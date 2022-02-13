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Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска

13.02.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Для многих дача — это место для отдыха после трудовой недели. И желательно на нее попасть еще в пятницу, успеть развести огонь в мангале, а может и баньку вытопить. Поэтому на дальнюю дорогу в места удаленные от столицы согласится не каждый. Сегодня мы смотрим, какие варианты есть вокруг Минска в радиусе до 50 км — чтобы дорога занимала примерно полчаса. Бюджет ограничен суммой в 50 тысяч долларов, но с тем расчетом, что глобального ремонта новым владельцам предпринимать не придется, а вопрос с туалетом и душем решен цивилизованно. И вот какие варианты под наши запросы мы нашли на Realt.

Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска

СТ «Родник-Элитный»

Первым нам попался совершенно новый дом в СТ «Родник-Элитный» в Смолевичском районе. Здесь уже давно «намоленное» минскими дачниками место — по трассе до Минска всего 25 км, рядом остановки электрички, в округе еще с десяток СТ. В последнее время здесь повышенный спрос на участки — люди строят дома для постоянного проживания.

Интересующий нас дом построен по современному проекту по каркасной технологии: финское перекрестное утепление, толщина стен 150 мм, толщина утепления кровли и пола 200 мм. По сути, в нем можно жить и зимой.

Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска
Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска
Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска
Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска

Общая площадь — 42 м2, размер участка — 5 соток.

Отделка снаружи планкеном и имитацией бруса, внутри дом обшит гипсокартоном в два слоя, все дерево обработано огнебиозащитой, стеклопакеты двухкамерные, с ламинацией в цвет антрацит.

Вся бытовая техника и мебель остается новым хозяевам. Есть мансарда, где можно организовать мини-детскую или спальню.

Отопление электрическое, с отдельной линией на каждый конвектор. Еще есть бойлер на 30 л горячей воды с ускоренным подогревом. Водопровод сезонный. Канализация местная, объемом 3 кубометра.

Участок ровный, засеян газоном. Стоимость — 44 290 долларов.

СТ «Солнечное-2010»

В слуцком направлении, в 39 км от МКАД, есть еще одна дача-новострой. Проект незамысловатый, но выглядит вполне свежо и современно.

Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска

Большое преимущество — напротив находится хороший лес. СТ называется «Солнечное-2010».

Дом построен по каркасной технологии. Отделка внутри и снаружи — имитация бруса. Есть мебель. Общая площадь — 59,4 м2, размер участка — 12 соток.

Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска
Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска
Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска
Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска

Дачу можно использовать круглогодично - есть скважина, местная канализация, отопление от электричества. Кстати, в доме есть сауна.

Стоимость — 47 700 долларов.

 СТ «Мечта кооператора»

Есть варианты уже обжитых дач — с капитальными домами, банями и хозпостройками, благоустройством на участке.

Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска

Вот, например, дача под Руденском, в СТ «Мечта кооператора». Расстояние до Минска по слуцкому направлению — 42 км. Участок находится на краю СТ, рядом лес. Надел невелик - около 6 соток, но на нем есть и дом на 180 «квадратов», и баня, и гараж.

Дом капитальный, из кирпича с ЖБ перекрытиями, три уровня плюс подвал. Он утеплен и оштукатурен, крыша — металлочерепица, окна — стеклопакеты ПВХ, входная дверь металлическая, межкомнатные — из массива.

Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска
Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска

В доме есть каминный зал, кухня-столовая, санузел, угловая ванна с гидромассажем, полы с электроподогревом. В спальне — уютный балкон с окном в пол.

На участке есть деревянная просторная баня с бассейном, гостевыми комнатами и балконом на втором этаже (без отделки).

Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска
Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска
Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска
Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска

Вода введена в оба здания, обустроены два независимых септика.

На участке есть еще большая беседка из оцилиндрованного бруса. Территория огорожена забором из металлопрофиля.

За это все просят почти 45 000 долларов.

СТ «Физкультурник» 

Добротный дом на 104 м2 на благоустроенном участке продается в СТ «Физкультурник» в молодечненском направлении. Расстояние от Минска — 42 км.

Дом расположен на крайнем участке в СТ, поэтому открыт свободный обзор на лес, на поля, на деревню Новоселки, через которую протекает река Западная Березина, а также на природную достопримечательность - Девичью гору.

Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска

Дом трехуровневый с погребом. Стены - деревянный сруб, обложенный кирпичом, частично зашитый сайдингом. Перекрытие над цокольным этажом — ж/б плиты. Крыша — ондулин.

В цокольном этаже находятся каминный зал, мастерская, санузел с душевой, кладовая, хозпомещение. Второй уровень жилой, с прихожей, кухней-столовой, залом и спальней. На третьем мансардном этаже — еще две комнаты.

Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска
Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска

Участок в 9,5 сотки имеет прямоугольную форму, дом не затеняет участок, расположен так, что почти вся территория с легким уклоном находится с южной стороны. На участке предусмотрены два парковочных места для авто.

Сезонный водопровод заведен в дом. Канализация местная.

Есть электроснабжение, интернет ловит но неустойчиво. Отопление печное, для готовки - газовая плита с баллоном.

Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска
Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска
Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска

В наличии вся необходимая мебель , кровати, раскладные диваны. Всего 8 спальных мест. Кухня новая, сделана на заказ.

Дом продается со всей мебелью, оборудованием, стройматериалами. Стоимость — 47 500 долларов.

СТ "Белые Росы"

Интересный вариант — дача в СТ "Белые Росы", в 21 км от Минска в московском направлении. Садовое товарищество охраняется. Регулярно ходят электрички, до станции пешком 15 минут, в сезон работают два магазина.

Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска

Дом кирпичный, отопление печное, общая площадь 116 м2. Внутри отделка деревом. Дом в три уровня. В цоколе находится баня, на втором — кухня и гостиная с камином, на третьем — спальни.

Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска
Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска
Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска
Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска
Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска
Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска

Вода сезонная, канализация местная.

На участке есть газон и сад, теплица, навес, шашлычная зона. Стоимость — 49 900 долларов.

СТ «Верас-Калибр»

В 40 км от Минска в слуцком направлении можно рассмотреть дачу для круглогодичного проживания. Основной дом площадью 110 м2 в СТ «Верас-Калибр» имеет два этажа.

Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска

В нем светлые комнаты, большая гостиная с камином, кухня с чугунной печкой-плитой, деревянные лестницы на мансарду и чердак. На мансарде - печь-лежанка, холл с верандой. Под домом - гараж и мастерская.

Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска
Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска
Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска
Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска
Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска
Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска

Рядом еще одно капитальное строение. Это баня с бассейном. На втором этаже - просторная комната отдыха с камином.

Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска
Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска
Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска
Полчаса и на даче. Посмотрели, какие дома продаются до 50 тысяч долларов в СТ возле Минска

Размер участка — 12 соток. Он ухоженный, с теплицей и садом, есть навес для машины. Вокруг лес. Удобные подъездные пути. Стоимость объекта — 50 000 долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Для многих дача — это место для отдыха после трудовой недели. И желательно на нее попасть еще в пятницу, успеть развести огонь в мангале, а может и баньку вытопить....
 
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