Источник материала: realt.by

Что лучше для семьи с детьми - загородный дом или квартира в Минске? Минус первого варианта — в город придется ездить каждый день. Второй противопоказан тем, кто не готов жить в многоэтажке с сотнями соседей. Можно ли жить в своем доме, но не выезжать за пределы города? Сегодня мы едем в Сельхозпоселок — в район столичной частной застройки возле Цнянского водохранилища, чтобы детально изучить вариант покупки квартиры в таунхасе: как она устроена и почем «квадрат».

В районе – хорошая экология и насыщенная инфраструктура Загородное жилье при всех своих плюсах в глазах горожан имеет и минусы. Для семей с детьми они становятся очевидными сразу после переезда за МКАД. Как правило, в пригороде нет привычной инфраструктуры — детей все равно нужно возить в Минск в школу, детский садик, спортивные секции, поликлинику. Некоторые бывшие горожане признаются, что вместо отдыха после работы вынуждены «работать таксистами» у собственных детей. На Realtмы нашли интересное предложение — новый собственный дом рядом с центром Минска, цена которого не кажется заоблачной.

Навигатор привел нас в 3-й переулок Кольцова в Сельхозпоселке.

Это большой частный сектор в Советском районе. Район знаменит своей послевоенной застройкой и слухами о сносе. Начнем с того, что в 3-м переулке Кольцова и на соседних улицах город ничего сносить не собирается — люди активно покупают и продают старые дома, на их месте вырастают современные коттеджи и целые особняки.

Интересующий нас таунхаус построили совсем недавно, как раз на месте старой хаты. Расположение отличное — здесь тихо, автомобильный трафик по асфальтированным улицам небольшой. Рядом есть школы и детские садики, не говоря уже о магазинах и прочих городских удобствах. И это один из самых благоприятных в плане экологии районов города - в пешей доступности находятся обустроенные пляжи Цнянского водохранилища, небольшой лес, клуб тенниса.

























Недвижимость в Сельхозпоселке можно рассматривать как выгодную инвестицию. Объяснение лежит на поверхности — спрос и цена на землю в этом районе только растут. Для ориентира - участки со старыми хатами здесь продают по 80-100 тысяч долларов.

«У каждой из двух квартир – отдельный вход и свой дворик» Выставленный на продажу таунхаус представляет собой большой белоснежный особняк по центру участка. Строился он по индивидуальному архитектурному проекту и по сути представляет собой две одинаковые двухэтажные квартиры под одной крышей. У каждой - отдельный вход и свой небольшой дворик, где можно и барбекю приготовить, и позагорать, и детям поиграть, и в гамаке полежать.





Планировка внутри свободная — новый владелец волен поделить пространство под свои нужды. Впрочем, можно принять и ту, которая предусмотрена проектом.









Итак, заходим в прихожую. Слева предусмотрено место под котельную и гостевой санузел. Справа - ниша под шкаф-купе. Направо от прихожей — большое пространство на 35 «квадратов». Здесь будет гостиная и кухня-столовая. На первом этаже выделили отдельную комнату, которую можно использовать как кабинет или гостевую спальню.





На второй этаж ведет монолитная бетонная лестница.





Сейчас площадь под крышей представляет собой одно большое светлое пространство, которое при желании можно разделить на три спальни и ванную.





Общая площадь каждой квартиры — 146 квадратных метров, жилая — 84 «квадрата».

Квартиры продаются без отделки, чтобы планировку и ремонт можно было сделать на свой вкус Немного о том, как и из чего построен дом. Владелица таунхауса Татьяна говорит, что все работы выполнялись одной бригадой строителей. К нашему приезду на месте оказался прораб, который рассказал про строительную часть объекта.

Фундамент под домом сделан из блоков ФБС. Снаружи он гидроизолирован и утеплен. Стены — из газосиликатных блоков толщиной 400 мм. По верху кладки первого этажа отлит железобетонный пояс. Перекрытие между этажами - из пустотных плит. Для кровли использовали металлочерепицу графитового цвета. Окна ПВХ с односторонней ламинацией.





Снаружи дом утеплен пенопластом (50 мм) и отделан декоративной штукатуркой (Ceresit). Внутрь уже введены водопровод и центральная канализация, электричество. Газ идет вдоль улицы: к нему еще предстоит подключиться. Квартиры в таунхаусе продаются без отделки и это плюс — у каждого свои предпочтения, Навязывать свое видение решений для интерьера здесь не стали. Прораб говорит, что в его практике были случаи, когда готовую отделку новый владелец дома полностью переделывал под свои вкусы, хотя с точки зрения затрат это было неразумно — он же при покупке дома уже заплатил за нее.

Что еще предстоит сделать внутри дома? Из готового в нем только черновая бетонная стяжка. Прораб говорит, что новому владельцу, перед тем как начинать отделочные работы, лучше бы заказать дизайн-проект с планировкой и планом разводки коммуникаций — электропроводки, слаботочных сетей, системы отопления. После этого можно приступать к установке внутренних стен, штукатурке, кладке плитки и чистовой отделке стен и потолков. На втором этаже предстоит утеплить скаты кровли и решить, какими будут потолки. По его оценке, чистовая отделка хорошего уровня будет стоить примерно 50 тысяч долларов.

Квадратный метр обойдется дешевле, чем в новостройке Теперь о стоимости. Квартира в таунхасе в таком состоянии продается за 159 тысяч долларов. Дорого ли это? Давайте посчитаем. Если разделить цену на метраж, то получается, что стоимость «квадрата» — 1089 долларов. И это вполне конкурентная цена — средняя стоимость «квадрата» минской новостройки без отделки — 1245 долларов. Получается, что при более низкой стоимости можно купить более комфортное жилье в городе, недалеко от центра и с собственным небольшим участком. Узнать подробности о таунхаусе можно по телефону +375 29 928 01 05 (Татьяна).