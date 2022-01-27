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Завод по производству вакцин и детсады: более 150 объектов вошло в госинвестпрограмму на 2022 год
27.01.2022 10:09 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство 157 объектов будет профинансировано в соответствии с Государственной инвестиционной программой на 2022 год. Об этом рассказал первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, комментируя подписанный 26 января главой государства
"По сути, госинвестпрограмма представляет собой дорожную карту капитальных вложений, которые будут профинансированы за счет республиканского бюджета. С учетом его возможностей средства госинвестпрограммы сконцентрированы на вводимых в эксплуатацию в текущем году объектах (таких 48), а также на переходящих, с высокой степенью строительной готовности. Цена вопроса - Br695 млн", - сказал Юрий Чеботарь.
По его словам, в этом году завершится строительство социально значимых объектов. "Это детские садики в Фаниполе и Любани. Закончим реконструкцию комплекса зданий БГУ, дворцово-парковых ансамблей в Коссово и Жиличах. Откроется обновленный мост через реку Западная Двина в районе Новополоцка", - отметил первый замминистра.
Особое внимание уделено медицине. "Запланированы строительство завода по производству вакцин, в том числе от COVID-19, в Витебской области и реконструкция зданий Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации в Аксаковщине", - проинформировал Юрий Чеботарь.-0-
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Об этом рассказал первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, комментируя подписанный 26 января главой государства указ №18, сообщили БЕЛТА в пресс-службе...
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