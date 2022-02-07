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"Белоруснефть" рассказала о январских достижениях вышкомонтажников и буровиков

07.02.2022 09:09 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вышкомонтажники и буровики "Белоруснефти" выполнили значительный объем работ с начала года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Специалисты Вышкомонтажного управления "Белоруснефти" смонтировали две буровые установки: одну в Беларуси, вторую в России.

По данным первого заместителя начальника-главного инженера ВМУ Николая Смоликова, в Беларуси на скважине №187 Вишанской площади смонтирована установка "Уралмаш 3Д-86". На площадке буровой №113 Берегового месторождения в Западной Сибири - "Уралмаш ЭУК 6000/400". Все подготовлено для бурения, которым занимается предприятие "Белоруснефть-Сибирь".

В январе коллектив Светлогорского управления буровых работ построил пять скважин в Беларуси: на Речицком, Некрасовском, Барсуковском и Тишковском местрождениях. Два из них - на Речицком месторождении: №516 с фактической глубиной 3071 м (сейчас на этой же скважине бурят второй ствол с проектной глубиной 3809 м) и №437 глубиной 2743 м. На Некрасовской площади построили скважину глубиной 4035 м, на Барсуковской - глубиной 3620 м, на Тишковском месторождении - глубиной 3625 м. Здесь продолжают бурение второго ствола, его проектная глубина 3614 м.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Специалисты Вышкомонтажного управления "Белоруснефти" смонтировали две буровые установки: одну в Беларуси, вторую в России.
 
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