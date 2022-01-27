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Доллар и российский рубль на торгах 27 января подорожали, евро подешевел
27.01.2022 13:43 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 27 января подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0056 до Br2,6293 за $1.
Евро стал дешевле на Br0,0149 - его курс составил Br2,9482 за 1 евро.
Курс российского рубля вырос на Br0,0074 и составил Br3,3334 за 100 российских рублей.-0-
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Доллар подорожал на Br0,0056; евро стал дешевле на Br0,0149; курс российского рубля вырос на Br0,0074.
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