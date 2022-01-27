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"Мы - несчастные люди". Дольщики уходящей в землю минской жилой высотки записали обращение к Лукашенко
27.01.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Дом на
- Я строюсь в первой секции и наша ситуация самая печальная из всего дома, - начинает свой рассказ мужчина. - По слухам секция уселась на 18 см, что, в свою очередь, может привезти к обрушению дома. Безопасно ли там жить, мы не знаем. Даже, если наш дом сдадут, слава у него уже такая, что продать квартиру будет невозможно.
Больше двух лет ждет свою квартиру и семья с двумя детьми. Старший в сентябре должен пойти в школу, правда, родители не понимают, в какое учреждение его отдавать.
- Нам не предоставляют никакую информацию, все приходится где-то самим искать. Мы ничего не знаем. От нас информацию скрывают или, может, они сами ничего не знают, - комментирует ситуацию женщина. - Расторгать договор невыгодно: мы потеряем деньги. Несмотря на то, что в договоре прописано, что мы платим по курсу и вернуть деньги нам тоже обязаны по курсу, застройщик выплачивает по ставке рефинансирования, да и еще с большими рассрочками. За это время курс вырос сильно и наши потери огромные. Мы экономили на наших детях. Почему они должны страдать из чьих-то ошибок?
- Наши обращения в инстанции остаются без ответа или сводятся к отпискам, а также обещаниям, которые не выполняются. Деньги возвращаются большим опозданием не по условиям договора. Мы не знаем, что нам делать.
Дольщики не видят конца истории и логического завершения. Надежды обрываются с очередным продлением сроков строительства. Владельцы объектов недвижимости просят посодействовать Александра Лукашенко в решении их ситуации и взять строительство дома под личный контроль. Люди хотят знать, будет ли сдан дом, и когда это произойдет. Если же он не пригоден для жизни, то хотят получить свои деньги от застройщика в период, указанный в договоре.
Напомним, что дом по улице Купревича, 16 находится через дорогу от Музея валунов. В нем 235 квартир, он состоит из трех секций по 16 этажей. На первом этаже планировались магазины и офисы. Возле дома возвели 4-уровневый паркинг на 191 машиноместо. Заказчик и подрядчик строительства — Минский домостроительный комбинат.
В начале 2020 года сроки сдачи дома перенесли. Причиной стала чрезмерная осадка высотки. Тогда застройщик объяснил, что нужно усилить фундаменты и стабилизировать усадку, и после этого дом будет сдан. Работы по стабилизации усадки и в самом деле велись. Однако добиться желаемого результата удалось лишь частично.
В начале уже этого года дольщики дозвонились на горячую линию министру архитектуры и строительства и еще раз рассказали о проблемах дома.
— Пархимович был крайне удивлен, что до сих пор не введена 3-я секция и нет никакой информации по дому, обещал разобраться, — рассказал нам один их дольщиков. — В одном из последних разговоров нам сказали, что секцию не вводят из-за документации, которую должен собрать и предоставить МДК. В общем, складывается впечатление, что все — и Кочанова, и Пархимович — о нашей проблеме знают, но есть причины, по которой дом или хотя бы одну секцию сдать не могут. МДК в свою очередь просит нас, дольщиков, «не сгущать краски» и подождать еще немного.
В МДК тогда
По поводу первой и второй секций представитель компании рассказал, что эту часть дома ждет работа по усилению фундамента.
Проект мероприятий заказали в «Минскметропроекте». Дом будет усилен без доплат для дольщиков, за счет оборотных средств МДК. Также в компании заявили, что с дольщиками, расторгнувшими договор, предприятие практически расплатилось. В феврале этот вопрос будет полностью закрыт. Однако, о конкретных сроках ввода третьей секции никто ничего не сказал.
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"Мы - несчастные люди". Дольщики уходящей в землю минской жилой высотки записали обращение к Лукашенко
Дом на Купревича, 16 давно стал объектом для негативных комментариев. Высотку не могут ввести в эксплуатацию из-за того, что дом дал чрезмерную осадку. Застройщик...
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