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Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска
13.02.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Для многих дача — это место для отдыха после трудовой недели. И желательно на нее попасть еще в пятницу, успеть развести огонь в мангале, а может и баньку вытопить. Поэтому на дальнюю дорогу в места удаленные от столицы согласится не каждый. Сегодня мы смотрим, какие варианты есть вокруг Минска в радиусе до 50 км — чтобы дорога занимала примерно полчаса. Бюджет ограничен суммой в 50 тысяч долларов, но с тем расчетом, что глобального ремонта новым владельцам предпринимать не придется, а вопрос с туалетом и душем решен цивилизованно. И вот какие варианты под наши запросы мы нашли на Realt.
СТ «Родник-Элитный»
Первым нам попался совершенно новый
Общая площадь — 42 м2, размер участка — 5 соток.
Отделка снаружи планкеном и имитацией бруса, внутри дом обшит гипсокартоном в два слоя, все дерево обработано огнебиозащитой, стеклопакеты двухкамерные, с ламинацией в цвет антрацит.
Вся бытовая техника и мебель остается новым хозяевам. Есть мансарда, где можно организовать мини-детскую или спальню.
Отопление электрическое, с отдельной линией на каждый конвектор. Еще есть бойлер на 30 л горячей воды с ускоренным подогревом. Водопровод сезонный. Канализация местная, объемом 3 кубометра.
Участок ровный, засеян газоном. Стоимость — 44 290 долларов.
СТ «Солнечное-2010»
В слуцком направлении, в 39 км от МКАД, есть еще одна
Большое преимущество — напротив находится хороший лес. СТ называется «Солнечное-2010».
Дачу можно использовать круглогодично - есть скважина, местная канализация, отопление от электричества. Кстати, в доме есть сауна.
Стоимость — 47 700 долларов.
Вот, например,
Вода введена в оба здания, обустроены два независимых септика.
На участке есть еще большая беседка из оцилиндрованного бруса. Территория огорожена забором из металлопрофиля.
За это все просят почти 45 000 долларов.
СТ «Физкультурник»
Добротный дом на 104 м2 на благоустроенном участке
Дом трехуровневый с погребом. Стены - деревянный сруб, обложенный кирпичом, частично зашитый сайдингом. Перекрытие над цокольным этажом — ж/б плиты. Крыша — ондулин.
В цокольном этаже находятся каминный зал, мастерская, санузел с душевой, кладовая, хозпомещение. Второй уровень жилой, с прихожей, кухней-столовой, залом и спальней. На третьем мансардном этаже — еще две комнаты.
Участок в 9,5 сотки имеет прямоугольную форму, дом не затеняет участок, расположен так, что почти вся территория с легким уклоном находится с южной стороны. На участке предусмотрены два парковочных места для авто.
Сезонный водопровод заведен в дом. Канализация местная.
Есть электроснабжение, интернет ловит но неустойчиво. Отопление печное, для готовки - газовая плита с баллоном.
В наличии вся необходимая мебель , кровати, раскладные диваны. Всего 8 спальных мест. Кухня новая, сделана на заказ.
Дом продается со всей мебелью, оборудованием, стройматериалами. Стоимость — 47 500 долларов.
СТ "Белые Росы"
Интересный
Вода сезонная, канализация местная.
На участке есть газон и сад, теплица, навес, шашлычная зона. Стоимость — 49 900 долларов.
СТ «Верас-Калибр»
В 40 км от Минска в слуцком направлении можно рассмотреть дачу для круглогодичного проживания. Основной
Размер участка — 12 соток. Он ухоженный, с теплицей и садом, есть навес для машины. Вокруг лес. Удобные подъездные пути. Стоимость объекта — 50 000 долларов.
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Для многих дача — это место для отдыха после трудовой недели. И желательно на нее попасть еще в пятницу, успеть развести огонь в мангале, а может и баньку вытопить....
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