Размер детских пособий вырастет с 1 февраля

Источник материала: БелТА

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 февраля вырастет размер детских пособий и некоторых других социальных выплат в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума (БПМ), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

БПМ с 1 февраля в расчете на месяц установлен в размере Br296,55. Он повысился на 3% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 ноября 2021 года по 31 января 2022 года, соответственно увеличиваются и социальные выплаты, в том числе госпособия семьям, воспитывающим детей.

Единовременное пособие при рождении первого ребенка теперь составит Br2965,5 (10 БПМ); при рождении второго и последующих детей - Br4151,7 (14 БПМ). Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с февраля будет выплачиваться в размере Br296,55, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) - в размере Br148,28.

Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, составит: на ребенка-инвалида - Br207,59, на других детей в семье - Br148,28. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составит Br296,55 (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет) и Br355,86 (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет); ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, - Br207,59.-0-