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Доллар и евро на торгах 14 февраля подорожали, российский рубль подешевел
14.02.2022 13:33 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 14 февраля подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0407, до Br2,6009 за $1.
Евро стал дороже на Br0,033 - его курс составил Br2,945 за 1 евро.
Курс российского рубля снизился на Br0,03 и составил Br3,3829 за 100 российских рублей.-0-
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Доллар и евро на торгах 14 февраля подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
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