﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси определен порядок финансирования мероприятий лесного и охотничьего хозяйства

28.01.2022 08:41 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси определен порядок финансирования мероприятий по ведению лесного и охотничьего хозяйства. Соответствующее положение утверждено постановлением Совета Министров от 26 января 2022 года №44, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Данным положением определяется порядок финансирования мероприятий по ведению лесного и охотничьего хозяйства в 2022 году юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, за счет платежей за лесопользование, исчисленных по срокам уплаты в 2022 году (за исключением платежей, исчисленных организациями, подчиненными Минлесхозу), поступлений от реализации лесной продукции, от ведения охотничьего хозяйства, а также сумм пеней, уплачиваемых лесопользователями за предоставление юрлицами отсрочки на проведение рубок леса и вывозку древесины, не вырубленной и не вывезенной в установленный срок.

"К поступлениям от ведения охотничьего хозяйства относятся поступления от проведения охотничьих туров, оказания услуг охотничьих комплексов, в том числе в рамках иностранного туризма, включая организацию экскурсий в вольеры для содержания диких животных, экологического туризма, оплаты охотничьих путевок и разрешений на добычу охотничьих животных и охотничьих путевок к ним, плата за прохождение специального охотничьего экзамена, другие поступления от ведения охотничьего хозяйства", - говорится в документе.

Согласно положению, данные поступления могут направляться на финансирование следующих мероприятий по ведению лесного и охотничьего хозяйства. А их остаток на конец финансового года будет направляться на финансирование мероприятий в следующем финансовом году в соответствии с законодательством.

Постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 года.
 
Новости дня
Новости экономики
 
ММЗ: в 2021 году на заводе не зафиксировано ни одного случая производственного травматизма
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by