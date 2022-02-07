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"Все сикось-накось". Как жили раньше и как живут сейчас люди в приговоренном к сносу квартале двухэтажек за Ботаническим садом
07.02.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На улице Столетова в Минске всего 67 домов. С одного бока ее окружают малоэтажки, с другого - частный сектор. Несмотря на выгодное расположение, привлекательной эту часть города не назовешь, хотя она и представляет собой какую-никакую ценность. В конце 50-х дефицитные на то время метры жители Столетова возводили для себя сами. Дома дожили до нашего времени - и это уже чудо. Ведь капитального ремонта, по словам местных, там ни разу не было. А вот обещания сноса давались властями не раз. Вот и сейчас поставили срок до 2025 года. Гадать сбудется или нет - не будем, но расскажем, как живет квартал, который возводился горьковским методом, а в скором времени может исчезнуть.
«Капитальный ремонт ни разу не делали, а домам по 60 лет»
Домики на Столетова, Авангардной, Запорожской и в переулке Багратиона возводились работниками завода шестерен, тракторного и электротехнического заводов. Такой путь народной стройки или, иначе говоря, строительство горьковским методом, был вынужденным шагом в послевоенные годы. Материалы жильцам выделялись государством, и, если повезет, на помощь отправляли строителей. В общем, лепили квартиры, как могли, и выбирать не приходилось.
Сейчас оценить по достоинству подобную застройку трудно. Подъезды редко где ухоженные, проводка торчит, а люки у подъездов в полуоткрытом виде. Говорят, аварийные службы здесь гостят часто.
Зимой вид на квартал нельзя назвать живописным. Бледно-желтые дома с потертыми серыми рамами, уставшие от жизни балконы и оголенные ветки кустов, которые скоро сравняются с деревьями - все это окружает бывшие сараи, что стоят в самом центре. Для местных время остановилось где-то в 90-х. Именно тогда началась гонка за первенство между капитальным ремонтом и сносом.
Мария и Иван переехали на Столетова в 1986 году. Они получили квартиру от Тракторного завода.
- Сколько мы живем, столько район и сносят. Конечно, некоторые дома на других улицах снесли, людей расселили, но говорили, что мы будем первые. Как бы нам здесь не нравилось, но переезда ждем. С мужем живем на первом этаже и у нас всегда холодно, а на втором жарко так, что жильцы форточки открывают. С пола дует. Если бы точно знали, будут ли нас сносить, уже бы что-то сделали, линолеум, например, положили, - говорит женщина.
Анастасия хоть живет на соседней улице, местный антураж ее совсем не пугает. Говорит, что такие же гаражи и бараки были рядом с ее домом, но их снесли.
- До сноса было немного страшно. Около гаражей собирались любители выпить и голивудили, - признается девушка.
Сейчас в районе живет много молодых людей: квартиры снимают студенты БНТУ и Академии милиции. Но вообще, арендовать жилье здесь сложно.
- Мы как-то сами задавались этим вопросом и не смогли найти. Если появляются варианты, то они быстро разлетаются: район хороший и квартиры бюджетные.
А Елена вот не верит, что до Столетова дойдет снос. На соседней улице жителям двухэтажек уже компенсацию предлагают, «а на нас денег нет».
- Здесь палка о двух концах. Отремонтировали бы эти дома - и жила бы здесь еще сто лет. Домик маленький, соседей мало. Образно, но это коттедж в городе, а не муравейник, в котором много людей и шума, - делится мнением жительница.
В другой район женщина переезжать тоже не хочет. Живет здесь 20 лет, привыкла.
- Капитальный ремонт ни разу не делали, а домам по 60 лет. Все держится на жителях, как и при строительстве. Службы лишь красят дома и то абы как.
«Слепянка — это Чикаго. Были и пьяные разборки, и стычки район на район»
Но контингент здесь меняется - стариков уже совсем мало, переезжает больше молодежи. А вот ярых любителей крепких напитков на районе хватает. «Больше, чем у нас в Слепянке, их нигде нет», - говорит местная жительница Мария.
Женщина вспоминает время, когда их «заседания» проходили на скамейках у детских площадок. Со двора доносились крики и брань, а на утро оставались лишь бутылки. Проблему решили, когда избавились от лавок. Сейчас точка сбора переместилась на крыльцо продуктового магазина.
В своем детстве для счастья и наличие песочницы не требовалось, рассказывает Денис. У них были другие развлечения: перелезали через забор в Ботанический сад, цеплялись за вагоны детской железной дороги, купались в канале и лазали по сараям и стройкам.
- Детей было очень много. Школы, детские сады и дом творчества располагались в шаговой доступности, - вспоминает мужчина. Квартира на Столетова досталась его родителям от бабушки с дедушкой.
- Слепянка - это Чикаго. Были и пьяные разборки, и стычки район на район. Частный сектор - это отдельное «государство» со своими правилами. Мы были сами по себе. Я от своего детства в восторге. Чего в нем только не было.
Раньше на месте парковки у магазина стояли продовольственные киоски. По словам Дениса, первая точка, где продавали курицу-гриль находилась именно там. Запах стоял на весь район.
- Мамы покупали за копейки это масло, на котором жарилась курица, и потом на нем готовили. Вкус был невероятный.
Первую подростковую подработку ребята нашли в этих же киосках.
- Собирали пустые пачки от сигарет и отрывали аккуратно акцизы, продавая их в киоски. Денег нам не давали, но заработанное мы забирали шоколадками и жвачками.
Отличительной особенностью того времени мужчина называет доверие. Никто никогда не закрывал двери, даже когда уходили по делам. Велосипеды хранили в открытых подъездах. О замках и кражах никто не думал.
- Между деревьями во дворе всегда были натянуты веревки для сушки белья. Не было ни одного случая, чтобы у кого-то что-то пропало. На каждом втором каштане был шалаш из досок, а зимой домики строили из пледов в подъездах второго этажа. Дети делали все сами без участия родителей. Зимой снега насыпало столько, что не могли выйти из подъезда. Папа возил меня на санках в сад и порой на поворотах я вываливался. Лежу в сугробе, не могу встать, проваливаюсь, а санки уезжают без меня.
В детстве Дениса было нормально стаять под окнами и звать друга на улицу. Когда у кого-то появлялись магнитофоны, их выносили во двор и музыка звучала на всю мощь.
- В грязи качались, но приходили счастливыми. Таких хороших соседских отношений больше не существует. Родители могли оставить детей одних на пару дней и попросить соседку иногда заходить. Меня так на три дня оставили, когда родители в другой город на свадьбу ездили. Представляете, что будет сейчас, если попросить кого-нибудь посмотреть твоих детей три дня? - смеется Денис.
Мужчина вспоминает, что за все годы службы только один раз покрасили подъезд, правда, краска быстро обвалилась. Себе окна и двери жители меняли сами. Может, и дом местные были бы готовы отремонтировать, но каждый год к ним приезжали делать замеры. Мол будут сносить, а вкладывать деньги впустую - нет смысла.
Денис уверен, что компенсации люди будут ждать долго - и в некоторых случаях из-за самих жителей.
- Ни для кого не секрет, что в таких домах зачастую люди прописывают чуть ли не половину родственников, когда квартира всего 30 “квадратов”. Где найти застройщику такой вариант, если каждому положено 15 м²? Сносят 30 м², а нужно дать 100 м². При этом жильцы еще и выпендриваются и указывают, в каком районе им нужна новая квартира. Из-за таких останавливается весь процесс.
Зоя Петровна - бабушка Дениса. На Столетова они с семьей переселились в 1974 году. Муж женщины работал на Тракторном заводе и квартиру ему дали как подменку. В основном те, кто строил эти дома и стоял на расширении, к тому времени получили жилье в другом месте.
- Когда заехали, проводка свисала с потолка, как гирлянда. Обустраивались в течении года. Душ совмещен с туалетом. Жилой площади в нашей двухкомнатной было всего 18 квадратных метров, у соседей - 20. Так и строили.
Но тогда больше всего люди держались за людей.
- Помню, когда уезжали наши соседи, мы плакали. В те времена телефонов не было и мы звали друг друга в гости, стуча по батареям. Так нас на пельмени соседка к себе звала. Сейчас у меня в доме 4 квартиры на площадке, мы друг друга не видим.
«Я летом уже в три часа включаю свет, потому что из-за листвы ничего не видно»
Лариса живет в квартире, которую строила ее свекровь. Народный труд, говорит женщина, виден невооруженным глазом - «все сикось-накось». Одно удовольствие - это потолки, которые здесь 3 метра. Женщина жалуется, что жителей власти бросили: ремонты все давно делают сами, а их приходится делать часто, так как трубы не выдерживают.
- Неудивительно, ведь капитального не было с 1959 года. Года три назад здесь плыло все. Ремонт, конечно, тогда нам делало ЖКХ. У меня то только спальня пострадала, а на втором этаже ремонту подлежала вся квартира. Не знаю, как там решали вопрос, но сломалась у парня вся техника.
Но глобальную помощь от властей Лариса не рассчитывает, но, даже обрезать кусты за окном, оказывается, большая проблема. С лета она не может добиться решения вопроса.
- Я летом уже в три часа включаю свет, потому что из-за листвы ничего не видно. Можно ноги поломать. Да и сырость в квартире постоянная. Мы с соседкой звонили и в 115, и в ЖКХ. Нам обещали обрубить ветки до 31 декабря. Уже 2022 наступил, а результатов нет. Нанимать кого-то за деньги, мне, пенсионерке, дорого. Я вон за коммуналку плачу бешенные деньги.
Счетчиков в квартире у Ларисы нет. Все считается по тарифу. Зарегистрировано 2 человека.
- Я когда рассказываю, что за свой сарай в 38 «квадратов» плачу по 90 рублей, никто не верит.
За август месяц Лариса заплатила 73,80 рублей, а в ноябре - 87,05. Кстати, на капитальный ремонт жильцы отчисляют почти 7 рублей, только вот когда он будет - вопрос.
Татьяна живет в двухэтажном доме на Запорожской. Женщина выросла в квартире, которую в свое время получила бабушка. Та работала на БелОМО. Татьяна отмечает, что за столько лет район ни капли не изменился. Жители все также заботятся о себе сами и ждут, когда снесут их дома.
- Район то хороший, недалеко от центра, но дома отжили свое. Проблемы с коммуникациями здесь постоянно. Один раз у меня под полом прорвало трубу и дом сидел без воды неделю. Трубы меняли за свой счет, потому что жить так было нереально. Капитального ремонта здесь никогда не было, хотя деньги мы платим.
В их доме одной семье уже предложили квартиру. Они переехали в сентябре на Мястровскую. В соседнем доме пустуют уже три квартиры. Процесс идет, но медленно. Татьяна говорит, что полгода уже никому ничего не предлагают.
- Не знаю, на сколько это растянется. Взяли бы они сразу весь дом отселили. Не понимаю, - рассуждает женщина. - Соседу предложили, он на радостях всем проставился. Ждал-ждал, когда уже ключи отдадут. Оказалось, что его документы потеряли, а квартира, видимо, отошла другим. Сказали, ждать.
Первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок
— Допустим, в конкретном квартале наметят один дом под отселение, будут выделены деньги на его строительство. Это делается, чтобы соблюсти интересы граждан, которые часто желают остаться в своем районе. Также подобный принцип решено использовать, чтобы сбалансировать количество квартир, необходимых для отселения.
Такое решение в первую очередь связано с тем, что собственники сносимых домов хотели бы получить квартиру в том же районе, где жили прежде.
Снос планируют осуществить в этом году, но конкретных дат по-прежнему нет. Одно известно точно: народная стройка спустя полвека так и осталась народной. Жители наедине борются со старостью своих жилищ. За это время им уже стало не так важно, что начнется раньше: капитальный ремонт или долгожданное переселение. В этой гонке нет победителя, лишь проигравшие, которые за столько лет так и не смогли пожить в комфортных условиях.
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"Все сикось-накось". Как жили раньше и как живут сейчас люди в приговоренном к сносу квартале двухэтажек за Ботаническим садом
На улице Столетова в Минске всего 67 домов. С одного бока ее окружают малоэтажки, с другого - частный сектор. Несмотря на выгодное расположение, привлекательной эту...
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