|
Пентхаус с дизайнерским ремонтом. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»
27.01.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Начав поиск самых дорогих квартир в «Минск Мире», мы, признаться, обалдели от количества выставленных на продажу квартир. Всего в этом микрорайоне в данный момент на нашей площадке продается… 8324 квартиры. При этом тех, чья цена превышает 200 тысяч долларов, оказалось всего 4. Из них мы и выбрали самую дорогую «трешку». Итак, перед вами – шикарный пентхаус на последнем этаже высотки под названием «Марина».
Располагается эта
В данный момент квартира с трехметровыми потолками полностью готова для проживания. При продаже остается кухня, мебель из массива, бытовая техника: духовой шкаф, варочная поверхность, СВЧ-печь, вытяжка Siemens (Германия), холодильник Samsung. Кухня оборудована фильтром очистки воды и измельчителем пищевых отходов.
Дом находится неподалеку от улицы Аэродромной и метро «Ковальская Слобода».
Стоимость пентхауса – 223 тысячи долларов.
Следите за нами в
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начав поиск самых дорогих квартир в «Минск Мире», мы, признаться, обалдели от количества выставленных на продажу квартир. Всего в этом микрорайоне в данный момент...
|
Архив (Новости Экономики)