Что происходило с рынком аренды жилья в 2021-м и чего ждать сейчас. Аналитика Realt и комментарии эксперта

Квартир в декабре 2021 года было вполовину больше, чем в конце 2020-го

Тренд на рост числа свободных для заселения квартир, наметившийся еще в 2020 году, сильно проявил себя и в 2021-м. На протяжении всего года предложение на рынке аренды квартир Минска росло от месяца к месяцу в среднем на 2,5%-4%.

- В результате количество свободных квартир в декабре 2021 года было вполовину больше, чем в конце предыдущего года. Если рассматривать динамику в течении года более детально, основной рост числа объектов пришелся на апрель, а также на традиционно активные летние месяцы (до 4-6% за месяц), после чего предложение росло уже медленнее, - говорит Екатерина Варсак, аналитик портала Realt.