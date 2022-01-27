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Завод по производству вакцин и детсады: более 150 объектов вошло в госинвестпрограмму на 2022 год

27.01.2022 10:09 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство 157 объектов будет профинансировано в соответствии с Государственной инвестиционной программой на 2022 год. Об этом рассказал первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, комментируя подписанный 26 января главой государства указ №18, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

"По сути, госинвестпрограмма представляет собой дорожную карту капитальных вложений, которые будут профинансированы за счет республиканского бюджета. С учетом его возможностей средства госинвестпрограммы сконцентрированы на вводимых в эксплуатацию в текущем году объектах (таких 48), а также на переходящих, с высокой степенью строительной готовности. Цена вопроса - Br695 млн", - сказал Юрий Чеботарь.

По его словам, в этом году завершится строительство социально значимых объектов. "Это детские садики в Фаниполе и Любани. Закончим реконструкцию комплекса зданий БГУ, дворцово-парковых ансамблей в Коссово и Жиличах. Откроется обновленный мост через реку Западная Двина в районе Новополоцка", - отметил первый замминистра.

Особое внимание уделено медицине. "Запланированы строительство завода по производству вакцин, в том числе от COVID-19, в Витебской области и реконструкция зданий Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации в Аксаковщине", - проинформировал Юрий Чеботарь.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом рассказал первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, комментируя подписанный 26 января главой государства указ №18, сообщили БЕЛТА в пресс-службе...
 
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