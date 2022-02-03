Об использовании кассового оборудования

Источник материала: БелТА

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 7 апреля 2021 г. № 203/4 "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16" с 10 октября 2021 г. возникла обязанность применения кассового оборудования при:

· торговле непродовольственными товарами на ярмарках, на торговых местах на рынках;

· осуществлении разносной торговли плодоовощной продукцией;

· выполнении работ, оказании услуг вне постоянного места осуществления деятельности (за исключением территории сельской местности);

· осуществлении обучения несовершеннолетних;

· оказании услуг по предоставлению жилых помещений (их частей) в общежитии и найму жилых помещений, садовых домиков, дач, в том числе для краткосрочного проживания.

В связи с обращениями субъектов хозяйствования, в целях создания комфортных условий перехода субъектов хозяйствования на использование кассового оборудования, недопущения приостановления ими своей деятельности, полагаем возможным принимать указанными субъектами хозяйствования, с которыми РУП “Информационно-издательский центр по налогам и сборам” (далее – РУП ИИЦ) не позднее 20.10.2021 заключены гражданско-правовые договоры на регистрацию и информационное обслуживание кассового оборудования в системе контроля кассового оборудования (далее – СККО) и не обеспечена возможность подключения к СККО, наличные денежные средства при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг без применения кассового оборудования до 1 июля 2022 г.

Справочно. Ранее письмом МНС от 06.10.2021 № 8-2-12/02195 указанный срок был установлен до 1 февраля 2022 г.

Одновременно обращаем внимание, что в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь от 15.11.2021 № 647/11 “Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16” с 18 мая 2022 г. у субъектов хозяйствования возникает обязанность использования кассового оборудования при осуществлении розничной торговли продовольственными товарами, в том числе сельскохозяйственной продукцией, на ярмарках, торговых местах.

Учитывая изложенное, при условии заключения до 18 мая 2022 г. договора с РУП ИИЦ на регистрацию и информационное обслуживание кассового оборудования в СККО, в том числе подачи заявок на подключение конкретных единиц кассового оборудования к СККО, субъекты хозяйствования, осуществляющие розничную торговлю продовольственными товарами, в том числе сельскохозяйственной продукцией, на ярмарках, торговых местах, вправе принимать наличные денежные средства при продаже товаров без применения кассового оборудования также до 1 июля 2022 г.

При этом указанным субъектам хозяйствования необходимо предварительно принять меры по приобретению кассового оборудования.

Информация о моделях кассовых суммирующих аппаратов, разрешенных к использованию на территории Республики Беларусь (далее – кассовые аппараты), содержится в Государственном реестре моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь, на официальном сайте Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь.

Информация об операторах программных кассовых систем, программных кассовых системах и программных кассах, допущенных к использованию на территории Республики Беларусь, размещена в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте РУП ИИЦ

При этом субъектам хозяйствования до подачи заявки в РУП ИИЦ на подключение конкретной единицы кассового оборудования к СККО необходимо:

· намеревающимся использовать кассовый аппарат – заключить договор с центром технического обслуживания и ремонта кассовых аппаратов на техническое обслуживание и ремонт кассового аппарата (далее – договор с ЦТО);

· намеревающимся использовать программную кассу – заключить договор с оператором программной кассовой системы (далее – договор с оператором).

При наличии у субъекта хозяйствования кассового оборудования и договора с ЦТО или (и) договора с оператором, такой субъект хозяйствования должен в рамках заключенного с РУП ИИЦ договора подать в РУП ИИЦ заявку на подключение конкретной единицы кассового оборудования к СККО.

При подключении РУП ИИЦ кассового оборудования указанных субъектов хозяйствования в рамках заключенного договора и поданных заявок к СККО, такие субъекты хозяйствования с даты подключения обязаны использовать кассовое оборудование.