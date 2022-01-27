Пентхаус с дизайнерским ремонтом. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»

Источник материала: realt.by

Начав поиск самых дорогих квартир в «Минск Мире», мы, признаться, обалдели от количества выставленных на продажу квартир. Всего в этом микрорайоне в данный момент на нашей площадке продается… 8324 квартиры. При этом тех, чья цена превышает 200 тысяч долларов, оказалось всего 4. Из них мы и выбрали самую дорогую «трешку». Итак, перед вами – шикарный пентхаус на последнем этаже высотки под названием «Марина».



Располагается эта квартира на 19-м этаже дома по адресу Братская, 6.

Площадь выставленного на продажу жилья – 117 квадратных метров. На них хозяева разместили 3 изолированные комнаты, просторную кухню-гостиную, постирочную, 2 санузла и 2 гардеробные.







Что получилось в итоге? Современный ремонт с использованием качественных строительных материалов – кварц-виниловое напольное покрытие, испанская плитка, сантехника премиум-класса – Hansgrohe.















Стены в квартире выровнены и оклеены дизайнерскими обоями. На лоджиях установлены панорамные окна. Все двери изготовлены по индивидуальному заказу (высота 2,40). Установлены двухуровневые потолки с контурной подсветкой.









В данный момент квартира с трехметровыми потолками полностью готова для проживания. При продаже остается кухня, мебель из массива, бытовая техника: духовой шкаф, варочная поверхность, СВЧ-печь, вытяжка Siemens (Германия), холодильник Samsung. Кухня оборудована фильтром очистки воды и измельчителем пищевых отходов. Дом находится неподалеку от улицы Аэродромной и метро «Ковальская Слобода». Стоимость пентхауса – 223 тысячи долларов.



