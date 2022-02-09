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"Здесь реально другой мир". Как семья минчан построила дом прямо на берегу озера и засеяла лавандой целое поле
09.02.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Дом на берегу озера, прямо у воды баня, свой пирс и лодка - примерно так выглядит идеальная мечта о загородной жизни. Но многие от нее отказываются, когда понимают, что расстояние до таких мест больше 100 километров. Для некоторых это вовсе не препятствие. Сегодня мы в гостях у Артура, владельца дома у большой воды, в его идеальном мире в двух часах от Минска.
Идея строить жилье вдалеке от столицы многим покажется странной, учитывая тот факт, что Артур живет в загородном доме в пяти минутах от Минска. Сюда же он приезжает на выходные, хотя может задержаться и на пару недель.
- Мы с женой мечтали именно о доме у озера, - говорит Артур, - Я уже много в каких странах побывал, мне не хочется никуда ехать отдыхать. Для меня и жены странно уехать в условный Египет летом — зачем, из лета в лето? Да у нас в Беларуси такое крутое лето, что зачем куда-тоуезжать? Тем более, что два часа в пути - и ты уже здесь, на берегу классного чистого озера и у тебя здесь лучший отдых.
Этот участок нашли в объявлениях и сразу же договорились с продавцом о встрече. Артур приехал сюда, осмотрелся и понял, что это то, что нужно.
- Это была авантюра, не было слов «мы подумаем» - в тот же день мы пожали руки и все, вопрос закрыт, - рассказывает он.
Цена вопроса — 10 тысяч долларов. За эти деньги Артуру достался сильно заросший участок со старой хатой и покосившимися сараями. Зато вокруг и вправду все так, как он и хотел — высокий берег с отрытым видом на озеро, вокруг леса.
Когда покупаешь старый дом, не стоит рассчитывать отделаться малой суммой — все приключения ждут впереди.
- Сначала были надежды восстановить старую хату, но когда оторвали доски обшивки, то стало понятно, что ееуже не спасти. Поэтому появился вариант «Б» - все сносить и строить заново. Все, что было здесь, вывезли как мусор — целых 20 самосвалов.
Нюансы стройки на берегу
Артур говорит, что просто так построить новый дом на берегу не получится — законодательство не разрешает возводить капитальные строения у воды. Однако есть исключения для построек, возведенных до введения этого закона. Стройка возможна только в случае реконструкции имеющихся строений на участке в пределах их размеров. Артур знал об этих нюансах, поэтому специально искал участок со старым домом и баней.
По закону любая реконструкция или новое строительство должно начинаться с получения разрешения и утверждения проектной документации. Артур таким образом и поступил — провел реконструкцию дома и бани со сносом в пределах размеров снесенных строений.
- Делаешь проект реконструкции, экспертизу проекта, получаешь разрешение на строительство, - рассказывает Артур. - Если у тебя реконструкция со сносом, то надо сделать акт сноса здания. В проекте прописываешь, какими будут фундамент, стены, крыша. Это стандартная процедура.
Размер дома подчинен размерам старого, на месте которого он и построен — 11,5 на 10,5 метра. По архитектуре он не сильно выделяется в старой застройке — один этаж, небольшие окна, двускатная крыша, навес над парковкой у въезда на участок. Парадный вход развернут к озеру — с высокого крыльца и площадки под ней открывается вид на водный простор.
От крыльца круто вниз ведет лестница. Ступеньки выводят на берег — здесь стоит небольшая банька из крупных бревен. В воду ведет пирс с деревянным настилом. Он, кстати, опирается не на сваи, а на понтоны, поэтому весной его не затапливает.
После сноса всех строений и вывоза мусора на участке появились строители — на месте старого дома возвели фундамент. Ровнять рельеф под него не стали, поэтому из-за перепада высот дом со стороны озера получил высокий бетонный цоколь — выше двух метров. На нем теперь небольшая площадка-крыльцо и холодная веранда. Под крыльцом получилось большое пространство, которое используется как хозблок.
Дом построен из керамзитобетонных блоков, стены утеплены (10 см). Фасад не обычный — вентилируемый, из японских фиброцементных панелейNichiha, светло-кремового цвета. Панели тяжелые, на пластик не похожи. Материал интересен во всех смыслах - 10 лет прошло, а они как новые. Артур говорит, что панели за это время не деформировались, не выгорели.
- Их даже мыть не надо — покрытие влагоустойчивое, с эффектом самоочистки, — говорит Артур.
Дом построили по всем меркам быстро — всего за год. Артур говорит, что это было его желанием.
- Человек движим идеей, и если она у тебя есть, то все складывается, - утверждает он. - Но не забываем про финансы — если их нет, то лучше в стройку не ввязываться, иначе это будет очень долгое строительство.
Были и сложности. В основном из-за удаленности деревни. Главная трудность заключалась в том, что в округе не найти строителей - все строилабригада из Минска.
- Раз в неделю приезжал контролировать их, и это при том, что здесь был прораб, — говорит Артур.
Дальше началось обустройство территории — прокладывались дорожки, строилась лестница.
- Внизу, у воды, стояла старая баня, - рассказывает Артур. - Она была в старых документах, поэтому я решил на ее месте поставить новую. Это спонтанно произошло — ехал сюда, подумал об этом, нашел в интернете фирму, которая рубит бани. Она находятся в Ушачах и я сразу к ним и заехал. Выбрал подходящий проект и пожали руки.
Сруб в скором времени был готов, но без сложностей не обошлось. Дело в том, что баня стоит на берегу, склон крутой, к фундаменту не подъехать, краном не дотянуться. Поэтому строителям пришлось собирать специальные конструкции, чтобы бревна по ним отправлять вниз.
Дом как своя гостиница
Внутри дома все довольно просто — просторная гостиная с кухней и камином на дровах, две спальни, хозпомещенье и санузел, совмещенный с котельной. Мебель в доме только самая необходимая. На стенах - картины жены-художницы, сухие букеты из цветов, которые растут вокруг. В кухонной зоне нет навесных ящиков - вместо них окно с видом на озеро.
- Задумка была такая - сделать дом как гостиницу для себя, -говорит Артур. - Чтобы приехать в любое время и для тебя уже все есть — внутри тепло, горячая вода, какие-то продукты, спорт-инвентарь, свежее белье, все убрано. Здесь только то, что нужно, лишних вещей нет. Ведь чтобы поспать нужна кровать — и ее достаточно.
Потолки в доме невысокие и владелец специально их не поднимал выше — это все же загородный дом, в нем постоянно не живут, поэтому какой смысл отапливать большие объемы воздуха? Можно сказать, что это решение в угоду экономии - дом отапливается электричеством по максимальному тарифу — здесь никто не прописан, льготный тариф на отопление не дадут. Всего же в зимние месяцы нагорает около тысячи киловатт.
Поэтому в доме иокна небольшие. Зато все подоконники сделаны из камня, причем из разного — это такая задумка владельца. Но в доме хватает света и простора благодаря преобладания белого цвета в интерьере.
Полы деревянные, но основательно утеплены - под тонированными и лакированными досками около 35 см утеплителя.
Второй этаж появился не сразу. Его необходимость продиктовала жизнь — когда приезжают гости, нужно где-то их разместить. Под крышей получилась спальня и вторая гостиная с большим диваном и ТВ-зоной. Впрочем, этот телевизор не покажет вам новостей и прочей тв-жести — он работает только с DVD-проигрывателем, так что в репертуаре только фильмы на дисках.
С удобствами вопрос решился просто - вода из собственной скважины, канализация — герметичный септик. Из септика ничего не вытекает и не впитывается в почву — по мере наполнения септик периодически приходится откачивать. Кстати, в бане пользуются водой из озера — из скважины она жесткая, а озерная мягкая.
- У жены была идея посадить поле лаванды, - объясняет Артур. - Началось с нескольких кустов и они прижились. Теперь их более полутора тысяч - это так пахнет, так выглядит шикарно.Мы даже создали свой бренд - «Лаванда лепей». Название родилось от слов Лепель и белорусского слова лепей. Проводим здесь лавандовые фестивали — в период цветения в середине лета. На это время мы вывешиваем на флагштоке лавандовый флаг, такой же привязан к бую в озере. Приезжают люди из разных городов, устраивают фотосессии, я провожу концерты. Людей много, все расписано по времени. Местные такогоникогда не видели — ходят люди в платьях, с зонтиками, играет джазовая музыка. У соседей пасека, поэтому и мед у них тоже лавандовый, с особым ароматом и вкусом, потому что их пчелы у нас на полях работают. Но для нас это не бизнес, а своего рода развлечение.
Сейчас лавандового поля не видно — оно спрятано под сугробами.
Философия жизни у воды
Соседи Артура — в основном люди не местные. Они тоже купили здесь дома из-за озера. Последний пустующий дом совсем недавно продали за 15 тысяч долларов. Его снесут и построят новый.
- Любой водоем дает о себе знать, это особая атмосфера, свой уклад, - говорит Артур. - У тебя появляется то, о чем ты никогда раньше не думал. Например, свой пирс, потом появляется своя лодка, удочки, которые здесь стоят с весны до осени. Утром проснулся и со шланга помыл ступеньки к озеру — просто для того, чтобы босиком из дома сходить поплавать. В любую пору года здесь хорошо. Общение, завтраки и ужины — на открытом воздухе. Берешь бинокль и смотришь, кто там из соседей на рыбалку вышел. Вечером развести костер и сидеть у него, любоваться на озеро. Можно на велосипедах покататься вокруг озера, или пешком — вокруг почти 6 км. Местные почти каждый день ходят на рыбалку, озеро их кормит — ловится линь, карп, щука, густера и даже угорь.
Зимой тоже здесь хорошо. Есть зимняя рыбалка, лыжи. Рядом с пирсом Артур сделал каток — толщина льда сейчас 20 см, можно смело кататься на коньках ииграть в хоккей.
- Для кого-то покажется, что два часа на дорогу — это долго, - рассуждает Артур. - Я себе говорю, что нахожусь на расстоянии одного фильма. Кто-то садится в кресло в квартире и сидит. А я через два за рулем оказываюсь в другом мире. Он реально не такой - другие люди, другие разговоры, даже тишина другая. Здесь время как будто растягивается. Приезжаешь на пару дней, а ощущение, что прошла целая вечность.
Кто-то покупает дома за границей, но сейчас из-за пандемии и геополитики не возможно туда выехать. Я считаю, что надо создавать себе такие же условия, но дома - у нас реально очень много красивых уголков, озеро на озере. И это все рядом.
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"Здесь реально другой мир". Как семья минчан построила дом прямо на берегу озера и засеяла лавандой целое поле
Дом на берегу озера, прямо у воды баня, свой пирс и лодка - примерно так выглядит идеальная мечта о загородной жизни. Но многие от нее отказываются, когда понимают,...
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