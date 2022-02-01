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Некоторые марки сигарет дорожают в Беларуси

01.02.2022 07:45 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с сегодняшнего дня дорожают некоторые марки сигарет, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Министерства по налогам и сборам.

Гродненская табачная фабрика "Неман" на 10 копеек повышает цены на сигареты NZ, Queen, Matrix BLUE, portal, "МИНСК", MINSK CITY MS, MINSK CAPITAL MS, "Премьер", "ФЭСТ", CREDO, Minsk city, Minsk capital. Сигареты "МАГНАТ" дорожают на 12 копеек, Minsk city QS, Minsk capital QS - на 8 копеек.

"Табак-инвест", "Беларусьторг" и "Интер-Тобакко" поднимать цены не будут.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.
 
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