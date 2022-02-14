Минсвязи Беларуси и Кубы подписали меморандум о сотрудничестве

Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации Беларуси и Министерство связи Кубы подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Документ подписан на рабочей встрече министра связи и информатизации Беларуси Константина Шульгана с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кубы в Беларуси Хуаном Вальдесом Фигероа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

Как отметили в министерстве, меморандум направлен на развитие сотрудничества двух стран в области телекоммуникаций, почтовой связи, внедрения информационно-коммуникационных технологий в отраслях и функциональных сферах экономики, включая внедрение технологии умного города и электронного правительства.

Также стороны обсудили перспективы развития белорусско-кубинского сотрудничества в сфере связи и информационно-коммуникационных технологий. Участники переговоров выразили взаимную уверенность, что развитие межстранового взаимодействия в данной сфере может послужить дополнительным импульсом для дальнейшего укрепления белорусско-кубинских торгово-экономических отношений.

Кроме того, состоялся обмен приглашениями принять участие в 18-й конференции и международной ярмарке "Вместе за цифровую трансформацию", которая пройдет с 21 по 25 марта в Гаване и 28-м международном ИКТ-форуме "ТИБО-2022", который запланирован в июне в Минске.-0-