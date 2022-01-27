Источник материала: БелТА

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 27 января подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0056 до Br2,6293 за $1.

Евро стал дешевле на Br0,0149 - его курс составил Br2,9482 за 1 евро.

Курс российского рубля вырос на Br0,0074 и составил Br3,3334 за 100 российских рублей.-0-

Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах