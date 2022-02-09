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"Здесь реально другой мир". Как семья минчан построила дом прямо на берегу озера и засеяла лавандой целое поле

09.02.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Дом на берегу озера, прямо у воды баня, свой пирс и лодка - примерно так выглядит идеальная мечта о загородной жизни. Но многие от нее отказываются, когда понимают, что расстояние до таких мест больше 100 километров. Для некоторых это вовсе не препятствие. Сегодня мы в гостях у Артура, владельца дома у большой воды, в его идеальном мире в двух часах от Минска.

"Здесь реально другой мир". Как семья минчан построила дом прямо на берегу озера и засеяла лавандой целое поле

Приехал, увидел, купил

В Чересово путь не близкий — по Витебской трассе 170 км, два часа «в седле». Деревня представляет собой одну изогнутую улицу вдоль берега одноименного озера. Здесь всего 12 домов. Нужный находим быстро — он в самом начале деревни, на высоком берегу.

"Здесь реально другой мир". Как семья минчан построила дом прямо на берегу озера и засеяла лавандой целое поле

Идея строить жилье вдалеке от столицы многим покажется странной, учитывая тот факт, что Артур живет в загородном доме в пяти минутах от Минска. Сюда же он приезжает на выходные, хотя может задержаться и на пару недель.

- Мы с женой мечтали именно о доме у озера, - говорит Артур, - Я уже много в каких странах побывал, мне не хочется никуда ехать отдыхать. Для меня и жены странно уехать в условный Египет летом — зачем, из лета в лето? Да у нас в Беларуси такое крутое лето, что зачем куда-тоуезжать? Тем более, что два часа в пути - и ты уже здесь, на берегу классного чистого озера и у тебя здесь лучший отдых.

"Здесь реально другой мир". Как семья минчан построила дом прямо на берегу озера и засеяла лавандой целое поле
"Здесь реально другой мир". Как семья минчан построила дом прямо на берегу озера и засеяла лавандой целое поле

Этот участок нашли в объявлениях и сразу же договорились с продавцом о встрече. Артур приехал сюда, осмотрелся и понял, что это то, что нужно.

- Это была авантюра, не было слов «мы подумаем» - в тот же день мы пожали руки и все, вопрос закрыт, - рассказывает он.

Цена вопроса — 10 тысяч долларов. За эти деньги Артуру достался сильно заросший участок со старой хатой и покосившимися сараями. Зато вокруг и вправду все так, как он и хотел — высокий берег с отрытым видом на озеро, вокруг леса.

"Здесь реально другой мир". Как семья минчан построила дом прямо на берегу озера и засеяла лавандой целое поле
"Здесь реально другой мир". Как семья минчан построила дом прямо на берегу озера и засеяла лавандой целое поле
"Здесь реально другой мир". Как семья минчан построила дом прямо на берегу озера и засеяла лавандой целое поле

Когда покупаешь старый дом, не стоит рассчитывать отделаться малой суммой — все приключения ждут впереди.

Сначала были надежды восстановить старую хату, но когда оторвали доски обшивки, то стало понятно, что ееуже не спастиПоэтому появился вариант «Б» - все сносить и строить заново. Все, что было здесь, вывезли как мусор — целых 20 самосвалов.

"Здесь реально другой мир". Как семья минчан построила дом прямо на берегу озера и засеяла лавандой целое поле
Так выглядел старый дом

Нюансы стройки на берегу

Артур говорит, что просто так построить новый дом на берегу не получится — законодательство не разрешает возводить капитальные строения у воды. Однако есть исключения для построек, возведенных до введения этого закона. Стройка возможна только в случае реконструкции имеющихся строений на участке в пределах их размеров. Артур знал об этих нюансах, поэтому специально искал участок со старым домом и баней.

По закону любая реконструкция или новое строительство должно начинаться с получения разрешения и утверждения проектной документации. Артур таким образом и поступил — провел реконструкцию дома и бани со сносом в пределах размеров снесенных строений.

- Делаешь проект реконструкции, экспертизу проекта, получаешь разрешение на строительство, - рассказывает Артур. - Если у тебя реконструкция со сносом, то надо сделать акт сноса здания. В проекте прописываешь, какими будут фундамент, стены, крыша. Это стандартная процедура.

"Здесь реально другой мир". Как семья минчан построила дом прямо на берегу озера и засеяла лавандой целое поле

Размер дома подчинен размерам старого, на месте которого он и построен — 11,5 на 10,5 метра. По архитектуре он не сильно выделяется в старой застройке — один этаж, небольшие окна, двускатная крыша, навес над парковкой у въезда на участок. Парадный вход развернут к озеру — с высокого крыльца и площадки под ней открывается вид на водный простор.

От крыльца круто вниз ведет лестница. Ступеньки выводят на берег — здесь стоит небольшая банька из крупных бревен. В воду ведет пирс с деревянным настилом. Он, кстати, опирается не на сваи, а на понтоны, поэтому весной его не затапливает.

После сноса всех строений и вывоза мусора на участке появились строители — на месте старого дома возвели фундамент. Ровнять рельеф под него не стали, поэтому из-за перепада высот дом со стороны озера получил высокий бетонный цоколь — выше двух метров. На нем теперь небольшая площадка-крыльцо и холодная веранда. Под крыльцом получилось большое пространство, которое используется как хозблок.

"Здесь реально другой мир". Как семья минчан построила дом прямо на берегу озера и засеяла лавандой целое поле

Дом построен из керамзитобетонных блоков, стены утеплены (10 см). Фасад не обычный — вентилируемый, из японских фиброцементных панелейNichiha, светло-кремового цвета. Панели тяжелые, на пластик не похожи. Материал интересен во всех смыслах - 10 лет прошло, а они как новые. Артур говорит, что панели за это время не деформировались, не выгорели.

- Их даже мыть не надо — покрытие влагоустойчивое, с эффектом самоочистки, — говорит Артур.

Дом построили по всем меркам быстро — всего за год. Артур говорит, что это было его желанием.

- Человек движим идеей, и если она у тебя есть, то все складывается, - утверждает он. - Но не забываем про финансы — если их нет, то лучше в стройку не ввязываться, иначе это будет очень долгое строительство.

Были и сложности. В основном из-за удаленности деревни. Главная трудность заключалась в том, что в округе не найти строителей - все строилабригада из Минска.

- Раз в неделю приезжал контролировать их, и это при том, что здесь был прораб, — говорит Артур.

"Здесь реально другой мир". Как семья минчан построила дом прямо на берегу озера и засеяла лавандой целое поле
"Здесь реально другой мир". Как семья минчан построила дом прямо на берегу озера и засеяла лавандой целое поле

Дальше началось обустройство территории — прокладывались дорожки, строилась лестница.

- Внизу, у воды, стояла старая баня, - рассказывает Артур. - Она была в старых документах, поэтому я решил на ее месте поставить новую. Это спонтанно произошло — ехал сюда, подумал об этом, нашел в интернете фирму, которая рубит бани. Она находятся в Ушачах и я сразу к ним и заехал. Выбрал подходящий проект и пожали руки.

Сруб в скором времени был готов, но без сложностей не обошлось. Дело в том, что баня стоит на берегу, склон крутой, к фундаменту не подъехать, краном не дотянуться. Поэтому строителям пришлось собирать специальные конструкции, чтобы бревна по ним отправлять вниз.

"Здесь реально другой мир". Как семья минчан построила дом прямо на берегу озера и засеяла лавандой целое поле
"Здесь реально другой мир". Как семья минчан построила дом прямо на берегу озера и засеяла лавандой целое поле
"Здесь реально другой мир". Как семья минчан построила дом прямо на берегу озера и засеяла лавандой целое поле

Дом как своя гостиница

Внутри дома все довольно просто — просторная гостиная с кухней и камином на дровах, две спальни, хозпомещенье и санузел, совмещенный с котельной. Мебель в доме только самая необходимая. На стенах - картины жены-художницы, сухие букеты из цветов, которые растут вокруг. В кухонной зоне нет навесных ящиков - вместо них окно с видом на озеро.

"Здесь реально другой мир". Как семья минчан построила дом прямо на берегу озера и засеяла лавандой целое поле
"Здесь реально другой мир". Как семья минчан построила дом прямо на берегу озера и засеяла лавандой целое поле
"Здесь реально другой мир". Как семья минчан построила дом прямо на берегу озера и засеяла лавандой целое поле

- Задумка была такая - сделать дом как гостиницу для себя, -говорит Артур. - Чтобы приехать в любое время и для тебя уже все есть — внутри тепло, горячая вода, какие-то продукты, спорт-инвентарь, свежее белье, все убрано. Здесь только то, что нужно, лишних вещей нет. Ведь чтобы поспать нужна кровать — и ее достаточно.

"Здесь реально другой мир". Как семья минчан построила дом прямо на берегу озера и засеяла лавандой целое поле
"Здесь реально другой мир". Как семья минчан построила дом прямо на берегу озера и засеяла лавандой целое поле
"Здесь реально другой мир". Как семья минчан построила дом прямо на берегу озера и засеяла лавандой целое поле
"Здесь реально другой мир". Как семья минчан построила дом прямо на берегу озера и засеяла лавандой целое поле

Потолки в доме невысокие и владелец специально их не поднимал вышеэто все же загородный дом, в нем постоянно не живут, поэтому какой смысл отапливать большие объемы воздуха? Можно сказать, что это решение в угоду экономии - дом отапливается электричеством по максимальному тарифу — здесь никто не прописан, льготный тариф на отопление не дадут. Всего же в зимние месяцы нагорает около тысячи киловатт.

Поэтому в доме иокна небольшие. Зато все подоконники сделаны из камня, причем из разного это такая задумка владельца. Но в доме хватает света и простора благодаря преобладания белого цвета в интерьере.

Полы деревянные, но основательно утеплены - под тонированными и лакированными досками около 35 см утеплителя.

"Здесь реально другой мир". Как семья минчан построила дом прямо на берегу озера и засеяла лавандой целое поле
"Здесь реально другой мир". Как семья минчан построила дом прямо на берегу озера и засеяла лавандой целое поле
"Здесь реально другой мир". Как семья минчан построила дом прямо на берегу озера и засеяла лавандой целое поле

Второй этаж появился не сразу. Его необходимость продиктовала жизнь — когда приезжают гости, нужно где-то их разместить. Под крышей получилась спальня и вторая гостиная с большим диваном и ТВ-зоной. Впрочем, этот телевизор не покажет вам новостей и прочей тв-жести — он работает только с DVD-проигрывателем, так что в репертуаре только фильмы на дисках.

"Здесь реально другой мир". Как семья минчан построила дом прямо на берегу озера и засеяла лавандой целое поле
"Здесь реально другой мир". Как семья минчан построила дом прямо на берегу озера и засеяла лавандой целое поле
"Здесь реально другой мир". Как семья минчан построила дом прямо на берегу озера и засеяла лавандой целое поле

С удобствами вопрос решился просто - вода из собственной скважины, канализация — герметичный септик. Из септика ничего не вытекает и не впитывается в почву — по мере наполнения септик периодически приходится откачивать. Кстати, в бане пользуются водой из озера — из скважины она жесткая, а озерная мягкая.

"Здесь реально другой мир". Как семья минчан построила дом прямо на берегу озера и засеяла лавандой целое поле

«Лаванда лепей»

На участке от старой усадьбы остались лишь яблони. Все остальное свободное место занимает лавандовое поле.

"Здесь реально другой мир". Как семья минчан построила дом прямо на берегу озера и засеяла лавандой целое поле

- У жены была идея посадить поле лаванды, - объясняет Артур. - Началось с нескольких кустов и они прижились. Теперь их более полутора тысяч - это так пахнет, так выглядит шикарно.Мы даже создали свой бренд - «Лаванда лепей». Название родилось от слов Лепель и белорусского слова лепей. Проводим здесь лавандовые фестивали — в период цветения в середине лета. На это время мы вывешиваем на флагштоке лавандовый флаг, такой же привязан к бую в озере. Приезжают люди из разных городов, устраивают фотосессии, я провожу концерты. Людей много, все расписано по времени. Местные такогоникогда не видели — ходят люди в платьях, с зонтиками, играет джазовая музыка. У соседей пасека, поэтому и мед у них тоже лавандовый, с особым ароматом и вкусом, потому что их пчелы у нас на полях работают. Но для нас это не бизнес, а своего рода развлечение.

"Здесь реально другой мир". Как семья минчан построила дом прямо на берегу озера и засеяла лавандой целое поле
"Здесь реально другой мир". Как семья минчан построила дом прямо на берегу озера и засеяла лавандой целое поле

Сейчас лавандового поля не видно — оно спрятано под сугробами.

Философия жизни у воды

Соседи Артура — в основном люди не местные. Они тоже купили здесь дома из-за озера. Последний пустующий дом совсем недавно продали за 15 тысяч долларов. Его снесут и построят новый.

- Любой водоем дает о себе знать, это особая атмосфера, свой уклад, - говорит Артур. - У тебя появляется то, о чем ты никогда раньше не думал. Например, свой пирс, потом появляется своя лодка, удочки, которые здесь стоят с весны до осени. Утром проснулся и со шланга помыл ступеньки к озеру — просто для того, чтобы босиком из дома сходить поплавать. В любую пору года здесь хорошо. Общение, завтраки и ужины — на открытом воздухе. Берешь бинокль и смотришь, кто там из соседей на рыбалку вышел. Вечером развести костер и сидеть у него, любоваться на озеро. Можно на велосипедах покататься вокруг озера, или пешком — вокруг почти 6 км. Местные почти каждый день ходят на рыбалку, озеро их кормит — ловится линь, карп, щука, густера и даже угорь.

"Здесь реально другой мир". Как семья минчан построила дом прямо на берегу озера и засеяла лавандой целое поле

Зимой тоже здесь хорошо. Есть зимняя рыбалка, лыжи. Рядом с пирсом Артур сделал каток — толщина льда сейчас 20 см, можно смело кататься на коньках ииграть в хоккей.

- Для кого-то покажется, что два часа на дорогу — это долго, - рассуждает Артур. - Я себе говорю, что нахожусь на расстоянии одного фильма. Кто-то садится в кресло в квартире и сидит. А я через два за рулем оказываюсь в другом мире. Он реально не такой - другие люди, другие разговоры, даже тишина другая. Здесь время как будто растягивается. Приезжаешь на пару дней, а ощущение, что прошла целая вечность.

Кто-то покупает дома за границей, но сейчас из-за пандемии и геополитики не возможно туда выехать. Я считаю, что надо создавать себе такие же условия, но дома - у нас реально очень много красивых уголков, озеро на озере. И это все рядом.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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