﻿ Пентхаус с дизайнерским ремонтом. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире». 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пентхаус с дизайнерским ремонтом. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»

27.01.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Начав поиск самых дорогих квартир в «Минск Мире», мы, признаться, обалдели от количества выставленных на продажу квартир. Всего в этом микрорайоне в данный момент на нашей площадке продается… 8324 квартиры. При этом тех, чья цена превышает 200 тысяч долларов, оказалось всего 4. Из них мы и выбрали самую дорогую «трешку». Итак, перед вами – шикарный пентхаус на последнем этаже высотки под названием «Марина».

Пентхаус с дизайнерским ремонтом. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»

Располагается эта квартира на 19-м этаже дома по адресу Братская, 6.

Пентхаус с дизайнерским ремонтом. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»

Площадь выставленного на продажу жилья – 117 квадратных метров. На них хозяева разместили 3 изолированные комнаты, просторную кухню-гостиную, постирочную, 2 санузла и 2 гардеробные.

Пентхаус с дизайнерским ремонтом. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»
Пентхаус с дизайнерским ремонтом. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»
Пентхаус с дизайнерским ремонтом. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»

Что получилось в итоге? Современный ремонт с использованием качественных строительных материалов – кварц-виниловое напольное покрытие, испанская плитка, сантехника премиум-класса – Hansgrohe.

Пентхаус с дизайнерским ремонтом. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»
Пентхаус с дизайнерским ремонтом. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»
Пентхаус с дизайнерским ремонтом. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»
Пентхаус с дизайнерским ремонтом. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»
Пентхаус с дизайнерским ремонтом. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»
Пентхаус с дизайнерским ремонтом. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»
Пентхаус с дизайнерским ремонтом. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»

Стены в квартире выровнены и оклеены дизайнерскими обоями. На лоджиях установлены панорамные окна. Все двери изготовлены по индивидуальному заказу (высота 2,40). Установлены двухуровневые потолки с контурной подсветкой.

Пентхаус с дизайнерским ремонтом. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»
Пентхаус с дизайнерским ремонтом. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»
Пентхаус с дизайнерским ремонтом. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»
Пентхаус с дизайнерским ремонтом. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»

В данный момент квартира с трехметровыми потолками полностью готова для проживания. При продаже остается кухня, мебель из массива, бытовая техника: духовой шкаф, варочная поверхность, СВЧ-печь, вытяжка Siemens (Германия), холодильник Samsung. Кухня оборудована фильтром очистки воды и измельчителем пищевых отходов.

Дом находится неподалеку от улицы Аэродромной и метро «Ковальская Слобода».

Стоимость пентхауса – 223 тысячи долларов.

Пентхаус с дизайнерским ремонтом. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»
Пентхаус с дизайнерским ремонтом. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начав поиск самых дорогих квартир в «Минск Мире», мы, признаться, обалдели от количества выставленных на продажу квартир. Всего в этом микрорайоне в данный момент...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by