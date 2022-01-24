Как правильно купить участок с незавершенкой и избежать изъятия? Разбираем все нюансы с экспертом

Что такое НЗКС?

Незавершенное законсервированное капитальное строение (НЗКС) может быть как в виде фундамента, так и в виде «коробки» с одним и более этажами, с крышей или без нее.

НЗКС отличаются между собой процентом готовности, который прописан в техническом паспорте объекта. Например, НКЗС в виде фундамента – это, как правило, 12-14% готовности.