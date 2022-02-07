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Золотовалютные резервы Беларуси за январь выросли на 1,2% до $8,5 млрд
07.02.2022 09:33 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные резервные активы Беларуси на 1 февраля 2022 года, по предварительным данным, составили $8523,8 млн в эквиваленте, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.
За январь 2022 года золотовалютные резервы увеличились на $98,8 млн (на 1,2%).
Росту уровня золотовалютных резервов в январе способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин, а также покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".
При этом в январе правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму почти $360 млн.
Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2022 год объем международных резервных активов на 1 января 2023 года должен составить не менее $7 млрд.-0-
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Росту уровня золотовалютных резервов в январе способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин, а также покупка...
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