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Мясникович и замглавы МИД Беларуси обсудили создание зон свободной торговли ЕАЭС с Ираном, Египтом и Индией
27.01.2022 18:31 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
27 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Встреча председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича и заместителя министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника состоялась сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"Были обсуждены ключевые вопросы международной деятельности ЕАЭС, включая ход переговоров о создании зон свободной торговли с приоритетными партнерами, среди которых - Иран, Египет и Индия, а также взаимодействие с государствами - наблюдателями при союзе", - отметили в ЕЭК.
Стороны отдельно затронули аспекты сотрудничества с рядом региональных интеграционных объединений и международными организациями, в том числе ООН.-0-
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Мясникович и замглавы МИД Беларуси обсудили создание зон свободной торговли ЕАЭС с Ираном, Египтом и Индией
"Были обсуждены ключевые вопросы международной деятельности ЕАЭС, включая ход переговоров о создании зон свободной торговли с приоритетными партнерами, среди...
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