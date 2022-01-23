Источник материала: БелТА

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Беларуськалий" проведен инспекционный аудит на соответствие требованиям австралийского законодательства в области биобезопасности поставок продукции. Такая информация размещена на сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.

"Досконально проверены промплощадки 1-4 рудоуправлений, лаборатории отдела технического контроля, участки службы эксплуатации управления железнодорожных перевозок. Сертификат первого, самого высокого, уровня биобезопасности в очередной раз подтверждает успешность системной работы "Беларуськалия" в этой области", - говорится в сообщении.

Открытое акционерное общество "Беларуськалий" является одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире. По данным Международной ассоциации удобрений, на его долю приходится пятая часть мирового объема производства калийных удобрений. В состав ОАО входят пять рудоуправлений, вспомогательные и обслуживающие подразделения (транспортные, энергетические, ремонтные, строительные и др.), а также подразделения социального и культурно-бытового назначения.-0-