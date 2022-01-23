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Минское отделение БелТПП и Китайский комитет содействия торговле Гуанчжоу подписали соглашение о сотрудничестве

23.01.2022 11:21 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты и Китайский комитет содействия международной торговле (ККСМТ) в городе Гуанчжоу подписали соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили генеральный директор Минского отделения БелТПП Сергей Набешко и президент ККСМТ города Гуанчжоу Ян Юн в онлайн-формате, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БелТПП.

Соглашение предусматривает реализацию ряда инициатив по различным направлениям двустороннего сотрудничества для расширения контактов бизнеса Беларуси и Китая. Подписание документа приурочено к 30-летию дипломатических отношений между странами.

Минское отделение БелТПП и Китайский комитет содействия торговле Гуанчжоу подписали соглашение о сотрудничестве
Фото БелТПП

Генеральный директор Минского отделения БелТПП подчеркнул, что это очередной практический шаг к созданию эффективных условий взаимодействия китайского и белорусского бизнеса. "Уверен, что подписание соглашения станет точкой отсчета успешного делового сотрудничества на многие годы вперед", - сказал Сергей Набешко.

В онлайн-встрече также приняли участие советник по торгово-экономическим вопросам посольства Китая в Беларуси Чжао Цюянь, генеральный консул Беларуси в Гуанчжоу Андрей Попов, генеральный секретарь Гуандунского союза по научно-техническому сотрудничеству со странами СНГ, представитель БелТПП в Китае Го Фэнчжи. Участники обсудили перспективные направления взаимодействия, возможные совместные проекты для продвижения сотрудничества бизнес-кругов двух стран.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Соглашение предусматривает реализацию ряда инициатив по различным направлениям двустороннего сотрудничества для расширения контактов бизнеса Беларуси и Китая....
 
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