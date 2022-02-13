Брыло о задачах отрасли: закрепление молодежи на селе и финоздоровление сельхозорганизаций

Источник материала: БелТА

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал об основных задачах, стоящих перед отраслью, сообщает БЕЛТА.

"На фоне нашего солидного экспорта $6,7 млрд, я бы выделил две проблемы, которые надо решать. Прежде всего, это финансовое оздоровление тех предприятий, которые слабые. На начало 2016 года у нас были 502 убыточные организации. Прошла пятилетка, по итогам 2020 года таких организаций оставалось 177, на 1 января этого года - 72. Мы будем и дальше работать в этом направлении, чтобы до минимума свести убыточные предприятия страны, - сказал Игорь Брыло. - Второе направление - это кадры. Сейчас наша основная задача - закрепить молодежь на селе".

По его словам, за последние пять лет в соответствии с госпрограммой "Аграрный бизнес", реконструировано 408 молочно-товарных комплексов и построено более 120. "Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, потому что задачи перед нами стоят амбициозные и по экспорту, и по производству", - подчеркнул министр.

"Что касается экспорта, когда формировали программу на пятилетку, на наконец 2025 года мы ставили цель - достичь $7 млрд. Но так удачно получилось, что были рекордные показатели по экспорту и в 2020 году ($5,8 млрд), и 2021-м ($6,7 млрд). Думаю, в этом году мы пересечем рубеж в $7 млрд", - подытожил Игорь Брыло.-0-

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