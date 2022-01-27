"Мы - несчастные люди". Дольщики уходящей в землю минской жилой высотки записали обращение к Лукашенко

- Я строюсь в первой секции и наша ситуация самая печальная из всего дома, - начинает свой рассказ мужчина. - По слухам секция уселась на 18 см, что, в свою очередь, может привезти к обрушению дома. Безопасно ли там жить, мы не знаем. Даже, если наш дом сдадут, слава у него уже такая, что продать квартиру будет невозможно.

Больше двух лет ждет свою квартиру и семья с двумя детьми. Старший в сентябре должен пойти в школу, правда, родители не понимают, в какое учреждение его отдавать.

- Нам не предоставляют никакую информацию, все приходится где-то самим искать. Мы ничего не знаем. От нас информацию скрывают или, может, они сами ничего не знают, - комментирует ситуацию женщина. - Расторгать договор невыгодно: мы потеряем деньги. Несмотря на то, что в договоре прописано, что мы платим по курсу и вернуть деньги нам тоже обязаны по курсу, застройщик выплачивает по ставке рефинансирования, да и еще с большими рассрочками. За это время курс вырос сильно и наши потери огромные. Мы экономили на наших детях. Почему они должны страдать из чьих-то ошибок?