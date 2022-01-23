В Беларуси усовершенствован порядок инвентаризации и проверки характеристик недвижимости

Источник материала: БелТА

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси усовершенствован порядок проведения технической инвентаризации и проверки характеристик недвижимого имущества. Соответствующее постановление Государственного комитета по имуществу от 1 декабря 2021 года №30 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Как пояснили в комитете, постановление подготовлено для совершенствования порядка проведения технической инвентаризации и проверки характеристик недвижимого имущества.

В частности, дополнен и уточнен перечень документов, предоставляемых гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при подаче заказа на проведение технической инвентаризации и проверки характеристик, установлен порядок подачи заказа на выполнение работ по технической инвентаризации и проверки характеристик в электронном виде.

"Появилась отдельная глава, устанавливающая порядок составления проектов раздела, слияния капитальных строений, изолированных помещений, машино-мест, вычленения изолированных помещений, машино-мест из капитального строения", - добавили в Госкомимуществе.

Постановление вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.-0-