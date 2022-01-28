«Если случится апокалипсис, мы сможем прекрасно существовать». Как живут люди в районе Тракторного, где на месте двухэтажек строят панельки

Источник материала: realt.by

Башенки со шпилями, маленькие двухэтажки и помпезные сталинки, улицы, названные в честь передовиков труда и героев войны, хмурые лица заводчан… Тракторозаводской поселок в Минске возведен сразу после войны и с тех пор почти не изменился. Этот идеальный по советским представления город в городе проектировался специально под потребности работников МТЗ. Но сегодня его заселяют не только заводчане, но и молодые ребята, которые выкупили здесь квартиры. Мы побывали в районе и узнали, кто здесь живет, почему он все еще "пьющий", а также чем он так хорош.

Партийная элита, заводчане, поэты и мама Анны Бонд. Кто заселяет район? Прочувствовать отпечаток советского прошлого можно уже на серой и унылой станции метро «Тракторный завод». Метро и трамвайные пути – условная черта, отделяющая завод и поселок. Даже несмотря на современные машины и вывески магазинов, при выходе из метро кажется, будто попадаешь в 1950-ые. Дворец культуры, памятники, здания завода, повторяющие архитектурно «ворота Минска» напротив ж/д вокзала, сталинки с маленькими балкончиками.







Немного истории. После окончания войны в районе начали строить Минский тракторный завод. Одновременно с ним для рабочих возводили жилье. Поселок должен был стать своеобразным маленьким городом со всей инфраструктурой. Проектировали его архитектор Зиновий Розенфельд, который участвовал в оформлении нынешнего проспекта Независимости в Минске, а также немецкие архитекторы. Поселок строили по всем нормам – небольшая плотность застройки и плотность населения, благоприятная ориентация зданий. И так, чтобы солнце попадало почти в каждый уголок. Жилые дома максимально отгородили от улицы, а между домами сделали много свободного пространства.





Бульвар Тракторостроителей – это самый короткий бульвар Минска. Здесь всего три дома. Тут мы встретили жительницу дома №5 Юлиану. Она давно живет в поселке и считает его одним из лучших районов города. – Он очень живой, харизматичный и уютный. Это не шумный центр, хоть и находится достаточно близко к нему. Люблю Тракторный за архитектуру и открыточный вид. Мне иногда кажется, что этот район будто перенесен в наше время из прошлого. Архитектура постоянно привлекает сюда киношников. Особенно любят они переулок Ученический. Там очень часто можно увидеть киносъемку.

Например, здесь снимали фильм «Чернобыль» Данилы Козловского, а месяц назад Юлиана заметила съемку сериала «Дожить до весны» про Владимира Мулявина. Местные жители часто жалуются на съемки – много шума и света, который бьет в окна. В теплое время года район становится еще красивее – зеленеют огромные деревья, которых здесь много в отличие от новых районов. Нет ощущения каменных джунглей, дома не стоят окно в окно. В общем, сплошной простор, есть на что посмотреть.





Дом, где живет Юлиана, а также соседние возводились для партийной элиты. В районе вообще живет много известных партийных и заводских деятелей. В основном, это старшее поколение. Например, в своем подъезде девушка самая молодая жительница. – Здесь много мастерских художников, графиков, скульпторов. Например, когда я жила в доме на улице Щербакова, моими соседями были поэты Виктор Жибуль и Вера Бурлак. В доме «со львами» живет культуролог Максим Жбанков, на улице Кошевого – мама Анны Бонд.

«Не секрет, что многие тут любят прикладываться к бутылке» Юлиана около семи лет живет в сталинке на бульваре Тракторостроителей. До этого жила в хрущевке на улице Щербакова. – Хрущевка и сталинка как два разных измерения. Сталинка не идет ни в какое сравнение с другими домами. Во-первых, здесь высокие потолки и простор. Чтобы полить цветы в подъезде, приходится брать стремянку. Во-вторых, камерность дома: здесь мало квартир, все друг друга знают. В-третьих, толстые стены, что гарантирует звуко- и теплоизоляцию. Зимой мы даже включаем батареи только в одной комнате. Также у моего дома красивый фасад, с улицы у него эффектный парадный вид. Хотя во дворе все скромно.



По словам девушки, недостаток района в том, что здесь негде культурно провести день и вечер. Район, как она считает, мог бы стать важной туристической и культурной точкой Минска. – Часто есть такое предубеждение, что Тракторный заселяют сплошь и рядом одни алкоголики. Но это далеко не так. Безусловно, жизнь района связана с заводом и его работниками. И не секрет, что многие из них любят прикладываться к бутылке.





Юлиана утверждает, что проблема в том числе в том, что в районе множество магазинов с алкогольной продукцией - на любой вкус и цвет. Справедливости ради она отмечает, что алкоголики здесь интеллигентные – выпьют тихо и разойдутся по домам.





«Не хочется, чтобы здесь была очередная Каменная Горка» Не все дома на Тракторном отличаются хорошим качеством. Двухэтажки, построенные в конце 1940-х доживают свои последние годы. В 2017 году снесли дома в квартале улиц Клумова - Щербакова - Чеботарева.





В ноябре 2018 года стало известно , что в районе снесут еще 24 двухэтажных дома, ведь с каждым годом их все труднее обслуживать. А на их месте построят 170 тысяч квадратных метров жилья. Городские активисты пытались бороться за сохранение застройки и заручились поддержкой историков и архитекторов, которые посчитали, что есть все основания для придания поселку Тракторного завода статуса историко-культурного наследия.

В феврале 2021 года на месте снесенных в 2017 году домов начали строить семиэтажную панельку. Сегодня она уже почти достроена.





Кстати, в октябре УКС Заводского района Минска сообщило , что начинается строительство еще одного многоквартирного дома. Как нам рассказала Юлиана, перед сносом двухэтажек она общалась с их жителями. Они плакали от счастья, что получат новые квартиры. Ведь условия в старых домах были ужасные – прогнившие полы, плесень на стенах, которую прятали под коврами.



– Я не против, чтобы в районе появилось новое жилье. Но почему нельзя построить малоэтажное жилье и адекватно вписать дома в среду района? Не хочется, чтобы здесь была очередная Каменная Горка, – говорит девушка.





«Двухкомнатную квартиру мы с матерью делили еще с тремя семьями» Чтобы узнать, как живется людям в старых двухэтажках, мы направились ближе к кварталу новостроек. Возле подъезда дома №3 на улице Чеботарева нам повстречался пенсионер Михаил. Он, кстати, раньше жил на бульваре.



– Получил здесь квартиру как работник завода. Этот дом в 1946 году построили. Хоть людям и нравится здесь жить, но это старье уже давно пора снести. О сносе говорят уже 20 лет, но ничего не происходит. Я устал ждать и сделал ремонт. 10 тысяч долларов вложил! Михаил говорит, что сейчас здесь живут только старики. И им все нравится – тихо и спокойно. Но в его доме нормальные условия, а в тех, что в глубине района – заходить в квартиры страшно.







– Слишком высокие дома строить на этом месте нельзя. Если снести две двухэтажки, то можно отгрохать один большой дом и заселить 300 человек. Зачем за город ехать, если в Минске мест полно для стройки?

Виктор – житель дома №10 на противоположной стороне улицы – в корне не согласен с таким мнением. – Я никуда не хочу переезжать. Построят здесь «муравейники», и что дальше? Лучше либо оставить такие маленькие дома, либо построить новые такие же. Боюсь представить, что будет с Минском… И почему сюда все прутся? Больше жить негде что ли? Мужчина рассказывает, что живет здесь с детства. Его дом был построен одним самым первым в этом поселке.



– Раньше в квартиры заселяли семьи работников МТЗ. Это были коммуналки. Мы с матерью делили одну комнату еще с двумя семьями, а в соседней комнате жила многодетная семья. – Наверное, жить в такой тесноте было не очень удобно. – Наоборот, было хорошо. Дети всегда под чьим-то присмотром. Мы играли в четырехметровом коридоре. У каждого был свой уголок, – вспоминает Виктор. – А с приходом 1960-ых всех потихоньку расселили. Мы с матерью остались в квартире. Потом она второй раз вышла замуж, и у меня появились брат с сестрой. Маме для расширения дали вторую квартиру на переулке Клумова. Они уехали, а я уже был женат и остался здесь. Район с тех пор почти не изменился. А вот люди раньше были добрее.

«Когда приезжала в район по работе, думала: «Как же здесь печально» – Мы с семьей переехали в этот район почти три года назад. Я всегда мечтала о сталинке, а их с железобетонными перекрытиями в Минске не так много. На Тракторном квартиры продавались значительно дешевле, – говорит жительница дома на улице Кошевого Дарья.





Изначально Тракторозаводской поселок для жизни она не рассматривала. Когда приезжала в район по работе, думала: «Как же здесь печально». – В 15:30 идут, словно зомби, со смены рабочие завода. Мужчины, как я их называю, в 50-ти оттенках темно-синего. Некоторые пьют возле магазинов или во дворах. Все это производит довольно депрессивное впечатление. Атмосфера на любителя. Но все-таки преимуществ у района много. Мне нравится ощущение, что ты вроде и в Минске, а вроде и нет.



Дарья считает, что на Тракторном чувствуешь некую близость к улице. Тут гораздо меньше преград, чтобы оказаться в уютном зеленом дворике. Она шутит – если случится апокалипсис, Тракторный может огородиться и прекрасно жить. Здесь есть все необходимое – ЗАГС, школы, библиотека, магазины, детские сады.





– Знакомая бабушка из района она рассказывала, что не покидала Тракторный уже 20 лет – все потребности район закрывает. Инфраструктура, по словам Даши, проигрывает лишь в том, что все будто создано под потребности старшего поколения. Например, магазин «Сало тут», кулинария при магазине «Семья» с запахом овощного… А еще вывески ярких кислотных цветов разрушают атмосферу района и портят стилистику сталинской архитектуры.





«Будущее у Тракторного есть. Не хватает креативных молодых людей» Дом, где живет Дарья, сносить не планируют. Более того, недавно сделан капительный ремонт. К сожалению, во время него убраны все декоративные элементы на фасаде, и дом стал скучным. – Район во всех планах рассчитан на то количество жителей, которое есть сейчас. При их увеличении вырастет и нагрузка на транспорт, жить здесь будет уже не так удобно. Да и с коммуникациями не все так просто. У нас очень слабые сети, которые еле выдерживают современную технику. А еще этот миф, что сталинки все строились на века. Стены неровные, из дранки. При ремонте мы сняли штукатурку на несущей стене – просвечивало соседнюю квартиру. Мы все заделали, но иногда от розетки идет запах от соседей, которые развели антисанитарию.





По словам девушки, району не хватает креативных молодых людей, которые могли бы его оживить. А будущее у Тракторного однозначно есть: – Но я его вижу не так, как, наверное, видят власти. У нас есть классный пешеходный бульвар, на котором проходят осенние сельхозярмарки. У меня появилась идея обустроить там сезонный фермерский рынок с красивыми лавочками, городским огородом, развлечениями. Чтобы это была не торговля картошкой с грузовиков, а более цивилизованный вариант. Участвовала в Social Weekend, но поняла, что одна не потяну этот проект. Затем эта же идея появлялась у других ребят. Но сколько бы не стучались к властям, они ее не поддерживают – им видятся павильоны из поликарбоната.





В 2019 году на Тракторном открылось кафе «с русалками» на месте бывшего магазина. Но, как говорит Даша, район это не оживило. Ведь в него приезжают люди из города и в сам район не заходят. – Нужно, чтобы людям здесь было чем заняться. Не только кафе, но классные фишки типа фотозон, квестов. Раньше, например, проходили экскурсии. В идеале можно было бы открыть хостел для туристов, у которых есть запрос на историю и советскую культуру.