сельских населенных пунктах, в которых продажу товаров осуществляет один продавец;

- осуществление розничной торговли непродовольственными товарами на торговых местах на рынках и ярмарках;

- осуществление разносной торговли плодоовощной продукцией;

- выполнение работ, оказание услуг вне постоянного места осуществления деятельности (за исключением территории сельской местности);

- осуществление обучения несовершеннолетних;

- оказание услуг по предоставлению жилых помещений (их частей) в общежитии и найму жилых помещений, садовых домиков, дач, в том числе для краткосрочного проживания.

* В соответствии с письмом МНС от 06.10.2021 № 8-2-12/02195 субъекты хозяйствования, заключившие до 20 октября 2021 г. с РУП “Информационно-издательский центр по налогам и сборам” договор на регистрацию и информационное обслуживание кассового оборудования в системе контроля кассового оборудования, вправе до 1 февраля 2022 г. принимать наличные денежные средства при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг без применения кассового оборудования.

18.05.2022:

- осуществление розничной торговли продовольственными товарами, в том числе сельскохозяйственной продукцией, на ярмарках, торговых местах на рынках.

10.04.2023:

- оказание бытовых услуг в объектах, расположенных в сельских населенных пунктах, с количеством работников, непосредственно оказывающих такие услуги, более одного человека в одну смену. (Справочно: в настоящее время не более трех человек в смену);

- осуществление розничной торговли товарами в объектах бытового обслуживания населения, расположенных в сельских населенных пунктах, с численностью работников более одного человека в одну смену. (Справочно: в настоящее время не более трех человек в смену).

10.04.2022:

- обязательная установка и использование кассового оборудования, обеспечивающего дифференцированный учет данных о товарах:

в торговых объектах с торговой площадью 200 кв. метров и более (за исключением объектов потребительской кооперации, расположенных на территории сельской местности). ( Справочно: в настоящее время в объектах с торговой площадью 650 кв. метров и более.)

В качестве кассового оборудования субъекты предпринимательской деятельности могут использовать кассовый суммирующий аппарат с установленным средством контроля налоговых органов или программные кассы.

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