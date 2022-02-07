"Все сикось-накось". Как жили раньше и как живут сейчас люди в приговоренном к сносу квартале двухэтажек за Ботаническим садом

«Я летом уже в три часа включаю свет, потому что из-за листвы ничего не видно»

Лариса живет в квартире, которую строила ее свекровь. Народный труд, говорит женщина, виден невооруженным глазом - «все сикось-накось». Одно удовольствие - это потолки, которые здесь 3 метра. Женщина жалуется, что жителей власти бросили: ремонты все давно делают сами, а их приходится делать часто, так как трубы не выдерживают.

- Неудивительно, ведь капитального не было с 1959 года. Года три назад здесь плыло все. Ремонт, конечно, тогда нам делало ЖКХ. У меня то только спальня пострадала, а на втором этаже ремонту подлежала вся квартира. Не знаю, как там решали вопрос, но сломалась у парня вся техника.

Но глобальную помощь от властей Лариса не рассчитывает, но, даже обрезать кусты за окном, оказывается, большая проблема. С лета она не может добиться решения вопроса.

- Я летом уже в три часа включаю свет, потому что из-за листвы ничего не видно. Можно ноги поломать. Да и сырость в квартире постоянная. Мы с соседкой звонили и в 115, и в ЖКХ. Нам обещали обрубить ветки до 31 декабря. Уже 2022 наступил, а результатов нет. Нанимать кого-то за деньги, мне, пенсионерке, дорого. Я вон за коммуналку плачу бешенные деньги.

Счетчиков в квартире у Ларисы нет. Все считается по тарифу. Зарегистрировано 2 человека.

- Я когда рассказываю, что за свой сарай в 38 «квадратов» плачу по 90 рублей, никто не верит.

За август месяц Лариса заплатила 73,80 рублей, а в ноябре - 87,05. Кстати, на капитальный ремонт жильцы отчисляют почти 7 рублей, только вот когда он будет - вопрос.