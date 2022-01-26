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"Беларуськалий" потребует от Литовских железных дорог компенсацию из-за расторжения контракта

26.01.2022 13:27 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беларуськалий" потребует от Литовских железных дорог полную компенсацию всех убытков, связанных с расторжением контракта на перевозку удобрений. Такая информация прозвучала в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

По информации телеканала, в Вильнюсе уже получили соответствующее письмо с предупреждением. Позиция предприятия состоит в том, что заплатить Литовским железным дорогам придется всем, кто понесет убытки, в том числе партнерам "Беларуськалия" в других странах.

Кроме того, как ранее сообщалось, в случае разрыва контракта, литовцам придется выплатить штраф не менее 600 тыс. евро.

Балтийское государство использует свои железные дороги в качестве инструмента санкций и с 1 февраля намерена нарушить свои договорные обязательства и прекратить транзит удобрений.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Позиция предприятия состоит в том, что заплатить Литовским железным дорогам придется всем, кто понесет убытки, в том числе партнерам "Беларуськалия" в других...
 
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