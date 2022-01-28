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«Если случится апокалипсис, мы сможем прекрасно существовать». Как живут люди в районе Тракторного, где на месте двухэтажек строят панельки

28.01.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Башенки со шпилями, маленькие двухэтажки и помпезные сталинки, улицы, названные в честь передовиков труда и героев войны, хмурые лица заводчан… Тракторозаводской поселок в Минске возведен сразу после войны и с тех пор почти не изменился. Этот идеальный по советским представления город в городе проектировался специально под потребности работников МТЗ. Но сегодня его заселяют не только заводчане, но и молодые ребята, которые выкупили здесь квартиры. Мы побывали в районе и узнали, кто здесь живет, почему он все еще "пьющий", а также чем он так хорош.

«Если случится апокалипсис, мы сможем прекрасно существовать». Как живут люди в районе Тракторного, где на месте двухэтажек строят панельки

Партийная элита, заводчане, поэты и мама Анны Бонд. Кто заселяет район?

Прочувствовать отпечаток советского прошлого можно уже на серой и унылой станции метро «Тракторный завод». Метро и трамвайные пути – условная черта, отделяющая завод и поселок. Даже несмотря на современные машины и вывески магазинов, при выходе из метро кажется, будто попадаешь в 1950-ые. Дворец культуры, памятники, здания завода, повторяющие архитектурно «ворота Минска» напротив ж/д вокзала, сталинки с маленькими балкончиками.

«Если случится апокалипсис, мы сможем прекрасно существовать». Как живут люди в районе Тракторного, где на месте двухэтажек строят панельки
«Если случится апокалипсис, мы сможем прекрасно существовать». Как живут люди в районе Тракторного, где на месте двухэтажек строят панельки
«Если случится апокалипсис, мы сможем прекрасно существовать». Как живут люди в районе Тракторного, где на месте двухэтажек строят панельки

Немного истории. После окончания войны в районе начали строить Минский тракторный завод. Одновременно с ним для рабочих возводили жилье. Поселок должен был стать своеобразным маленьким городом со всей инфраструктурой. Проектировали его архитектор Зиновий Розенфельд, который участвовал в оформлении нынешнего проспекта Независимости в Минске, а также немецкие архитекторы.

Поселок строили по всем нормам – небольшая плотность застройки и плотность населения, благоприятная ориентация зданий. И так, чтобы солнце попадало почти в каждый уголок. Жилые дома максимально отгородили от улицы, а между домами сделали много свободного пространства.

«Если случится апокалипсис, мы сможем прекрасно существовать». Как живут люди в районе Тракторного, где на месте двухэтажек строят панельки
«Если случится апокалипсис, мы сможем прекрасно существовать». Как живут люди в районе Тракторного, где на месте двухэтажек строят панельки

Бульвар Тракторостроителей – это самый короткий бульвар Минска. Здесь всего три дома. Тут мы встретили жительницу дома №5 Юлиану. Она давно живет в поселке и считает его одним из лучших районов города.

– Он очень живой, харизматичный и уютный. Это не шумный центр, хоть и находится достаточно близко к нему. Люблю Тракторный за архитектуру и открыточный вид. Мне иногда кажется, что этот район будто перенесен в наше время из прошлого. Архитектура постоянно привлекает сюда киношников. Особенно любят они переулок Ученический. Там очень часто можно увидеть киносъемку. 

Например, здесь снимали фильм «Чернобыль» Данилы Козловского, а месяц назад Юлиана заметила съемку сериала «Дожить до весны» про Владимира Мулявина. Местные жители часто жалуются на съемки – много шума и света, который бьет в окна.

В теплое время года район становится еще красивее – зеленеют огромные деревья, которых здесь много в отличие от новых районов. Нет ощущения каменных джунглей, дома не стоят окно в окно. В общем, сплошной простор, есть на что посмотреть.

«Если случится апокалипсис, мы сможем прекрасно существовать». Как живут люди в районе Тракторного, где на месте двухэтажек строят панельки
«Если случится апокалипсис, мы сможем прекрасно существовать». Как живут люди в районе Тракторного, где на месте двухэтажек строят панельки

Дом, где живет Юлиана, а также соседние возводились для партийной элиты. В районе вообще живет много известных партийных и заводских деятелей. В основном, это старшее поколение. Например, в своем подъезде девушка самая молодая жительница.

– Здесь много мастерских художников, графиков, скульпторов. Например, когда я жила в доме на улице Щербакова, моими соседями были поэты Виктор Жибуль и Вера Бурлак. В доме «со львами» живет культуролог Максим Жбанков, на улице Кошевого – мама Анны Бонд.

«Не секрет, что многие тут любят прикладываться к бутылке»

Юлиана около семи лет живет в сталинке на бульваре Тракторостроителей. До этого жила в хрущевке на улице Щербакова.

– Хрущевка и сталинка как два разных измерения. Сталинка не идет ни в какое сравнение с другими домами. Во-первых, здесь высокие потолки и простор. Чтобы полить цветы в подъезде, приходится брать стремянку. Во-вторых, камерность дома: здесь мало квартир, все друг друга знают. В-третьих, толстые стены, что гарантирует звуко- и теплоизоляцию. Зимой мы даже включаем батареи только в одной комнате. Также у моего дома красивый фасад, с улицы у него эффектный парадный вид. Хотя во дворе все скромно.

«Если случится апокалипсис, мы сможем прекрасно существовать». Как живут люди в районе Тракторного, где на месте двухэтажек строят панельки

По словам девушки, недостаток района в том, что здесь негде культурно провести день и вечер. Район, как она считает, мог бы стать важной туристической и культурной точкой Минска.

– Часто есть такое предубеждение, что Тракторный заселяют сплошь и рядом одни алкоголики. Но это далеко не так. Безусловно, жизнь района связана с заводом и его работниками. И не секрет, что многие из них любят прикладываться к бутылке. 

«Если случится апокалипсис, мы сможем прекрасно существовать». Как живут люди в районе Тракторного, где на месте двухэтажек строят панельки
«Если случится апокалипсис, мы сможем прекрасно существовать». Как живут люди в районе Тракторного, где на месте двухэтажек строят панельки

Юлиана утверждает, что проблема в том числе в том, что в районе множество магазинов с алкогольной продукцией - на любой вкус и цвет. Справедливости ради она отмечает, что алкоголики здесь интеллигентные – выпьют тихо и разойдутся по домам.

«Если случится апокалипсис, мы сможем прекрасно существовать». Как живут люди в районе Тракторного, где на месте двухэтажек строят панельки
«Если случится апокалипсис, мы сможем прекрасно существовать». Как живут люди в районе Тракторного, где на месте двухэтажек строят панельки

«Не хочется, чтобы здесь была очередная Каменная Горка»

Не все дома на Тракторном отличаются хорошим качеством. Двухэтажки, построенные в конце 1940-х доживают свои последние годы. В 2017 году снесли дома в квартале улиц Клумова - Щербакова - Чеботарева.

«Если случится апокалипсис, мы сможем прекрасно существовать». Как живут люди в районе Тракторного, где на месте двухэтажек строят панельки
«Если случится апокалипсис, мы сможем прекрасно существовать». Как живут люди в районе Тракторного, где на месте двухэтажек строят панельки

В ноябре 2018 года стало известно, что в районе снесут еще 24 двухэтажных дома, ведь с каждым годом их все труднее обслуживать. А на их месте построят 170 тысяч квадратных метров жилья.

Городские активисты пытались бороться за сохранение застройки и заручились поддержкой историков и архитекторов, которые посчитали, что есть все основания для придания поселку Тракторного завода статуса историко-культурного наследия.

В феврале 2021 года на месте снесенных в 2017 году домов начали строить семиэтажную панельку. Сегодня она уже почти достроена.

«Если случится апокалипсис, мы сможем прекрасно существовать». Как живут люди в районе Тракторного, где на месте двухэтажек строят панельки
«Если случится апокалипсис, мы сможем прекрасно существовать». Как живут люди в районе Тракторного, где на месте двухэтажек строят панельки

Кстати, в октябре УКС Заводского района Минска сообщило, что начинается строительство еще одного многоквартирного дома.

Как нам рассказала Юлиана, перед сносом двухэтажек она общалась с их жителями. Они плакали от счастья, что получат новые квартиры. Ведь условия в старых домах были ужасные – прогнившие полы, плесень на стенах, которую прятали под коврами.

«Если случится апокалипсис, мы сможем прекрасно существовать». Как живут люди в районе Тракторного, где на месте двухэтажек строят панельки

– Я не против, чтобы в районе появилось новое жилье. Но почему нельзя построить малоэтажное жилье и адекватно вписать дома в среду района? Не хочется, чтобы здесь была очередная Каменная Горка, – говорит девушка.

«Если случится апокалипсис, мы сможем прекрасно существовать». Как живут люди в районе Тракторного, где на месте двухэтажек строят панельки
«Если случится апокалипсис, мы сможем прекрасно существовать». Как живут люди в районе Тракторного, где на месте двухэтажек строят панельки

«Двухкомнатную квартиру мы с матерью делили еще с тремя семьями»

Чтобы узнать, как живется людям в старых двухэтажках, мы направились ближе к кварталу новостроек. Возле подъезда дома №3 на улице Чеботарева нам повстречался пенсионер Михаил. Он, кстати, раньше жил на бульваре.

«Если случится апокалипсис, мы сможем прекрасно существовать». Как живут люди в районе Тракторного, где на месте двухэтажек строят панельки

– Получил здесь квартиру как работник завода. Этот дом в 1946 году построили. Хоть людям и нравится здесь жить, но это старье уже давно пора снести. О сносе говорят уже 20 лет, но ничего не происходит. Я устал ждать и сделал ремонт. 10 тысяч долларов вложил!

Михаил говорит, что сейчас здесь живут только старики. И им все нравится – тихо и спокойно. Но в его доме нормальные условия, а в тех, что в глубине района – заходить в квартиры страшно.

«Если случится апокалипсис, мы сможем прекрасно существовать». Как живут люди в районе Тракторного, где на месте двухэтажек строят панельки
«Если случится апокалипсис, мы сможем прекрасно существовать». Как живут люди в районе Тракторного, где на месте двухэтажек строят панельки
«Если случится апокалипсис, мы сможем прекрасно существовать». Как живут люди в районе Тракторного, где на месте двухэтажек строят панельки

– Слишком высокие дома строить на этом месте нельзя. Если снести две двухэтажки, то можно отгрохать один большой дом и заселить 300 человек. Зачем за город ехать, если в Минске мест полно для стройки?

Виктор – житель дома №10 на противоположной стороне улицы – в корне не согласен с таким мнением.

– Я никуда не хочу переезжать. Построят здесь «муравейники», и что дальше? Лучше либо оставить такие маленькие дома, либо построить новые такие же. Боюсь представить, что будет с Минском… И почему сюда все прутся? Больше жить негде что ли?

Мужчина рассказывает, что живет здесь с детства. Его дом был построен одним самым первым в этом поселке.

«Если случится апокалипсис, мы сможем прекрасно существовать». Как живут люди в районе Тракторного, где на месте двухэтажек строят панельки

– Раньше в квартиры заселяли семьи работников МТЗ. Это были коммуналки. Мы с матерью делили одну комнату еще с двумя семьями, а в соседней комнате жила многодетная семья.

– Наверное, жить в такой тесноте было не очень удобно.

– Наоборот, было хорошо. Дети всегда под чьим-то присмотром. Мы играли в четырехметровом коридоре. У каждого был свой уголок, – вспоминает Виктор. – А с приходом 1960-ых всех потихоньку расселили. Мы с матерью остались в квартире. Потом она второй раз вышла замуж, и у меня появились брат с сестрой. Маме для расширения дали вторую квартиру на переулке Клумова. Они уехали, а я уже был женат и остался здесь. Район с тех пор почти не изменился. А вот люди раньше были добрее. 

«Когда приезжала в район по работе, думала: «Как же здесь печально»

– Мы с семьей переехали в этот район почти три года назад. Я всегда мечтала о сталинке, а их с железобетонными перекрытиями в Минске не так много. На Тракторном квартиры продавались значительно дешевле, – говорит жительница дома на улице Кошевого Дарья.

«Если случится апокалипсис, мы сможем прекрасно существовать». Как живут люди в районе Тракторного, где на месте двухэтажек строят панельки
«Если случится апокалипсис, мы сможем прекрасно существовать». Как живут люди в районе Тракторного, где на месте двухэтажек строят панельки

Изначально Тракторозаводской поселок для жизни она не рассматривала. Когда приезжала в район по работе, думала: «Как же здесь печально». 

– В 15:30 идут, словно зомби, со смены рабочие завода. Мужчины, как я их называю, в 50-ти оттенках темно-синего. Некоторые пьют возле магазинов или во дворах. Все это производит довольно депрессивное впечатление. Атмосфера на любителя. Но все-таки преимуществ у района много. Мне нравится ощущение, что ты вроде и в Минске, а вроде и нет.

«Если случится апокалипсис, мы сможем прекрасно существовать». Как живут люди в районе Тракторного, где на месте двухэтажек строят панельки

Дарья считает, что на Тракторном чувствуешь некую близость к улице. Тут гораздо меньше преград, чтобы оказаться в уютном зеленом дворике. Она шутит – если случится апокалипсис, Тракторный может огородиться и прекрасно жить. Здесь есть все необходимое – ЗАГС, школы, библиотека, магазины, детские сады.

«Если случится апокалипсис, мы сможем прекрасно существовать». Как живут люди в районе Тракторного, где на месте двухэтажек строят панельки
«Если случится апокалипсис, мы сможем прекрасно существовать». Как живут люди в районе Тракторного, где на месте двухэтажек строят панельки

– Знакомая бабушка из района она рассказывала, что не покидала Тракторный уже 20 лет – все потребности район закрывает.

Инфраструктура, по словам Даши, проигрывает лишь в том, что все будто создано под потребности старшего поколения. Например, магазин «Сало тут», кулинария при магазине «Семья» с запахом овощного… А еще вывески ярких кислотных цветов разрушают атмосферу района и портят стилистику сталинской архитектуры.

«Если случится апокалипсис, мы сможем прекрасно существовать». Как живут люди в районе Тракторного, где на месте двухэтажек строят панельки
«Если случится апокалипсис, мы сможем прекрасно существовать». Как живут люди в районе Тракторного, где на месте двухэтажек строят панельки

«Будущее у Тракторного есть. Не хватает креативных молодых людей»

Дом, где живет Дарья, сносить не планируют. Более того, недавно сделан капительный ремонт. К сожалению, во время него убраны все декоративные элементы на фасаде, и дом стал скучным.

– Район во всех планах рассчитан на то количество жителей, которое есть сейчас. При их увеличении вырастет и нагрузка на транспорт, жить здесь будет уже не так удобно. Да и с коммуникациями не все так просто. У нас очень слабые сети, которые еле выдерживают современную технику. А еще этот миф, что сталинки все строились на века. Стены неровные, из дранки. При ремонте мы сняли штукатурку на несущей стене – просвечивало соседнюю квартиру. Мы все заделали, но иногда от розетки идет запах от соседей, которые развели антисанитарию.

«Если случится апокалипсис, мы сможем прекрасно существовать». Как живут люди в районе Тракторного, где на месте двухэтажек строят панельки
«Если случится апокалипсис, мы сможем прекрасно существовать». Как живут люди в районе Тракторного, где на месте двухэтажек строят панельки

По словам девушки, району не хватает креативных молодых людей, которые могли бы его оживить. А будущее у Тракторного однозначно есть:

– Но я его вижу не так, как, наверное, видят власти. У нас есть классный пешеходный бульвар, на котором проходят осенние сельхозярмарки. У меня появилась идея обустроить там сезонный фермерский рынок с красивыми лавочками, городским огородом, развлечениями. Чтобы это была не торговля картошкой с грузовиков, а более цивилизованный вариант. Участвовала в Social Weekend, но поняла, что одна не потяну этот проект. Затем эта же идея появлялась у других ребят. Но сколько бы не стучались к властям, они ее не поддерживают – им видятся павильоны из поликарбоната. 

«Если случится апокалипсис, мы сможем прекрасно существовать». Как живут люди в районе Тракторного, где на месте двухэтажек строят панельки
«Если случится апокалипсис, мы сможем прекрасно существовать». Как живут люди в районе Тракторного, где на месте двухэтажек строят панельки

В 2019 году на Тракторном открылось кафе «с русалками» на месте бывшего магазина. Но, как говорит Даша, район это не оживило. Ведь в него приезжают люди из города и в сам район не заходят.

– Нужно, чтобы людям здесь было чем заняться. Не только кафе, но классные фишки типа фотозон, квестов. Раньше, например, проходили экскурсии. В идеале можно было бы открыть хостел для туристов, у которых есть запрос на историю и советскую культуру.

 
Теги: Минск
 
 
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Башенки со шпилями, маленькие двухэтажки и помпезные сталинки, улицы, названные в честь передовиков труда и героев войны, хмурые лица заводчан… Тракторозаводской...
 
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