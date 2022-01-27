﻿ "Мы - несчастные люди". Дольщики уходящей в землю минской жилой высотки записали обращение к Лукашенко. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Мы - несчастные люди". Дольщики уходящей в землю минской жилой высотки записали обращение к Лукашенко

27.01.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Дом на Купревича, 16 давно стал объектом для негативных комментариев. Высотку не могут ввести в эксплуатацию из-за того, что дом дал чрезмерную осадку. Застройщик пытается остановить процесс, но сдать весь дом так и не удалось. Владельцы квартир устали ждать и записали видеообращение к Александру Лукашенко. Вот, о чем просят дольщики.

"Мы - несчастные люди". Дольщики уходящей в землю минской жилой высотки записали обращение к Лукашенко

- Я строюсь в первой секции и наша ситуация самая печальная из всего дома, - начинает свой рассказ мужчина. - По слухам секция уселась на 18 см, что, в свою очередь, может привезти к обрушению дома. Безопасно ли там жить, мы не знаем. Даже, если наш дом сдадут, слава у него уже такая, что продать квартиру будет невозможно.

Больше двух лет ждет свою квартиру и семья с двумя детьми. Старший в сентябре должен пойти в школу, правда, родители не понимают, в какое учреждение его отдавать.

- Нам не предоставляют никакую информацию, все приходится где-то самим искать. Мы ничего не знаем. От нас информацию скрывают или, может, они сами ничего не знают, - комментирует ситуацию женщина. - Расторгать договор невыгодно: мы потеряем деньги. Несмотря на то, что в договоре прописано, что мы платим по курсу и вернуть деньги нам тоже обязаны по курсу, застройщик выплачивает по ставке рефинансирования, да и еще с большими рассрочками. За это время курс вырос сильно и наши потери огромные. Мы экономили на наших детях. Почему они должны страдать из чьих-то ошибок?


"Мы - несчастные люди". Дольщики уходящей в землю минской жилой высотки записали обращение к Лукашенко

Еще одна семья ждет сдачи дома уже четвертый год.

- Купив квартиру у государственного застройщика, мы не имеем ни никакой гарантии на сегодняшний день, ни информации. Госстройнадзор не хочет принимать дом без экспертизы. Мы все являемся заложниками ситуации, заплатив свои деньги.

- Наши обращения в инстанции остаются без ответа или сводятся к отпискам, а также обещаниям, которые не выполняются. Деньги возвращаются  большим опозданием не по условиям договора. Мы не знаем, что нам делать.

Дольщики не видят конца истории и логического завершения. Надежды обрываются с очередным продлением сроков строительства. Владельцы объектов недвижимости просят посодействовать Александра Лукашенко в решении их ситуации и взять строительство дома под личный контроль. Люди хотят знать, будет ли сдан дом, и когда это произойдет. Если же он не пригоден для жизни, то хотят получить свои деньги от застройщика в период, указанный в договоре.


"Мы - несчастные люди". Дольщики уходящей в землю минской жилой высотки записали обращение к Лукашенко

Напомним, что дом по улице Купревича, 16 находится через дорогу от Музея валунов. В нем 235 квартир, он состоит из трех секций по 16 этажей. На первом этаже планировались магазины и офисы. Возле дома возвели 4-уровневый паркинг на 191 машиноместо. Заказчик и подрядчик строительства — Минский домостроительный комбинат.

В начале 2020 года сроки сдачи дома перенесли. Причиной стала чрезмерная осадка высотки. Тогда застройщик объяснил, что нужно усилить фундаменты и стабилизировать усадку, и после этого дом будет сдан. Работы по стабилизации усадки и в самом деле велись. Однако добиться желаемого результата удалось лишь частично.


"Мы - несчастные люди". Дольщики уходящей в землю минской жилой высотки записали обращение к Лукашенко

В начале уже этого года дольщики дозвонились на горячую линию министру архитектуры и строительства и еще раз рассказали о проблемах дома.

 — Пархимович был крайне удивлен, что до сих пор не введена 3-я секция и нет никакой информации по дому, обещал разобраться, — рассказал нам один их дольщиков. — В одном из последних разговоров нам сказали, что секцию не вводят из-за документации, которую должен собрать и предоставить МДК. В общем, складывается впечатление, что все — и Кочанова, и Пархимович — о нашей проблеме знают, но есть причины, по которой дом или хотя бы одну секцию сдать не могут. МДК в свою очередь просит нас, дольщиков, «не сгущать краски» и подождать еще немного.

В МДК тогда пояснили, что ведется работа устранению замечаний Госстройнадзора. С его слов, недочеты несущественные, после их устранения МДК рассчитывает на положительное заключение — скоро документацию планируют подавать в третий раз.

По поводу первой и второй секций представитель компании рассказал, что эту часть дома ждет работа по усилению фундамента.

Проект мероприятий заказали в «Минскметропроекте». Дом будет усилен без доплат для дольщиков, за счет оборотных средств МДК. Также в компании заявили, что с дольщиками, расторгнувшими договор, предприятие практически расплатилось. В феврале этот вопрос будет полностью закрыт. Однако, о конкретных сроках ввода третьей секции никто ничего не сказал.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дом на Купревича, 16 давно стал объектом для негативных комментариев. Высотку не могут ввести в эксплуатацию из-за того, что дом дал чрезмерную осадку. Застройщик...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by