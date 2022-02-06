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МАЗ поставил партию тягачей для перевозки опасных грузов в Казахстан

06.02.2022 09:43 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод поставил партию тягачей "МАЗ-6430С9", которые используются для перевозки опасных грузов, в Казахстан. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минпрома.

Как отметили в пресс-службе, новая техника передана одному из крупнейших операторов розничной продажи нефтепродуктов в Казахстане - PetroRetail.

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, специализирующееся на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-3, 4, 5 и 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и 3 тыс. модификаций.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как отметили в пресс-службе, новая техника передана одному из крупнейших операторов розничной продажи нефтепродуктов в Казахстане - PetroRetail.
 
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