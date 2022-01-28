В Беларуси определен порядок финансирования мероприятий лесного и охотничьего хозяйства

Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси определен порядок финансирования мероприятий по ведению лесного и охотничьего хозяйства. Соответствующее положение утверждено постановлением Совета Министров от 26 января 2022 года №44, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Данным положением определяется порядок финансирования мероприятий по ведению лесного и охотничьего хозяйства в 2022 году юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, за счет платежей за лесопользование, исчисленных по срокам уплаты в 2022 году (за исключением платежей, исчисленных организациями, подчиненными Минлесхозу), поступлений от реализации лесной продукции, от ведения охотничьего хозяйства, а также сумм пеней, уплачиваемых лесопользователями за предоставление юрлицами отсрочки на проведение рубок леса и вывозку древесины, не вырубленной и не вывезенной в установленный срок.

"К поступлениям от ведения охотничьего хозяйства относятся поступления от проведения охотничьих туров, оказания услуг охотничьих комплексов, в том числе в рамках иностранного туризма, включая организацию экскурсий в вольеры для содержания диких животных, экологического туризма, оплаты охотничьих путевок и разрешений на добычу охотничьих животных и охотничьих путевок к ним, плата за прохождение специального охотничьего экзамена, другие поступления от ведения охотничьего хозяйства", - говорится в документе.

Согласно положению, данные поступления могут направляться на финансирование следующих мероприятий по ведению лесного и охотничьего хозяйства. А их остаток на конец финансового года будет направляться на финансирование мероприятий в следующем финансовом году в соответствии с законодательством.

Постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 года.-0-