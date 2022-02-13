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Готовность сельхозтехники к посевной в Беларуси составляет более 80%
13.02.2022 22:29 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Готовность сельхозтехники к посевной в Беларуси составляет более 80%. Об этом в эфире телеканала
"Что касается посевной, подготовка техники у нас ведется с осени. Более 220 тыс. единиц техники у нас находится в АПК. В первую очередь, мы приводим в порядок технику, которая будет участвовать в посевной кампании. В частности, это энергонасыщенные тракторы, комбинированные почвообрабатывающие и посевные агрегаты. На сегодня в целом по республике более 80% единиц техники подготовлено. Думаю, мы срок подтянем эти недостающие хвосты и будем готовы к посевной кампании", - сказал Игорь Брыло.-0-
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"Что касается посевной, подготовка техники у нас ведется с осени. Более 220 тыс. единиц техники у нас находится в АПК", - сказал министр сельского хозяйства и...
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