БУТБ готова обеспечить бесперебойные поставки белорусской сельхозпродукции в Китай

Источник материала: БелТА

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа готова обеспечить бесперебойные поставки белорусской сельхозпродукции в Китай. Об этом заявил первый заместитель председателя правления БУТБ Андрей Новиков в ходе встречи с представителями ОАО "Китайская корпорация инжиниринга САМС (САМСЕ)", которая выразила заинтересованность в закупках мяса и иной продукции агропромышленного комплекса с применением биржевого механизма, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

"Наша площадка позволяет аккумулировать предложения от крупнейших белорусских сельхозпроизводителей. Таким образом, мы сможем, во-первых, всегда обеспечить нужный вам объем продукции, а во-вторых, ритмичность поставок. Кроме того, биржа контролирует исполнение всех заключенных сделок. То есть по сравнению с работой по внебиржевым схемам риск минимален", - подчеркнул Андрей Новиков.

Он также отметил, что, поскольку САМСЕ является крупнейшим акционером Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", это открывает широкие перспективы для взаимодействия в сфере логистики. "С учетом имеющейся инфраструктуры и расположения "Великий камень" мог бы стать идеальным логистическим хабом для консолидации контейнерных грузов с товарами, которые реализуются в Китай через биржу. Прежде всего это пиломатериалы, рапсовое масло, сухое молоко, мясо и льняное волокно. Все эти товарные позиции пользуются значительным спросом на китайском рынке, поэтому с заполнением контейнеров проблем не возникнет", - уверен первый заместитель председателя правления БУТБ.

В свою очередь заместитель главы представительства САМСЕ в Беларуси Цзоу Да подтвердил готовность корпорации развивать сотрудничество с БУТБ в части закупок говядины, а в перспективе и других товаров сельскохозяйственной группы, выставляемых на биржевые торги. "В 2021 году наша дочерняя компания закупила в Беларуси говядину на сумму $4 млн. В этом году мы хотели бы нарастить объемы закупок, в том числе с использованием биржевой площадки. При этом нам интересно не только мясо, но и другая сельскохозяйственная продукция белорусского производства. Рассчитываем с помощью биржи расширить круг поставщиков и заключать сделки на более выгодных условиях, чем по прямым контрактам. Что касается вашего предложения по логистике, то мы его тоже детально проработаем и в ближайшее время дадим обратную связь", - заверил представитель САМСЕ.

CAMCE основана в 2001 году и входит в группу компаний Китайской национальной машиностроительной корпорации (SINOMACH) - государственного предприятия, находящегося под прямым управлением центрального правительства КНР. CAMCE имеет 9 крупных дочерних компаний, более 30 филиалов в Китае и 60 за рубежом.-0-