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"Волгоградская - высшая ступень развития белоруса". Как живут люди в приговоренном к сносу квартале у Севастопольского парка
14.02.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Минске исчезает еще один район двухэтажек, а вместе с ним и часть усадебной застройки. Между трамвайными путями на Логойском тракте и главным проспектом города в скором времени ожидается большая стройка жилых многоэтажек. Волгоградскую улицу ждет изменение, и начнется оно со сноса старых домов. Уже большая часть двухэтажек пустует и они готовы к работе бульдозера. Но единицы местных жителей еще ожидают своей участи, так как не знают, где будет их новый дом. Realt прогулялся по затихающим дворам и поговорил с последними жителями местных двухэтажек и людьми из частного сектора.
«На все праздники собирались вместе и отмечали на улице»
Пять домов общей площадью 30 тысяч квадратных метров - именно столько жилья планируют возвести в границах улиц Волгоградская - Логойский тракт - Севастопольская и Кнорина. Помимо этого здесь появится амбулатория и паркинг.
16-этажный подъездный дом должен появится ближе к станции метро «Московская» в пределах улиц Волгоградской − Короленко − Ватутина − Кутузова. Для этого там
Последние жители домов первой линии (№76, 78, 80) съехали еще осенью. Наталья живет в доме №5 по Новгородской улице.
- С нашего дома уже много жителей переехало. Нам предложили во Фрунзенском районе. У кого-то квартиры в Первомайском, Московском районе. Уехали и в Новинки, - говорит женщина. - Покидать это место, конечно, жалко. Моя семья переехала в Минск, когда мне было три с половиной года. Я здесь выросла.
Даже перспективы жизни в новой квартире не заменят все преимущества здешнего района, признается Наталья.
- Здесь однозначно лучше развита транспортная система. Магазины - на любой вкус. А главное - вода здесь хорошая.
В доме №3 остались только две заселенные квартиры. Валентина Леонидовна рассказала, что варианты им предлагали, но процесс затормаживает администрация района. Там не могут решить, какая жилплощадь полагается всем прописанным в этой двушке.
- У нас квартира около 45 квадратных метров. Прописано трое человек: я, мой бывший муж и внук. Нам предложили на Тимирязева двухкомнатную, но исполком не утверждает, мол слишком большой метраж дают - 58 м². Мы не просим большую квартиру или две однокомнатных. Двухкомнатная - самый оптимальный вариант, так как у бывшего супруга тромб в сердце, он не может ходить, поэтому за ним нужен уход.
Пенсионерке покидать район не хочется. Они заселились сюда в 80-х, вырастили двух мальчиков-двойняшек. Да и район стал таким родным, где все друг друга знают.
- Ремонт тут никто никогда не делал, кроме самих жильцов. Мы тоже собирались обновить интерьер, но умер сын и было не до этого. А позже начались сильные проблемы со здоровьем, - рассказывает Валентина Леонидовна, которая пережила онкологию.
Бывшие соседи женщину не забывают, созваниваются: «Все-таки детей вместе растили».
- Этот дом был ведомственный, от Белкоопсоюза. Мой бывший супруг там работал, поэтому нам жилье дали, как подменку. Знаете, в целом нас как-то все здесь устраивало. Был у каждого подвал, там оставляли велосипеды и другой хлам. И люди... Люди жили так дружно, вам не передать. На все праздники собирались вместе и отмечали на улице. Можно сказать, что была своя коммуна. Ни в одном другом доме такого не было. В УКСе говорили, что уже в марте пустующие бараки будут сносить.
В забитых мусором подвалах хозяйничают коты. Они же чувствуют себя во дворе полноценными хозяевами. И с этим ведь не поспоришь. В пустующем доме живут четыре котенка и кот постарше. Для них здесь организовали и шведский стол, и лежанку на втором этаже. Из жильцов же осталась только одна семья.
Людмила Петровна присматривает за животными. Женщина искренне беспокоится: котята растут, пристроить их с каждым днем становится сложнее, а в марте - снос. Говорит, что к единственным жильцам в доме уже приходили, интересовались, когда освободят квартиру.
- Люди уедут и подъезд закроют, а все котята останутся на улице. Это не единственные бездомные коты в районе, к сожалению. Наверное, некоторые жильцы уезжали и оставили животных на улице. Кошка, что родила этих котят, была домашней. Они даже не удосужились ее стерилизовать, сейчас хоть мы это сделали.
Было шесть котят. Двоих уже отдали в добрые руки, осталось три девочки и рыжий кот. Людмила Петровна, просит помочь и приютить пушистиков. Ниже оставляем ее контакты.
«Все думают, что в частном секторе жизнь - малина»
Обновления ждет не только территория двухэтажек, но и частный сектор вдоль Волгоградской. Не тронут лишь посольство Сирии и коттедж сбоку от него, что находятся у дороги. Под снос пойдет целая полоса жилых домов. Она начинается за ЖК «Моцарт» и доходит до Севастопольского парка.
Таким переменам не рады даже те, кому повезло остаться при своем дворе и крыше. Мужчина (пожелал остаться анонимным) живет напротив тех, кто в скором времени покинет свои дома. Он сетует: мало того, что они вынуждены переехать в муравейник, так им еще посчитали только жилые квадратные метры. Это, по его мнению, несправедливо: «Гаражи и сараи тоже строились. Туда были вложены деньги».
Компенсацию пока предложили только одной половине жильцов приговоренных к сносу домов. Речь идет об объектах до пересечения с улицей Чайковского. Те, чьи коттеджи и деревянные домики стоят дальше, ждут своего расчета. Кстати, малоквартирный дом № 68 - единственный на этой стороне останется на своем месте.
- Сноса ждем 20 лет. Планы постоянно менялись, надеюсь, что сейчас уже ничего не изменится, - говорит Валерий, проживающий в деревянном доме №16 вместе с супругой, сыном, невесткой и двумя внуками. - Молодежь не хочет жить в таких старых домах, а строить новый - нет возможностей. Да и тяжеловато с возрастом становится. Все думают, что в частном секторе жизнь - малина, но здесь все требует огромных сил. Постоянные ремонты... - это надоело.
Судьба исчезновения с карты Минска уготована не только деревенским хатам. Ближе к Севастопольскому парку стоят новые, можно сказать, элитные коттеджи.
Вот и Виталию жаль столь хороших соседских построек. Еще больше молодой человек жалеет, что родился в Беларуси: ведь нет уверенности, что и под твой дом не найдется проект большой стройки. Его коттедж стоит на краю улицы Волгодонская. Он купил его в 2017 году, когда стало известно, какую часть частного сектора будут убирать.
- Считаю, что это лучший район Минска с частной застройкой. Есть еще за Национальной библиотекой, но там очень дорого, - делится мнением местный житель - Дом был недостроенным и обошелся мне в 88 тысяч долларов. Он 1953 года возведения, но был реконструирован в 2014 году. От старого здания практически ничего не осталось.
Он говорит, что по цене это было «донышко» среди частных домов - дешевле было не найти.
- Новый дом будет не в 30 метрах от меня, может быть, больше. Хотя, если построят здесь «китайскую стену», как на Богдановича перед частным сектором, то она закроет все солнце. Это все печально: права собственников не соблюдаются, - резюмирует Виталий. - Волгоградская - высшая ступень развития белоруса. Все, у кого здесь дом, после уезжают в другие страны - им некуда больше расти. Соседи уехали: кто в Канаду, кто в Польшу, кто в США. Среди местных жителей я самый молодой и, честно, уже тоже хотел бы уехать.
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"Волгоградская - высшая ступень развития белоруса". Как живут люди в приговоренном к сносу квартале у Севастопольского парка
В Минске исчезает еще один район двухэтажек, а вместе с ним и часть усадебной застройки. Между трамвайными путями на Логойском тракте и главным проспектом города в...
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