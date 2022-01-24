Совет ЕЭК утвердил повестку очной встречи премьер-министров стран ЕАЭС

Источник материала: БелТА

24 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии утвердил повестку очной встречи премьер-министров стран Евразийского экономического союза, которую намечено провести в феврале в Казахстане. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Утверждена повестка заседания Евразийского межправительственного совета, которое планируется провести в очном формате 24-25 февраля в Нур-Султане (Казахстан)", - сказала Ия Малкина.-0-