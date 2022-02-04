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Правительство согласовало продление санации двух предприятий

04.02.2022 08:39 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси согласовало продление санации двух предприятий. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 2 февраля 2022 года №67, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Совмин согласовал ходатайство Гомельского облисполкома о продлении до 26 сентября 2026 года срока санации Гомельского жирового комбината.

Срок санации УП "Иловское" Минскому облисполкому разрешили продлить до 24 декабря 2026 года.

Постановление принято в соответствии с законом от 13 июля 2012 года "Об экономической несостоятельности (банкротстве)".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси согласовало продление санации двух предприятий. Это предусмотрено постановлением...
 
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