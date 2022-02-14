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Широкая денежная масса в Беларуси за январь сократилась на 2%

14.02.2022 10:33 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 февраля составила Br53,281 млрд, сократившись по сравнению с показателем на 1 января на 2%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального банка.

Объем наличных денег в обороте за январь снизился до Br4,673 млрд (на 1%).

Переводные депозиты уменьшились на 8,7%, до Br7,273 млрд.

Денежная масса в национальном определении сложилась на уровне Br22,033 млрд, уменьшившись за январь на 5,3%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за январь вырос до Br1,792 млрд (на 6,7%).

Рублевая денежная масса снизилась за прошлый месяц на 4,5% и на 1 февраля составила Br23,826 млрд.

Депозиты в иностранной валюте уменьшились на 0,1%, составив Br28,031 млрд.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Объем наличных денег в обороте за январь снизился до Br4,673 млрд (на 1%).
 
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