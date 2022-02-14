"Волгоградская - высшая ступень развития белоруса". Как живут люди в приговоренном к сносу квартале у Севастопольского парка

Пенсионерке покидать район не хочется. Они заселились сюда в 80-х, вырастили двух мальчиков-двойняшек. Да и район стал таким родным, где все друг друга знают.

- Ремонт тут никто никогда не делал, кроме самих жильцов. Мы тоже собирались обновить интерьер, но умер сын и было не до этого. А позже начались сильные проблемы со здоровьем, - рассказывает Валентина Леонидовна, которая пережила онкологию.

Бывшие соседи женщину не забывают, созваниваются: «Все-таки детей вместе растили».

- Этот дом был ведомственный, от Белкоопсоюза. Мой бывший супруг там работал, поэтому нам жилье дали, как подменку. Знаете, в целом нас как-то все здесь устраивало. Был у каждого подвал, там оставляли велосипеды и другой хлам. И люди... Люди жили так дружно, вам не передать. На все праздники собирались вместе и отмечали на улице. Можно сказать, что была своя коммуна. Ни в одном другом доме такого не было. В УКСе говорили, что уже в марте пустующие бараки будут сносить.