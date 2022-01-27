﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мясникович обсудил в Минске участие белорусского бизнеса в процессах евразийской интеграции

27.01.2022 16:09 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

27 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович сегодня встретился в Минске с председателем Союза некоммерческих организаций "Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей) Республики Беларусь", членом президиума Делового совета Евразийского экономического союза Анатолием Харлапом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Стороны обсудили участие белорусского бизнеса в процессах евразийской интеграции. Михаил Мясникович напомнил, что ЕЭК предметно проработала вопросы и предложения, высказанные в ходе встречи с предпринимательским сообществом Беларуси в Бресте 21 июня 2021 года", - сказали в пресс-службе.

Председатель Коллегии ЕЭК рассказал о цифровых инициативах и проектах, направленных на создание благоприятных условий для ведения бизнеса в ЕАЭС, которые реализует ЕЭК. Он призвал белорусский бизнес активнее взаимодействовать с ЕЭК, выступать с предложениями по кооперационным проектам и их финансированию. "Комиссия активно работает в этой сфере. Нами сформулированы и направлены в адрес правительств государств-членов соответствующие предложения. Но также очень важна инициатива снизу, от представителей заинтересованных бизнес-структур",- подчеркнул Михаил Мясникович.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Стороны обсудили участие белорусского бизнеса в процессах евразийской интеграции. Михаил Мясникович напомнил, что ЕЭК предметно проработала вопросы и...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Головченко: Беларусь может обеспечить большинство потребностей Сирии в продукции машиностроения
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by