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Беларусь представит продукцию ведущих брендов пищевой промышленности на выставке Gulfood в Дубае

28.01.2022 07:59 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь представит продукцию ведущих брендов пищевой промышленности на выставке Gulfood в Дубае. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт выставочного предприятия "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

С 13 по 17 февраля на международной выставке продуктов питания и напитков Gulfood в Дубае будет представлена белорусская экспозиция Belarus - the Taste of Nature. Ведущие отечественные предприятия пищевой промышленности продемонстрируют гостям выставки и потенциальным партнерам линейку мясомолочной продукции и новинки производства.

Среди участников экспозиции - производители молочной продукции ОАО "Беллакт", ОАО "Молочный мир", ООО "Праймилк", ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат", ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат". Мясную отрасль представят ООО "Велес-Мит", ОАО "Волковысский мясокомбинат", ОАО "Гродненский мясокомбинат", ОАО "Слонимский мясокомбинат" и ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский".

Среди новинок производства от белорусских предприятий - линейка детского питания Bellakt Opti Active от компании "Беллакт", линейка мягких сыров и творожных кремов Bela Bovino от предприятия "Молочный мир", сыр "Вингенштейнский" с трюфелем и сыр "Маделан" от Слуцкого сыродельного комбината. Будет также представлен мягкий сыр, изготовленный по технологии итальянского сыра рикотта от компании "Праймилк" и многое другое.

Организатор белорусской экспозиции на выставке продуктов питания и напитков Gulfood - выставочное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты. Мероприятие проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, посольства Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах, Dubai Industries and Exports, торгово-промышленных палат ОАЭ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Ведущие отечественные предприятия пищевой промышленности продемонстрируют гостям выставки и потенциальным партнерам линейку мясомолочной продукции и новинки...
 
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