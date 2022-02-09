﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Нигерия заинтересована в поставках белорусской продукции

09.02.2022 08:05 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нигерия заинтересована в поставках белорусской продукции. Об этом шла речь на встрече министра промышленности Беларуси Петра Пархомчика с Чрезвычайным и Полномочным Послом Нигерии в России и Беларуси по совместительству Абдуллахи Ибаиквалом Шеху, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минпрома.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества. Участники встречи подтвердили взаимную заинтересованность и готовность к реализации новых проектов в части поставок белорусской продукции на рынок Нигерии.

"Министр промышленности выразил надежду, что визит посла в Беларусь послужит новым импульсом для развития действующих и новых белорусско-нигерийских проектов", - рассказали в Минпроме.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества. Участники встречи подтвердили взаимную заинтересованность и готовность к реализации новых проектов в части...
 
Новости дня
Новости экономики
 
МАРТ взял под особый контроль цены на плодоовощную продукцию
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by