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"БЕЛДЖИ" планирует вывести на рынок седан и электромобили

27.01.2022 17:49 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. СЗАО "БЕЛДЖИ" планирует вывести на рынок седан и электромобили. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор предприятия Геннадий Свидерский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы ввезли первую партию электромобилей. К сожалению, наши ожидания и фактическое положение дел несколько расходятся. Планировалось, что таможенные льготы в рамках ЕАЭС будут продлены. К сожалению, этого не случилось", - сказал Геннадий Свидерский. При этом в Беларуси действует указ, которым предусмотрены дополнительные льготы в виде освобождения юридических лиц от уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе электромобилей на территорию страны и их реализации, а также организаций - производителей электромобилей при ввозе автокомпонентов для них. Однако для получения льгот необходимы определенные изменения в учете. Гендиректор рассчитывает, что все правовые нюансы будут улажены и электромобили Geely появятся на рынке.

По его словам, предприятие практически полностью завершило обновление модельного ряда автомобилей. В прошлом году появились две новые модели - Geely Coolray и Geely Atlas Pro. "Надеемся, что в 2022 году инвестиционных затрат у нас будет поменьше", - добавил гендиректор. Однако он отметил, что в планах - вывести на рынок бюджетный седан. Сертификационные работы завершены, ведется подготовка производства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Мы ввезли первую партию электромобилей. К сожалению, наши ожидания и фактическое положение дел несколько расходятся. Планировалось, что таможенные льготы в...
 
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