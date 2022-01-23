﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Самый высокий уровень биобезопасности: "Беларуськалий" прошел австралийский аудит

23.01.2022 11:27 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Беларуськалий" проведен инспекционный аудит на соответствие требованиям австралийского законодательства в области биобезопасности поставок продукции. Такая информация размещена на сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.

"Досконально проверены промплощадки 1-4 рудоуправлений, лаборатории отдела технического контроля, участки службы эксплуатации управления железнодорожных перевозок. Сертификат первого, самого высокого, уровня биобезопасности в очередной раз подтверждает успешность системной работы "Беларуськалия" в этой области", - говорится в сообщении.

Открытое акционерное общество "Беларуськалий" является одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире. По данным Международной ассоциации удобрений, на его долю приходится пятая часть мирового объема производства калийных удобрений. В состав ОАО входят пять рудоуправлений, вспомогательные и обслуживающие подразделения (транспортные, энергетические, ремонтные, строительные и др.), а также подразделения социального и культурно-бытового назначения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Сертификат первого, самого высокого, уровня биобезопасности в очередной раз подтверждает успешность системной работы "Беларуськалия" в этой области", - говорится...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Минское отделение БелТПП и Китайский комитет содействия торговле Гуанчжоу подписали соглашение о сотрудничестве
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by