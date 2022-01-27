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Мясникович и замглавы МИД Беларуси обсудили создание зон свободной торговли ЕАЭС с Ираном, Египтом и Индией

27.01.2022 18:31 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Встреча председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича и заместителя министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника состоялась сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Были обсуждены ключевые вопросы международной деятельности ЕАЭС, включая ход переговоров о создании зон свободной торговли с приоритетными партнерами, среди которых - Иран, Египет и Индия, а также взаимодействие с государствами - наблюдателями при союзе", - отметили в ЕЭК.

Стороны отдельно затронули аспекты сотрудничества с рядом региональных интеграционных объединений и международными организациями, в том числе ООН.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Были обсуждены ключевые вопросы международной деятельности ЕАЭС, включая ход переговоров о создании зон свободной торговли с приоритетными партнерами, среди...
 
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