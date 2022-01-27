Головченко: Беларусь может обеспечить большинство потребностей Сирии в продукции машиностроения

Источник материала: БелТА

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь может обеспечить большинство потребностей Сирии в продукции машиностроения. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с министром общественных работ и жилищного строительства Сирии Сухейлем Абед аль-Латифом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь и Сирия издавна связаны прочными отношениями дружбы и сотрудничества. Мы никогда не были равнодушными к происходящему в Сирии и в самые сложные времена неизменно были рядом и выражали поддержку сирийскому народу. Мы очень рады, что благодаря стойкости, мужеству, терпению вы смогли выстоять под беспрецедентным международным давлением и налаживаете мирную жизнь, восстанавливаете страну", - сказал Роман Головченко.

Визит сирийской стороны связан с проведением очередного заседания совместной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Делегация ознакомилась с промышленным потенциалом Беларуси, обсудила проекты, которые находятся в повестке сотрудничества. "Мы понимаем основные задачи, которые стоят перед правительством Сирии. Это восстановление инфраструктуры и экономики страны и необходимость изыскания ресурсов, которые позволят финансировать эти важные для страны проекты. На основании нашего многолетнего опыта сотрудничества мы уверены, что Беларусь может обеспечить большинство потребностей Сирии в продукции машиностроения, пассажирской, сельскохозяйственной, грузовой, строительной технике. Понимаем, что необходимо найти схемы, которые позволят финансировать совместные проекты", - отметил премьер-министр.

Товарооборот Беларуси и Сирии в январе - ноябре 2021 года увеличился на 41,1%, экспорт - на 43,8%. Основными позициями белорусского экспорта стали лекарственные средства, молоко и сливки сгущенные и сухие, молочная сыворотка. Основу импорта товаров из Сирии составили ткани из синтетических комплексных нитей, оливковое масло, фрукты, орехи, приготовленные или консервированные иным способом, кофе, семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, тмина, ягоды можжевельника.-0-

Беларусь и Сирия заинтересованы сотрудничать в строительной сфере