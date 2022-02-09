"Здесь реально другой мир". Как семья минчан построила дом прямо на берегу озера и засеяла лавандой целое поле

Идея строить жилье вдалеке от столицы многим покажется странной, учитывая тот факт, что Артур живет в загородном доме в пяти минутах от Минска. Сюда же он приезжает на выходные, хотя может задержаться и на пару недель.

- Мы с женой мечтали именно о доме у озера, - говорит Артур, - Я уже много в каких странах побывал, мне не хочется никуда ехать отдыхать. Для меня и жены странно уехать в условный Египет летом — зачем, из лета в лето? Да у нас в Беларуси такое крутое лето, что зачем куда-тоуезжать? Тем более, что два часа в пути - и ты уже здесь, на берегу классного чистого озера и у тебя здесь лучший отдых.