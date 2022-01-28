ММЗ: в 2021 году на заводе не зафиксировано ни одного случая производственного травматизма

Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Минском моторном заводе в 2021 году не зафиксировано ни одного случая производственного травматизма. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства промышленности.

"Столь значимый факт - это свидетельство целенаправленной работы как руководства предприятия и специалистов отдела по охране труда, так и в целом коллектива ММЗ. В 2020 году на моторном заводе произошло два случая производственного травматизма. После скрупулезного их анализа были сделаны соответствующие выводы", - отметили в ведомстве.

Как прокомментировал начальник отдела охраны труда предприятия Михаил Макрицкий, была проведена большая работа с руководителями структурных подразделений, в особенности цехов, постоянно проходили рейды специалистов ООТ, осуществлялся жесткий контроль за правильным функционированием оборудования, применением сотрудниками спецодежды и средств индивидуальной защиты. "Проделанная работа принесла плоды, но она продолжается. Производство не терпит расслабленности и халатности", - подчеркнул он.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощности от 7 кВт до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий Беларуси, стран СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-