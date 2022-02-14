Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 14 февраля подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0407, до Br2,6009 за $1.

Евро стал дороже на Br0,033 - его курс составил Br2,945 за 1 евро.

Курс российского рубля снизился на Br0,03 и составил Br3,3829 за 100 российских рублей.-0-

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